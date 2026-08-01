Was wäre, wenn beim nächsten Treffen mit Freunden PowerPoint-Präsentationen im Mittelpunkt stünden? Die Idee ist reizvoll.

Wenn man Freunde nur sehr selten sieht, dauert es meist länger als einen Tag, um sich über alles auszutauschen und die neuesten Neuigkeiten zu teilen. Um endlose Voicemails und nächtliche Gespräche zu vermeiden, die sich in lange Unterhaltungen ausweiten, haben Internetnutzer eine Lösung gefunden: Sie erstellen Präsentationen, ähnlich wie Schüler vor einer Tafel, und improvisieren eine kurze Darstellung ihres Lebens. So kommen sie schnell auf den neuesten Stand, ohne stundenlang daran arbeiten zu müssen.

Verlorene Zeit mit Diashows aufholen

Während unserer Schulzeit waren Treffen mit Freunden an der Tagesordnung und bereicherten unseren Alltag ungemein, sind sie im Erwachsenenalter viel seltener geworden und finden nur noch wenige Male im Jahr statt. Jeder muss seinen Kalender prüfen und inmitten von Arbeit, Firmenveranstaltungen und Familienfeiern einen freien Termin finden. Und selbst wenn die meisten Zeit haben, findet sich immer jemand, der wegen seines vollen Terminkalenders absagt.

Wenn diese lang ersehnten Wiedersehen endlich stattfinden, bleibt kaum Zeit für ein paar nette Worte, bevor es schon wieder Abschied nehmen muss. Man weiß dann nicht einmal, ob der Kindheitsfreund endlich den Wasserrohrbruch repariert hat oder ob der enge Freund es endlich geschafft hat, den toxischen Job zu kündigen. Um dem entgegenzuwirken, hatten einige Internetnutzer eine geniale Idee: PowerPoint-Partys.

Jeder Freund erstellt eine Präsentation zu Ehren des anderen und lässt sich von dieser Übung inspirieren, die Erinnerungen an die Schulzeit weckt. Nur dass es hier nicht um das Sonnensystem oder das Leben von Ameisen geht, sondern um Stichpunkte zu Liebesleben, pikante Anekdoten, die Stimmung im Job und exklusive Informationen. Das Ganze wird mit Fotos, Videos und Emojis ergänzt. Eine originelle und unterhaltsame Art, längst vergessene Neuigkeiten und Gerüchte wieder aufzugreifen.

Eine Bestandsaufnahme des eigenen Lebens

Das beste Beispielvideo stammt vom Instagram-Account @lorienfree . Ihre Gruppe ist viel größer als ein Team, und es würde mindestens eine Woche dauern, bis sie sich richtig kennenlernen. In diesem inspirierenden Beispiel sieht man Freunde, die abwechselnd vor dem Projektor stehen und ihre eigenen Neuigkeiten teilen, genau wie die Boulevardpresse es mit Prominenten macht.

Jeder hat seine eigene visuelle Identität und künstlerische Ausrichtung, was das Ritual noch einprägsamer macht. Einige haben Halbmarathons absolviert, andere einen beruflichen Neuanfang gewagt. Und die Engagiertesten planen zukünftige Urlaube mit Freunden. Die Spaßvögel unter ihnen schlagen sogar Reisepläne im Stil der „Kardashian-Villa“ vor. Es ist eine PowerPoint-Präsentation, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt, aber vor allem jedem ermöglicht, wichtige Momente seines Lebens zu teilen und seine Geschichten wie ein offenes Buch zu erzählen. Es ist ein bisschen wie ein Newsletter oder ein persönliches Tagebuch, nur eben auf einer großen Leinwand.

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Zur Erinnerung: Dies ist keine Vergleichsübung.

Anders als in der Schule werden diese PowerPoint- und mündlichen Präsentationen am Ende nicht benotet. Die Freunde sind keine Jury, sondern aufmerksame Zuhörer, die ihre Redner stets ermutigen und ihnen Beifall spenden. Manche scheinen tatsächlich Unmögliches erreicht zu haben, indem sie an hochkarätigen Sportwettkämpfen teilgenommen, auf dem Tomorrowland-Festival aufgetreten oder in ihrer Firma vom Junior zum Senior befördert wurden. Andere sind einfach umgezogen oder haben mehr Zeit mit ihren Familien verbracht. Und keine Erfahrung ist wertvoller als die andere.

Ziel ist es nicht, einen stillen Wettbewerb zu schüren oder damit zu prahlen, in zwei Monaten acht Länder bereist oder den Mont Blanc ohne Training bestiegen zu haben. Diese PowerPoint-Präsentation sollte weder Druck ausüben noch bei jenen, die keine tiefgreifende spirituelle Wandlung erlebt haben, ein Gefühl der Unzulänglichkeit hervorrufen. Sie soll vielmehr ein hilfreiches Werkzeug und eine unbeschwerte Lebensgeschichte bleiben.

Letztendlich feiert dieser Trend Verbundenheit, nicht Leistung. Er verlangt kein spektakuläres Leben, keinen jährlichen Jobwechsel und keine beeindruckende Liste an Reisen, mit denen man prahlen kann. Er lädt einfach jeden ein zu sagen: „Hier bin ich heute.“ Und manchmal ist das schon viel.

Wenn sich Freunde also das nächste Mal nach monatelanger Funkstille treffen, könnten sie, anstatt den Abend mit einem endlosen „Na, was gibt’s Neues?“ zu beginnen, vielleicht einen Beamer anschalten. Ein paar Dias, ein paar Witze und ein paar Erinnerungen könnten genügen, um die verlorene Zeit wieder gutzumachen.