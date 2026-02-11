Margot Robbie spricht über das "schlimmste" Geschenk, das sie je von einem Schauspieler erhalten hat, und es hat mit ihrem Körper zu tun.

Margot Robbie, die aktuell in der Verfilmung von „Sturmhöhe“ zu sehen ist, gibt zahlreiche Interviews, um den mit Spannung erwarteten Film zu bewerben. Doch die Enthüllung, die sie dem Magazin Complex mitteilte, bezog sich weder auf ihre neue Rolle noch auf die Chemie mit ihrem charismatischen Co-Star Jacob Elordi. Sie enthüllte vielmehr das erschreckende Geschenk, das sie zu Beginn ihrer Karriere von einem Schauspieler erhalten hatte. Und während Rosen ihre Hände vielleicht nicht pieksen, hat dieses Geschenk, das einem Warnsignal gleichkam, ihr Selbstwertgefühl schwer beschädigt.

Ein Buch, das suggeriert: „Man muss abnehmen, um schön zu sein.“

Margot Robbie, die ihre bonbonrosa Outfits gegen die für Brontës Romane typischen Kostüme getauscht hat, sorgt für Schlagzeilen. Nachdem sie Barbie ihr Aussehen geliehen hat, verkörpert die 35-jährige Schauspielerin nun Catherine Earnshaw, die impulsive und temperamentvolle Heldin aus „Sturmhöhe“. Diese neue Rolle ergänzt die ohnehin schon beeindruckende Filmografie der blauäugigen Blondine.

Hollywoods aufstrebender Star, der einmal mehr sein ganzes Talent unter Beweis stellt, nutzte ein Interview, um über einen unglücklichen Zwischenfall in seiner Karriere zu sprechen. Von ihren Fans verwöhnt, erhalten Stars personalisierte Geschenke und handgestrickte Pullover. Margot Robbie erhielt jedoch ein Geschenk ganz anderer Art. Und das sagt viel über den Druck aus, in der Filmbranche dünn sein zu müssen.

In einem gemeinsamen Interview mit Sängerin Charli XCX, die ebenfalls in „Sturmhöhe“ mitspielt, erzählte sie von dem schlimmsten Geschenk, das sie je von einem Kollegen erhalten hatte. „Ganz am Anfang meiner Karriere schenkte mir ein Schauspieler, mit dem ich zusammenarbeitete, ein Buch mit dem Titel ‚Warum französische Frauen nicht zunehmen‘“, erinnerte sich die Schauspielerin gegenüber Complex. Für sie war das Buch eindeutig: eine versteckte Kritik, eine Aufforderung, „weniger zu essen“.

Es ist ein bisschen so, als würde man zu Weihnachten eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder zum Valentinstag Shapewear verschenken; es verletzt den Beschenkten zutiefst. Es ist eine ziemlich plumpe Art, eine Botschaft über das Aussehen zu vermitteln, das wichtigste Auswahlkriterium in der Filmbranche.

Margot Robbie, ein ständiges Ziel von Bodyshaming

Margot Robbie war von diesem Geschenk, das ihr Selbstvertrauen schwer erschütterte, völlig überwältigt und erinnert sich noch heute lebhaft daran. „Er schenkte mir ein Buch, um mir klarzumachen, dass ich abnehmen musste. Ich war wie vor den Kopf gestoßen!“, rief sie in die Kamera. Über den Schenker dieses unpassenden Geschenks wollte sie nichts weiter verraten und meinte, es sei „schon sehr lange her“. Diese Anekdote vom Set, die bei vielen Frauen alte Teenagertraumata wieder aufleben lässt, verweist auf ein tieferliegendes Problem. Allein dieses Buch verdeutlicht den Druck, dem Schauspielerinnen täglich am Set ausgesetzt sind.

In diesem Beruf, in dem das Aussehen scheinbar wichtiger ist als das schauspielerische Talent, werden Frauenkörper ständig unter die Lupe genommen, analysiert, kommentiert und für alles verantwortlich gemacht. Margot Robbie war von dieser mikroskopischen Betrachtung, diesem Ansturm von Online-Hass keine Ausnahme. Während ihrer Schwangerschaft, einer Zeit, in der der Körper ein Wunder der Natur vollbringt, verstärkten bösartige Internetnutzer ihre Angriffe. „Ihr Körper ist ruiniert“, „Zu dick“, „Wir haben eine Legende verloren“, lauteten einige der Kommentare. Dies war quasi eine Fortsetzung des vielsagenden Buchtitels, den sie zu Beginn ihres Erfolgs erhielt.

Vorträge über das Aussehen von Frauen sind ein tief verwurzeltes Ritual der Demütigung. Das Talent von Filmschauspielerinnen scheint auf ihren Taillenumfang reduziert zu werden, ihr Wert auf ihre Maße.

Ein alarmierendes Beispiel für den Schlankheitskult in Hollywood

Margot Robbie ist nicht die Erste, die unter Hollywoods kompromisslosem und stereotypen Blick leidet. In dieser Branche herrscht der Schlankheitswahn. Schlimmer noch: Der Mythos der objektivierten Frau mit ihrer angeblich formbaren Figur hält sich hartnäckig. Dieses Buch, das Margot Robbie zutiefst verabscheut (und das völlig zu Recht), ist ein weiterer Beleg für diese ästhetische Unterdrückung.

Viele Schauspielerinnen brechen das Schweigen um diese traurige Realität, die immer noch als bloße „Anforderung“ oder gar als Einschränkung des Berufs gilt. So wurde Lili Reinhart angewiesen, vor dem Dreh einer Szene den Bauch einzuziehen, während Jennifer Lawrence auf Anordnung eines Produzenten, der Kurven offenbar nicht tolerierte, innerhalb von zwei Wochen sieben Kilo abnehmen musste.

Dieses Buch ist nicht einfach nur ein unpassendes Geschenk. Es ist ein subtiler Angriff, eine Anleitung zur Körperbeherrschung. Margot Robbie hat sich jedenfalls mehr als gerächt.