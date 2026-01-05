Hunderte alte Schuhe wurden an einem Strand angespült: Noch keine Erklärung.

Eine Szene wie aus einem Schauerroman spielt sich am Strand von Ogmore-by-Sea in Südwales ab. Mehr als 400 Lederschuhe , die wahrscheinlich aus der viktorianischen Zeit stammen, wurden Mitte Dezember 2025 von einer Gruppe Freiwilliger aus den Felsen geborgen. Seitdem rätseln Wissenschaftler und Einheimische: Woher stammen diese seltsamen, von den Gezeiten angespülten Relikte?

Eine außergewöhnliche Entdeckung während der Sammlung

Emma Lamport und ihr Team von Freiwilligen, die seit September Plastikmüll von der Küste säubern, stießen bei Ebbe zwischen den Felsen auf etwa 200 genagelte Schuhe. Die abgelaufenen Sohlen, das geschwärzte Leder und der Stil ließen sofort auf die Zeit zwischen 1830 und 1901 schließen. Innerhalb weniger Tage stieg die Zahl auf über 400 Schuhe – alle für rechte Füße.

Die Möglichkeit eines italienischen Schiffswracks ist faszinierend.

Die plausibelste Hypothese: Ein italienisches Handelsschiff sank nahe Tusker Rock, einer tückischen, bei Ebbe sichtbaren Insel, und verlor dabei seine Ladung Schuhe, die von der Strömung an den Strand gespült wurde. Michael Roberts, Ozeanograf an der Universität Bangor, bestätigt, dass Schiffswracks aus der viktorianischen Ära heute zerfallen und Artefakte freigeben können. Allerdings wurden in diesem Gebiet keine italienischen Schiffswracks registriert, was das Rätsel noch verstärkt.

Anzeichen eines durch Erosion freigelegten Schiffswracks?

Vor einigen Jahren wurde ein ähnlicher Schuh gefunden, der jedoch unbemerkt blieb. Manche Experten vermuten, dass die Küstenerosion kürzlich einen über ein Jahrhundert lang vergrabenen Schatz freigelegt hat. Die Felsformationen am Strand, die Meeresmüll festhalten können, könnten die Ansammlung an einer Stelle erklären. Das völlige Fehlen von Schuhen am linken Fuß bleibt jedoch ein unerklärliches Detail.

Eine wissenschaftliche Untersuchung ist im Gange.

Die Universität Bangor analysiert derzeit die Materialien, die genaue Herkunft des Leders und führt eine Radiokohlenstoffdatierung durch. „Wir haben keine Ahnung, wie lange diese Objekte schon dort liegen“, räumten die Forscher in einem BBC-Bericht ein. Es kommen weitere Theorien ins Spiel: eine vergessene illegale Müllkippe aus der viktorianischen Ära, eine absichtlich entsorgte Ladung oder gar eine unbeabsichtigte Verfälschung der lokalen Geschichte. Der Fundort wird von den Einheimischen „Castle Shoes“ genannt und ist beinahe zu einem Pilgerort geworden.

Ein Rätsel, das auch im Januar 2026 noch ungelöst bleibt.

Bislang wurde kein eindeutiger Beweis für ein Schiffswrack gefunden. Doch die Schuhe, die trotz Salz und Sand bemerkenswert gut erhalten sind, zeugen von einer hochwertigen, antiken Gerberei. Ogmore-by-Sea, bekannt für seine wilden Landschaften, ist nun auch mit diesem unerwarteten archäologischen Rätsel verbunden. Wird der nächste Sturm neue Artefakte freilegen … oder gar ein versunkenes Schiff?

Unterdessen ist der Strand weiterhin von der Anwesenheit dieser „viktorianischen Geister“ geprägt, die auf mysteriöse Weise an Land gespült wurden und alle den gleichen Fuß haben.