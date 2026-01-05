Search here...

Hunderte alte Schuhe wurden an einem Strand angespült: Noch keine Erklärung.

Gesellschaft
Fabienne Ba.
Beach Academy CIC/Facebook

Eine Szene wie aus einem Schauerroman spielt sich am Strand von Ogmore-by-Sea in Südwales ab. Mehr als 400 Lederschuhe , die wahrscheinlich aus der viktorianischen Zeit stammen, wurden Mitte Dezember 2025 von einer Gruppe Freiwilliger aus den Felsen geborgen. Seitdem rätseln Wissenschaftler und Einheimische: Woher stammen diese seltsamen, von den Gezeiten angespülten Relikte?

Eine außergewöhnliche Entdeckung während der Sammlung

Emma Lamport und ihr Team von Freiwilligen, die seit September Plastikmüll von der Küste säubern, stießen bei Ebbe zwischen den Felsen auf etwa 200 genagelte Schuhe. Die abgelaufenen Sohlen, das geschwärzte Leder und der Stil ließen sofort auf die Zeit zwischen 1830 und 1901 schließen. Innerhalb weniger Tage stieg die Zahl auf über 400 Schuhe – alle für rechte Füße.

Die Möglichkeit eines italienischen Schiffswracks ist faszinierend.

Die plausibelste Hypothese: Ein italienisches Handelsschiff sank nahe Tusker Rock, einer tückischen, bei Ebbe sichtbaren Insel, und verlor dabei seine Ladung Schuhe, die von der Strömung an den Strand gespült wurde. Michael Roberts, Ozeanograf an der Universität Bangor, bestätigt, dass Schiffswracks aus der viktorianischen Ära heute zerfallen und Artefakte freigeben können. Allerdings wurden in diesem Gebiet keine italienischen Schiffswracks registriert, was das Rätsel noch verstärkt.

Anzeichen eines durch Erosion freigelegten Schiffswracks?

Vor einigen Jahren wurde ein ähnlicher Schuh gefunden, der jedoch unbemerkt blieb. Manche Experten vermuten, dass die Küstenerosion kürzlich einen über ein Jahrhundert lang vergrabenen Schatz freigelegt hat. Die Felsformationen am Strand, die Meeresmüll festhalten können, könnten die Ansammlung an einer Stelle erklären. Das völlige Fehlen von Schuhen am linken Fuß bleibt jedoch ein unerklärliches Detail.

Eine wissenschaftliche Untersuchung ist im Gange.

Die Universität Bangor analysiert derzeit die Materialien, die genaue Herkunft des Leders und führt eine Radiokohlenstoffdatierung durch. „Wir haben keine Ahnung, wie lange diese Objekte schon dort liegen“, räumten die Forscher in einem BBC-Bericht ein. Es kommen weitere Theorien ins Spiel: eine vergessene illegale Müllkippe aus der viktorianischen Ära, eine absichtlich entsorgte Ladung oder gar eine unbeabsichtigte Verfälschung der lokalen Geschichte. Der Fundort wird von den Einheimischen „Castle Shoes“ genannt und ist beinahe zu einem Pilgerort geworden.

Ein Rätsel, das auch im Januar 2026 noch ungelöst bleibt.

Bislang wurde kein eindeutiger Beweis für ein Schiffswrack gefunden. Doch die Schuhe, die trotz Salz und Sand bemerkenswert gut erhalten sind, zeugen von einer hochwertigen, antiken Gerberei. Ogmore-by-Sea, bekannt für seine wilden Landschaften, ist nun auch mit diesem unerwarteten archäologischen Rätsel verbunden. Wird der nächste Sturm neue Artefakte freilegen … oder gar ein versunkenes Schiff?

Unterdessen ist der Strand weiterhin von der Anwesenheit dieser „viktorianischen Geister“ geprägt, die auf mysteriöse Weise an Land gespült wurden und alle den gleichen Fuß haben.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Cybermobbing gegen Brigitte Macron: Das Urteil gegen die zehn Angeklagten ist gesprochen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cybermobbing gegen Brigitte Macron: Das Urteil gegen die zehn Angeklagten ist gesprochen.

Am 5. Januar 2026 verurteilte ein Pariser Gericht acht Cybermobber, die Brigitte Macron ins Visier genommen hatten, zu...

Jenseits der Kaufkraft: Welche Freiheiten fordern die Demonstranten im Iran?

Die Proteste, die den Iran seit Ende 2025 erschüttern, beschränken sich längst nicht mehr auf die Kaufkraft: Sie...

Crans-Montana: Skifahrer formen ein riesiges Herz als bewegende Hommage

Hoch oben in den schneebedeckten Bergen von Crans-Montana hielt ein unvergesslicher Moment die ganze Region in Atem. Am...

Angesichts einer Welle der Einsamkeit unter älteren Menschen setzt China auf eine unerwartete Lösung.

Da fast 70 Millionen ältere Menschen allein leben und bis 2035 voraussichtlich ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung über...

Dieser italienische Rentner arbeitet einen Tag zu viel und sieht seinen Ruhestand dadurch beeinträchtigt.

In Italien wurden die Ruhestandspläne eines Rentners durchkreuzt, der sein Einkommen durch einen eintägigen Job als Filmstatist aufbessern...

Müde vor dem 30. Lebensjahr: Warum die Generation Z davon träumt, dem Angestelltenverhältnis zu entfliehen

Mit knapp 30 sollte man eigentlich voller Energie sein … und doch fühlen sich viele Angehörige der Generation...

© 2025 The Body Optimist