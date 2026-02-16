Der als „egoistisch“ empfundene Wunsch dieses Athleten, an den Olympischen Spielen 2026 teilzunehmen, löst eine Debatte aus.

Die 22-jährige chinesisch-amerikanische Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu, die für China antritt, steht im Zentrum einer Kontroverse bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina. Als einzige Frau, die in allen drei Freestyle-Disziplinen – Slopestyle, Halfpipe und Big Air – gemeldet ist, kritisierte sie die Organisatoren öffentlich nach einem Sturz bei einem Sprung in der Big-Air-Qualifikation am 14. Februar. Dabei brach einer ihrer Skier, und sie fiel vorläufig auf den 17. Platz zurück.

„Die Olympischen Spiele sollten Ehrgeiz feiern, nicht bestrafen.“

Nachdem sie Anfang der Woche bereits eine Silbermedaille im Slopestyle gewonnen hatte, äußerte Eileen Gu ihre Enttäuschung über „das unzureichende Training vor ihrem Halfpipe-Finale“ und forderte „eine Neuplanung des Kalenders für mehr Trainingsmöglichkeiten“ – eine Forderung, die vom FIS (Internationaler Skiverband) abgelehnt wurde.

„Ich bin vom Internationalen Sportverband (FIS) enttäuscht“, sagte Eileen Gu nach dem Vorfall gegenüber Reportern . „Die Olympischen Spiele sollten ein Symbol für Ehrgeiz und Zielstrebigkeit sein, und Außergewöhnliches sollte gefeiert statt bestraft werden“, fügte sie hinzu und kritisierte einen „wirklich unfairen Zeitplan, der Exzellenz bestraft“, weil man es wagt, in drei Disziplinen anzutreten.

Der Weltverband FIS erklärte durch seinen Sprecher Bruno Sassi, dass „alle Anstrengungen unternommen wurden, um optimale Trainingsbedingungen zu ermöglichen“, aber dass „für Athleten, die in mehreren Disziplinen antreten, Konflikte manchmal unvermeidbar sind“. Vor der Qualifikation waren drei Trainingseinheiten angesetzt, mehr als bei einem typischen Weltcup.

Vorwürfe der Selbstsucht und heftige Kritik

Diese Haltung löste schnell Spaltung aus: Viele Fans und Beobachter hielten sie für „egoistisch“ und warfen Eileen Gu vor, „eine Vorzugsbehandlung auf Kosten der sportlichen Fairness“ zu fordern. Laut einem Artikel der New York Post wird ihr vorgeworfen, „Veranstaltungen nach ihrem Zeitplan umorganisieren zu wollen“, was die Spannungen um ihren Status als hochbezahlter Superstar – mit 23 Millionen Dollar Verdienst im Jahr 2025 und geschätzten millionenschweren Fördergeldern der chinesischen Regierung – verdeutlicht.

Diese Kritikpunkte unterstreichen auch ihren umstrittenen Werdegang: Ihr Wechsel von den Vereinigten Staaten nach China im Jahr 2019 löste Debatten über Loyalität und die Privilegien aus, die vielseitigen Athleten angesichts der starren olympischen Regeln gewährt werden.

Letztendlich verkörpert Eileen Gus Rebellion gegen den Weltverband FIS die Kernfragen der Olympischen Spiele 2026: individueller Ehrgeiz versus kollektive Gerechtigkeit. Ihre herausragenden Leistungen verdienen zwar Bewunderung, doch ihre Forderungen sind umstritten und spalten die Gemüter; manche sehen darin puren Egoismus.