Die neue Generation, die der KI überdrüssig ist, entdeckt dieses vergessene Vergnügen aus dem Jahr 2016 wieder.

Léa Michel
Was wäre, wenn wahrer Luxus im Jahr 2026 darin bestünde, ohne Algorithmen zu leben? Während künstliche Intelligenz verspricht, jeden Aspekt des täglichen Lebens zu optimieren, wählt ein Teil der jungen Menschen einen ganz anderen Weg: den der Einfachheit, Authentizität und einer freudigen Wiederentdeckung einer gar nicht so fernen Ära, die jedoch bereits mythologisiert wurde.

Wenn die Sterne die Flamme von 2016 neu entfachen

Seit einigen Monaten erfasst eine Welle der Nostalgie die sozialen Medien – und zwar nicht irgendeine. Es ist nicht einfach nur eine Rückkehr zu Vintage-Trends: Es ist eine Faszination für das Jahr 2016 , das als goldenes Zeitalter der digitalen Technologie gilt – spontaner, unbeschwerter, menschlicher. Besonders auffällig ist, dass diese Bewegung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verstärkt wird. Stars wie das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber sowie die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Geschäftsfrau Reese Witherspoon teilen ihre Erinnerungen an diese Zeit und lassen farbenfrohe Looks, unretuschierte Selfies und eine bewusst unperfekte Ästhetik wieder aufleben. Ihre Teilnahme verleiht dem Wunsch nach Entschleunigung und der Wiederentdeckung einer Frische, die heutzutage oft vermisst wird, enorme Sichtbarkeit.

Eine Generation, die das Jahr 2016 voller Staunen entdeckt

Diese Rückkehr ins Jahr 2016 ist nicht nur für diejenigen gedacht, die diese Ära miterlebt haben. Viele junge Menschen entdecken sie fast wie ein Paralleluniversum. Für sie steht dieses Jahr für ein entspannteres, weniger strategisches Internet, in dem die Menschen aus Spaß posteten, nicht um Erfolg zu haben. Sie schwärmen von den Snapchat-Filtern von damals, den eingängigen Pop-Playlists und den gewagten Modestilen, die sie als erfrischende Abwechslung in einer Gegenwart empfinden, die oft als zu ernst, zu optimiert und zu durchstrukturiert wahrgenommen wird.

„Analog-Lebensstile“: Eine Antwort auf die digitale Übersättigung

Jenseits von Bildern und Erinnerungen entsteht vor allem ein neuer Lebensstil: der des „analogen Lebensstils“. Mehr als nur eine vorübergehende „digitale Auszeit“ ist es ein echter Wandel der Gewohnheiten. Lesen auf Papier, handschriftliches Schreiben, Schallplatten hören, Tagebuch führen, ohne Apps kochen, einfache Haushaltsgeräte benutzen … diese Handlungen werden zu bewussten, fast schon selbstbestimmten Entscheidungen. Sie ermöglichen es uns, wieder in einen langsameren Rhythmus zu finden, Berührungen wahrzunehmen, achtsam zu sein und vor allem ein Gefühl der Selbstwahrnehmung zu entwickeln.

Angesichts von Sprachassistenten, automatisierten Empfehlungen und Entscheidungen, die zunehmend von Algorithmen getroffen werden, verspüren viele junge Menschen eine Art Erschöpfung. Das Gefühl, nicht mehr wirklich selbst entscheiden zu können, nicht mehr selbstständig denken zu können, wird zunehmend belastend. Indem sie sich wieder mehr manuellen, einfacheren Praktiken zuwenden, versuchen sie, die Kontrolle über ihren Alltag zurückzugewinnen, über ihr Handeln, ihre Freizeit und ihre Zeit selbst zu bestimmen.

2016, mehr als ein Jahr: eine Geisteshaltung

Diese Rückbesinnung auf das Jahr 2016 ist daher nicht einfach nur eine Retro-Modeerscheinung. Sie verkörpert den tiefen Wunsch, die Rolle der Technologie im Leben neu auszubalancieren. Die neue Generation lehnt digitale Technologien nicht ab, sondern möchte, dass sie ein Werkzeug bleiben und nicht zum Autopiloten werden. Indem sie den einfachen Freuden, sinnlichen Erlebnissen und der freudvollen Unvollkommenheit wieder Wert beimisst, definiert sie neu, was es bedeutet, im Zeitalter der KI ein erfülltes Leben zu führen.

Kurz gesagt, 2016 wurde zum Symbol: für eine sanftere, spielerischere und menschlichere Beziehung zur vernetzten Welt. Eine inspirierende Einladung, innezuhalten, bewusst zu wählen und vor allem jeden Augenblick zu genießen.

