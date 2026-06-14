Diese brasilianischen Frauen jonglieren mit einem Fußball und erwecken Bewunderung.

Die gerade begonnene FIFA-Weltmeisterschaft verspricht dieses Jahr viele Überraschungen. Abseits des Spielfelds in Mexiko-Stadt tauchen auch andere Talente abseits der ausgetretenen Pfade auf. In Brasilien, Mexikos Nachbarland, haben Frauen eine Art Straßenfußball improvisiert und ihre Pässe zu einer wahren Demonstration von Balance gemacht. Es ist eine Erinnerung daran, dass dieser Sport keine Geschlechtergrenzen kennt.

Spieler ohne Stollen, die mit dem runden Ball Kunst erschaffen

Die FIFA- Weltmeisterschaft , ein Sportereignis der Extraklasse, das nur alle vier Jahre stattfindet, beherrscht die Schlagzeilen. Sie löst eine grenzenlose Euphorie aus. Während Millionen von Zuschauern und Fans das Turnier mit Spannung verfolgen, bleibt die Frauen-WM fast unbeachtet und erhält kaum die gleiche Aufmerksamkeit. Dabei stehen die brasilianischen Spielerinnen Kylian Mbappé und Harry Kane auf dem Platz in nichts nach. Und die brasilianischen Spielerinnen, die inmitten der Elektrokabel und Wellblechbauten von Rio de Janeiro im Mittelpunkt des Geschehens stehen, sind der beste Beweis dafür.

Geboren in einem Land, das Fußballlegenden hervorgebracht hat, spielen diese Frauen mitten in einem verlassenen Skatepark den Ball hin und her. In Brasilien ist Fußball nicht nur eine Sportart im Sportunterricht oder eine Freizeitbeschäftigung; er ist eine Institution. Und dort scheinen die Einwohner ein angeborenes Talent fürs Fußballspielen zu besitzen. Diese Spielerinnen sind der lebende Beweis: Sie haben Gold zwischen den Beinen, wie Pelé und Ronaldinho.

Völlig nackt, barfuß und nur mit Jeansshorts bekleidet, werfen sie sich abwechselnd den Ball zu und fangen ihn in technisch anspruchsvollen Posen. Sie verschmelzen mit dem Ball, der meist im Netz landet. Was als Freizeitvergnügen gedacht war, um sich die Zeit zu vertreiben, entwickelte sich schnell zu einer Sensation in den sozialen Medien, und das Video erhielt eine Million Likes.

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Um ein besseres Bild vom Frauenfußball zu vermitteln

Diese Spielerinnen in Aktion zu sehen, wirkt fast mühelos, so präzise sind ihre Bewegungen. Der Ball balanciert auf ihren Schlüsselbeinen, ihren Knöcheln und beschreibt mit einer leichten Beinbewegung einen Bogen. Kopf, Oberkörper, unterer Rücken … Der Ball prallt elegant von jedem Körperteil ab und wird fast zu einer Verlängerung ihrer Silhouette. Mehr als nur eine Amateurvorführung – es ist eine Performance, die viral ging. Mit ihrer typischen Bescheidenheit betitelt die Videoerstellerin, @ rafaellafontes2, es in der Beschreibung mit „Hochklassiges Frauenteam“.

Auch wenn diese erfahrenen Spielerinnen nicht auf dem Platz stehen, haben sie einen wertvollen Sieg über die Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball errungen. Die Kommentare sind durchweg positiv und genauso viel wert wie der Jubel in den Stadien. „Sie sind besser als die brasilianische Nationalmannschaft“, bemerkt ein Internetnutzer. „Die Männer werden sich blamieren“, fügt ein anderer hinzu. „Fußball liegt ihnen im Blut.“ „Sie spielen besser, als es irgendjemand beibringen könnte.“ „Ich kann nicht mal zwei kurze Spiele hintereinander bestreiten.“

Eine Flut von Komplimenten widerlegt das Stereotyp, Frauen seien weniger widerstandsfähig, zu sensibel und auf dem Spielfeld nicht schnell genug. Während männliche Spieler selbst bei zahlreichen Fouls 200.000 € verdienen, erhalten ihre weiblichen Kolleginnen durchschnittlich nur 16.000 €. Dieser eklatante Mangel an Anerkennung für Frauen, die immer noch auf überholte Stereotype reduziert werden, steht in starkem Kontrast. Dank solcher Erfolge tragen Spielerinnen maßgeblich dazu bei, die öffentliche Wahrnehmung zu verändern.

Hinter diesem viralen Video steckt ein mehrfach preisgekrönter Gamer.

Manche mögen dieses Bild für ein reines KI-Werk halten, das die unglaublichen Fähigkeiten dieser Frauen nicht anerkennen will, doch hinter diesem Video steckt eine echte Person. Ihr Name? Rafinha Fontes, die bereits an der Seite von Neymar posierte und in ihrer glanzvollen Karriere zahlreiche Trophäen gewann. Ihre Spezialität? Footvolley, eine Kombination aus zwei Sportarten, die nicht auf Rasen, sondern auf heißem Sand über ein Netz gespielt wird. Diese Disziplin erfordert Geschicklichkeit, Flexibilität, Kraft und auch ein dickes Fell.

Doch das ist nicht ihre einzige Leidenschaft. Brasilien ist zweifellos eine wahre Talentschmiede für begabte Sportler. Die Athletin, die eine unbeschreibliche Liebe zum Fußball hegt, ist außerdem zweifache Weltmeisterin im Teqball, einer Tischtennisvariante, die mit einem Ball in voller Größe gespielt wird.

Was diese Fußballvorstellung vermittelt, ist beeindruckend. Alle diese Spielerinnen sind nicht nur unglaublich cool und bringen die Macho-Fans zum Schwitzen, sondern beherrschen auch das Freestyle-Spiel um den Ball mit verblüffender Leichtigkeit. Brasilianische Frauen 1, Stereotypen 0.