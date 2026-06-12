Was ist „Mogging“, dieser Trend, der Schönheit in Wettbewerb verwandelt?

TikTok liebt es, neue Wörter zu erfinden. Manche sind harmlos, andere verdienen mehr Aufmerksamkeit. So auch „Mogging“, ein Begriff, der unter der Generation Z viral gegangen ist. Hinter der scheinbaren Unbeschwertheit verbirgt sich jedoch eine weitaus weniger harmlose Schönheitsvorstellung: der ständige Wettlauf, sich mit anderen zu vergleichen.

Mogging oder die Kunst, andere zu "übertreffen".

Das Wort „Mogging“ stammt vom Akronym AMOG ab, für „Alpha Male Of the Group“ (Alpha-Mann der Gruppe). Dieser Ausdruck, der Mitte der 2010er Jahre in bestimmten maskulinistischen Foren auftauchte, bedeutet, als „attraktiver als eine andere Person“ wahrgenommen zu werden.

Die Idee dahinter? Nicht einfach nur, sich selbst zu pflegen oder das eigene Spiegelbild zu bewundern, sondern das eigene Aussehen als Zeichen sozialer Dominanz zu nutzen. Anders gesagt: Schönheit wird zum Instrument der Rangordnung, bei dem man immer „besser“ sein muss als andere.

Wenn Schein zur Performance wird

Mogging ist Teil eines umfassenderen Trends: „ Lookmaxxing “, was sich als „das Aussehen optimieren“ übersetzen lässt. Diese Bewegung fördert den Einsatz verschiedener Strategien, um bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen: hochintensive Hautpflege-Routinen, rigorose Workouts oder Übungen zur „Umformung der Gesichtszüge“.

Sich um sich selbst zu kümmern ist offensichtlich nicht problematisch. Die Gefahr entsteht, wenn der persönliche Wert auf ein vermeintliches Schönheitsideal reduziert wird. Nach dieser Logik ist der Körper kein Raum mehr für Ausdruck und Wohlbefinden, sondern ein „Projekt, das unaufhörlich perfektioniert werden muss“. Doch jede Silhouette erzählt eine andere Geschichte. Gesichter, Körperformen und individuelle Merkmale tragen zu dieser Vielfalt bei, die jeden Menschen einzigartig macht. Es gibt keine universelle Hierarchie der Attraktivität, entgegen mancher Behauptungen.

Sehr reale Auswirkungen auf die Moral

Experten warnen vor den Auswirkungen dieser Trends auf die psychische Gesundheit junger Menschen. Wiederholte Konfrontation mit Inhalten, die den Vergleich des eigenen Körpers in den Mittelpunkt stellen, kann soziale Ängste, Unsicherheiten und ein verzerrtes Körperbild verstärken.

Die von manchen Befürwortern des Moggings propagierte binäre Sichtweise – wonach man entweder „von Natur aus begabt“ oder zum Scheitern verurteilt ist – lässt wenig Raum für Nuancen. Sie kann ein anhaltendes Gefühl der Unzulänglichkeit verstärken, insbesondere in einer Lebensphase, in der sich das Selbstwertgefühl noch entwickelt.

Ein Wort, das zum Witz geworden ist... wirklich?

Heute hat der Begriff die Gemeinschaften, aus denen er stammt, längst hinter sich gelassen. Auf TikTok wird er oft humorvoll verwendet, um jemanden zu beschreiben, der mit seinem Charisma oder seiner Präsenz alle Blicke auf sich zieht. Sogar einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens machen in Interviews Witze darüber. Verliert ein Wort seine symbolische Bedeutung vollständig, wenn es zum Witz wird? Diese Frage bleibt offen. Die Ausdrücke, die wir übernehmen, tragen oft einen Teil ihrer Geschichte in sich, selbst wenn sich ihr Gebrauch weiterentwickelt.

Unsere Beziehung zur Schönheit überdenken

Der Erfolg des „Moggings“ zeigt vor allem, wie soziale Medien ständige Vergleiche fördern können. Wer ist am fotogensten? Wer wirkt am begehrenswertesten? Wer entspricht am besten den aktuellen Trends? Angesichts dieses Drucks verdient ein anderer Ansatz Beachtung: der einer pluralistischen Schönheit, frei von Ranglisten. Eine Schönheit, die Selbstbewusstsein, Authentizität und Respekt vor Unterschieden feiert, anstatt ein unerreichbares Streben nach Perfektion.

Letztendlich bemisst sich dein Wert nicht an Likes, TikTok-Trends oder den vergleichenden Blicken anderer. Was wäre also, wenn wir aufhören würden, uns mit anderen zu vergleichen und stattdessen einfach lernen würden, mit Freundlichkeit in unserem Körper zu leben?