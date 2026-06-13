Aufgrund der steigenden Temperaturen berichten diese Frauen von vermehrten Belästigungen auf der Straße.

Mit jedem Sommerbeginn wiederholt sich das gleiche Bild. Auf TikTok wie auf Instagram berichten immer mehr junge Frauen von einer deutlichen Zunahme von Belästigungen im öffentlichen Raum, sobald die Temperaturen steigen. Dieses Phänomen ist alles andere als ein Einzelfall – und seine psychologischen Folgen sind sehr real.

„Sonne raus, Tanktop-Saison“: Dieser Beitrag bringt das allgemeine Gefühl auf den Punkt.

Eines dieser Videos fand besonders großen Anklang. „Die Sonne scheint, es ist Zeit für Tanktops, Männer rufen Frauen aus ihren Autos und Fahrrädern zu. Ich glaube, der Sommer ist da“, schrieb der Verfasser des Beitrags und löste damit sofort eine Welle einhelliger Reaktionen aus: Ja, sobald das wärmere Wetter zurückkehrt, nehmen Pfiffe, Hupen, unerwünschte Kommentare und aufdringliche Blicke zu. In den Kommentarspalten zahlreicher TikTok-Videos zu diesem Thema finden sich unzählige Erfahrungsberichte. Manche erzählen von den Bürgersteigen, die sie nun meiden, andere erklären, dass sie Mitte Juni ihre „Winterkleidung“ herausholen oder dass sie den ganzen Sommer über auf Kleider über dem Knie verzichten. Weit entfernt von der Fantasie der Rückkehr der „Wärme“ bedeuten die ersten Hitzewellen für viele eine Rückkehr zur Wachsamkeit.

Ein Zusammenhang, der von Forschern seit langem dokumentiert wurde.

Das Phänomen ist in Wirklichkeit nichts Neues. Mehrere feministische Publikationen haben es in den letzten Jahren bereits dokumentiert. Das britische Magazin Stylist wies schon 2019 darauf hin, dass „ein direkter positiver Zusammenhang zwischen der Menge sichtbarer Haut und der Anzahl der Männer besteht, die sich das Recht herausnehmen, dies zu kommentieren“. Diese Tatsache wird von zahlreichen Verbänden sowie von Kellnerinnen, Studentinnen, Krankenschwestern und Passanten bestätigt, die alle dasselbe beobachten: Ihr Alltag verändert sich mit dem Wetter.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Mehr Menschen auf den Straßen, überfüllte Terrassen, Passanten, die am frühen Abend durch Alkohol beschwingt sind, und vor allem die hartnäckige Vorstellung, dass leichtere Kleidung stillschweigende Zustimmung zu Äußerungen bedeutet. Eine völlig überholte und rechtlich unbegründete Interpretation.

In Frankreich werden sexistische Beleidigungen seit 2018 unter Strafe gestellt.

Auf gesetzlicher Ebene hat Frankreich diese Realität mit dem Schiappa-Gesetz vom 3. August 2018 anerkannt, das den Straftatbestand der „sexistischen Beleidigung“ einführte. Dieses Gesetz erlaubt es den Strafverfolgungsbehörden, Täter von Belästigungen im öffentlichen Raum – wie Pfeifen, unangebrachte Bemerkungen oder hartnäckiges Ansprechen – sofort und ohne vorherige Anzeige mit Bußgeldern zu belegen. Die Geldstrafe kann bis zu 750 Euro betragen, und seit Inkrafttreten des Gesetzes wurden jährlich mehrere Tausend Strafzettel ausgestellt. In der Praxis wird die überwiegende Mehrheit der Vorfälle jedoch weiterhin nicht gemeldet. Angst, Erschöpfung, das Fehlen von Zeugen oder schlicht das Gefühl, dass es ohnehin nichts bringt, erklären dieses fast systematische Schweigen. Genau gegen dieses Schweigen setzen virale Videos auf ihre Weise an.

Eine Verantwortung, die man in Kleidung niemals findet.

Abschließend sei noch einmal eine Wahrheit betont, die Sozialwissenschaftler seit Jahrzehnten hervorheben: Die Verantwortung für sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum liegt niemals beim Opfer, auch nicht bei dessen Kleidung. Ob eine Frau ein Tanktop, eine Jogginghose, einen Wintermantel oder einen langen Rock trägt – der Belästiger bleibt allein für sein Verhalten verantwortlich. Der Versuch, das Phänomen allein mit Sommerkleidung zu erklären, käme einer Schuldzuweisung an Frauen für ihre eigene Aggression gleich.

Während eine neue Welle von Zeugenaussagen die sozialen Medien überschwemmt, unterstreichen diese Berichte die dringende Notwendigkeit eines kollektiven Bewusstseins. Belästigungen auf der Straße sind nicht unvermeidlich; sie sind eine alltägliche, illegale Form der Gewalt, tief verwurzelt in einer Kultur, die noch immer grundlegend überwunden werden muss. Und das gilt unabhängig vom Wetter.