Dreihundert Frauen schließen sich zusammen, um ein Schloss zu kaufen und ein Sommerlager nur für Erwachsene zu betreiben.

Alles begann mit einer Immobilienanzeige und einem Funken Inspiration. Dreihundert Frauen aus aller Welt legten ihre Ersparnisse zusammen, um ein 800 Jahre altes Schloss in Südwestfrankreich zu kaufen – und es in ein Ferienlager nur für erwachsene Frauen zu verwandeln.

Alles beginnt mit einer Online-Schwärmerei

Die Geschichte von „Camp Château“ beginnt wie ein unwahrscheinliches Szenario. Philippa Girling, eine ehemalige Finanzmanagerin, und ihre Tochter Leah Lykins stießen zufällig auf eine Online-Anzeige: Das Château de Béduer in der französischen Region Lot stand zum Verkauf. Eine mittelalterliche Festung aus dem 13. Jahrhundert, hoch über dem Célé-Tal, nur wenige Kilometer von Figeac entfernt. „Wir waren von dem Gebäude fasziniert. Wir suchten nach jeder Ausrede, es zu kaufen“, erzählte Leah Lykins dem People-Magazin .

Ein neuartiges Miteigentumsmodell

Das Problem war, dass die beiden Frauen einen solchen Kauf nicht allein finanzieren konnten. Daraufhin entstand die Idee eines neuen Modells: eine gemeinschaftliche Eigentümerschaft, offen für andere Frauen mit demselben Traum. Über 300 Frauen folgten dem Aufruf, darunter auch die dritte Mitbegründerin, Lynda Coleman. „Wir brachten all diese Frauen zusammen, einige kannten wir, andere überhaupt nicht“, erinnert sich Coleman. Insgesamt sammelte die Gruppe rund 2,3 Millionen Dollar für den Kauf des Schlosses sowie weitere 325.000 Dollar für die Renovierung und die Einhaltung der Bauvorschriften.

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Sechs Tage, fünf Nächte, kein Druck

Das Konzept von „Camp Château“ ist einfach und unkompliziert: sechs Tage, fünf Nächte, All-inclusive – Unterkunft, Verpflegung, Wein, Aktivitäten und Ausflüge. Täglich werden über acht verschiedene Workshops angeboten: Yoga, Reiten, Kajakfahren, Gartenarbeit, Kochkurse, Malen, Meditation, Besuche auf lokalen Märkten oder einfach ein entspannendes Nickerchen am Pool. Die Unterbringung erfolgt entweder in Mehrbettzimmern für fünf bis acht Personen oder in luxuriösen Glamping-Zelten im acht Hektar großen Park. „Wir sorgen dafür, dass es zu keiner Zeit stressig wird“, erklärt Philippa Girling. Die Teilnehmer sind zwischen 19 und über 70 Jahre alt und kommen aus allen Gesellschaftsschichten.

Ein Erfolg, der alle Erwartungen übertraf

Die Zahlen sprechen für sich. Im ersten Betriebsjahr 2023 beherbergte das Schloss 240 Camperinnen. Für 2026 sind bereits 1.850 Plätze geplant – und für 2027 werden über 2.100 erwartet. Videos auf TikTok haben die Nachfrage unerwartet in die Höhe schnellen lassen: Die Warteliste umfasst mittlerweile über 11.000 Frauen. Diese Begeisterung spiegelt etwas Tiefgreifendes wider – das Bedürfnis nach einem eigenen Raum, unter Frauen, ohne Hintergedanken.

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Eine zweite Adresse, eine Online-Community

Angesichts dieses Zustroms haben die Gründerinnen bereits ein zweites Anwesen erworben: das Abteischloss Camon in der Ariège, das ebenfalls Sommerkurse beherbergt. Für diejenigen, die nicht reisen können, hat das Team „Pocket Château“ ins Leben gerufen, eine Online-Community, die von ihren Mitgliedern liebevoll „das langsame Internet“ genannt wird: keine Werbung, kein Spam, kein Druck. Mehr als 500 Frauen aus rund zwanzig Ländern treffen sich dort bereits, um an Workshops und virtuellen Veranstaltungen teilzunehmen.

Ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert, 300 Frauen und ein gemeinsamer Traum: „Camp Château“ beweist, dass es einen dritten Weg zwischen Massentourismus und überteuerten Altersvorsorgeplätzen gibt. Kein König, kein Milliardär: nur Solidarität, ein bisschen Wagemut und 11.000 Frauen auf der Warteliste.