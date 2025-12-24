Experten haben 6 Typen von Menschen identifiziert, die Geschenke machen… welcher Typ sind Sie?

An diesem Weihnachtstag ist dein Sack endlich gepackt und die Geschenke warten nur noch darauf, ausgepackt zu werden. Wie jedes Jahr gibt es verschiedene Arten von Beschenkten: die, die Geschenke selbst basteln, die, die akribisch ihre Wunschliste vom Handy abarbeiten, und die, die eher traditionelle Geschenke bevorzugen, manchmal sogar erst in letzter Minute. Experten, die von HuffPost befragt wurden, haben sechs verschiedene Schenkprofile identifiziert… welches bist du?

Der Materialist

Man sagt ja oft, „die Geste zählt“, aber was sich hinter dem Geschenkpapier und den Glitzerbändern verbirgt, sagt so einiges aus. Am Heiligabend, wenn man als Wichtelpartner fungiert, zeigt man sein wahres Gesicht. Manche sind stolz auf ihre Geschenke, andere hingegen weniger prahlerisch und bevorzugen die Anonymität des Wichtelns. Zwischen der Großmutter, die mit Freude der ganzen Familie handgestrickte Pullover schenkt, und dir, der du immer mit dem schicksten und trendigsten Geschenk ausgestattet bist, liegen Welten.

Für dich sind Pralinen und ein schöner Blumenstrauß nicht mal eine Notlösung. Die kommen für dich gar nicht in Frage. Wenn du zu denjenigen gehörst, die ihren Freunden und ihrer Familie teure Uhren, Designertaschen oder Elektroroller schenken, giltst du als materialistisch. Und keine Sorge, das ist nicht abwertend gemeint. Du willst weder beeindrucken noch mit deinem Reichtum prahlen. Dein Geschenk mag luxuriöser und auffälliger sein, aber es erfüllt auf clevere Weise einen Wunsch oder ein Bedürfnis, egal wie dringend es ist.

„Diese Art von Person arbeitet üblicherweise in einem Bereich mit direktem Kundenkontakt oder wo das Image von größter Bedeutung ist. Ihr Motto: ‚Man muss aussehen wie ein Baseballspieler, um ein Baseballspieler zu sein‘“, erklärt Alyse Dermer, Gründerin von Mr. Considerate, gegenüber HuffPost.

Das sentimentale

Du hasst unpersönliche Geschenke wie Geschenksets von Wonderbox oder vorgefertigte Präsentkörbe. Statt vor Auslagen mit großen Schleifen und dem Schild „Geschenkideen“ zu verweilen, gehst du deinen eigenen Weg. Du bevorzugst Geschenke mit Bedeutung und von Herzen kommende Aufmerksamkeiten. Geschenke, die die Initialen deiner Lieben tragen oder ein Stück ihrer Geschichte erzählen.

Sie wissen, wie Sie die Herzen Ihrer Lieben mit personalisierten oder individuell gestalteten Geschenken berühren. Ihr Geschenk soll so einzigartig sein wie die Person, die es erhält. Unter den Weihnachtsbaum legen Sie Schmuck mit eingravierten Namen, Fotobücher oder Familienporträts im Cartoon-Stil. Wenn der große Moment des Auspackens gekommen ist, sieht man nicht selten Freudentränen über die Wange des Beschenkten rollen. „Diese Person ist aufmerksam, nostalgisch und schätzt menschliche Beziehungen“, bemerkt Dermer.

Der Projektor

Deine Geschenke sind oft ungeschickt. Du meinst es nicht böse, aber deine Lieben verziehen vielleicht das Gesicht oder zwingen sich zu einem gezwungenen Lächeln. Es ist schwer zu akzeptieren, aber deine Geschenke landen am nächsten Tag auf eBay oder verstauben in einer Schublade. Geschenke kaufen ist für dich eine lästige Pflicht. Würdest du jemanden dafür bezahlen, würdest du keine Sekunde zögern. Da du den Geschmack deiner Lieben nicht kennst, schenkst du etwas, das du selbst gern bekommen hättest – manchmal klappt es, manchmal nicht.

Im Fokus steht die Person, die vielbeschäftigten Frauen Küchenroboter, Stubenhockern Fitnessstudio-Mitgliedschaften oder 16-Jährigen Hello-Kitty-Armbänder schenkt. Diese Geschenke sind grenzwertig, doch die Person, die sie macht, beabsichtigt nicht, jemanden zu verletzen oder zu demütigen.

Der Aufschieber

Du hast eine klare Vorstellung und weißt genau, was deine Lieben vom Weihnachtsmann erwarten. Doch deine entspannte Art führt dich von deinem ursprünglichen Ziel ab und zwingt dich, deine Pläne zu ändern. Du wartest bis zur letzten Minute, und als du endlich im Laden bist, ist alles ausverkauft. Statt eines Duftöl-Diffusors kaufst du schließlich einen einfachen Räuchergefäß. Während die Organisierteren unter euch die Geschenke schon einen Monat im Voraus besorgen und von tollen Angeboten profitieren, erledigst du deine Weihnachtseinkäufe gleichzeitig mit dem Einkauf für das Essen.

Der Zuhörer

Du nimmst Geschenke sehr ernst. Du bist eine großartige Zuhörerin, und dank dieser seltenen Gabe gelingt es dir, deine Lieben glücklich zu machen. Du merkst dir alles, was dir Freunde und Familie erzählen, denn du weißt, dass es irgendwann nützlich sein wird (besonders zu Weihnachten). Um den Überblick über all die Wünsche zu behalten, die zwischen den kleinen Gesprächen immer wieder auftauchen, hast du vielleicht sogar eine praktische Liste auf deinem Handy angelegt. Und wenn die Person am anderen Ende der Leitung auf die Frage nach Geschenken antwortet: „Ich brauche nichts“ , stellst du ein subtiles Verhör. Großmütter sind darin wahre Meisterinnen!

Der Bequemlichkeitssuchende

Wenn Sie es lieber unkompliziert mögen und nach einfachen Geschenken suchen, sind Sie ein praktischer Mensch. Sie entscheiden sich stets für bewährte Klassiker: eine Schachtel Pralinen, einen Gutschein eines bekannten Einzelhändlers, eine schlichte Kuscheldecke. Sie würden nicht riskieren, Parfüm von Sephora oder ein Buch aus einer Buchhandlung zu kaufen. Das heißt aber nicht, dass Sie Ihre Lieben vernachlässigen: Schließlich drückt jeder seine eigene Art der Zuneigung aus.

Es kommt nicht so sehr auf die Art des Geschenks an, sondern vielmehr auf die Geste. Eine kleine, handgeschriebene Karte und ein paar Kleinigkeiten sind manchmal mehr wert als ein überteuertes Gerät, das gar nicht auf der Wunschliste stand.