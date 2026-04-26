Durch das Zusammenleben bieten sich diese Frauen einen Ruhestand in einer „gemeinsamen“ Form an.

Immer mehr Frauen entscheiden sich heutzutage dafür, ihren Ruhestand in einer Wohngemeinschaft zu verbringen. So können sie Unabhängigkeit, ein aktives Sozialleben und einen entspannteren Alltag miteinander verbinden. Dieser Lebensstil, der zwar noch relativ selten ist, aber rasant an Beliebtheit gewinnt, verändert unser Lebensgefühl im Alter.

Zusammenleben, um die Isolation zu durchbrechen

Die Isolation älterer Menschen ist ein gut dokumentiertes Problem, insbesondere unter Frauen, die länger leben und nach dem Tod ihres Partners häufiger allein zurückbleiben. In diesem Zusammenhang erscheint gemeinschaftliches Wohnen als konkrete und positive Lösung.

Soziologische Studien belegen, dass das Leben in einer Gemeinschaft Einsamkeitsgefühle verringert und die tägliche Interaktion fördert. Untersuchungen zum gemeinschaftlichen Wohnen legen nahe, dass diese Wohnform auf natürliche Weise gegenseitige Unterstützung, spontane Begegnungen und ein Gefühl der Sicherheit schafft und gleichzeitig jedem Bewohner seinen persönlichen Freiraum lässt. Die Idee ist einfach und beruhigend: ein eigenes Zuhause, ohne isoliert zu sein.

Eine Alternative zwischen Autonomie und kollektiver Struktur

Seniorenwohnprojekte bieten ein Gleichgewicht zwischen zwei traditionellen Modellen: dem Alleinleben zu Hause oder dem Umzug in eine spezialisierte Einrichtung. Sie stellen eine dritte, flexiblere und oft attraktivere Option dar.

In der Praxis ermöglicht diese Wohnform den Bewohnern, ihren privaten Bereich zu wahren und gleichzeitig Gemeinschaftsräume zu nutzen. Mahlzeiten, Aktivitäten und bestimmte Aufgaben können geteilt werden, was den Alltag vereinfacht und soziale Kontakte fördert. Manche Angebote beinhalten auch gemeinsame Dienstleistungen, die das Leben erleichtern, ohne es unflexibel zu gestalten. Dieses Modell ist besonders attraktiv, weil es den Bewohnern ermöglicht, aktiv am täglichen Leben teilzunehmen – in einem lebendigen und anregenden Umfeld.

Die Babayagas, ein wegweisendes und inspirierendes Projekt

In Frankreich ist das Maison des Babayagas in Montreuil eines der bekanntesten Beispiele dieser Bewegung. Die von Thérèse Clerc konzipierte Residenz für pensionierte Frauen basiert auf einer starken Idee: gemeinsam alt werden, ohne die eigene Autonomie aufzugeben.

Die Frauen, die dort leben, teilen weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Sie sind nach drei Säulen organisiert: Selbstverwaltung, Solidarität und bürgerschaftliches Engagement. Jede Frau beteiligt sich am Gemeinschaftsleben und an gemeinsamen Entscheidungen. Dieses Projekt geht weit über einfaches Zusammenleben hinaus. Es verkörpert eine aktive und freudvolle Lebensweise im Ruhestand, in der jede Frau ihren Platz behält und gleichzeitig zu einem gemeinsamen Projekt beiträgt.

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Warum dieses Modell besonders Frauen anspricht

Mehrere Faktoren erklären die wachsende Attraktivität dieser Formen des gemeinschaftlichen Wohnens. Frauen leben im Durchschnitt länger, haben oft ein geringeres Renteneinkommen und sind stärker von Einsamkeit betroffen.

Historisch gesehen gab es bereits ähnliche Modelle, wie beispielsweise Beginenhöfe, in denen Frauen in einem Geist gegenseitiger Unterstützung und Gemeinschaft zusammenlebten. Die heutigen Seniorenwohnanlagen sind eine moderne Variante, angepasst an die Herausforderungen der Gegenwart. Vor allem bieten sie etwas Unschätzbares: die Möglichkeit, das eigene Wohnumfeld und die Mitbewohner selbst zu wählen.

Greifbare Vorteile im Alltag

Studien zum Thema Wohngemeinschaften heben mehrere positive Effekte hervor. Wirtschaftlich gesehen senkt die gemeinsame Aufteilung bestimmter Ausgaben die Kosten. Praktisch gesehen erleichtert sie den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen und mindert den Alltag.

Aus gesundheitlicher Sicht unterstreicht die Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit einen wichtigen Punkt: Soziale Isolation kann das allgemeine Wohlbefinden negativ beeinflussen. Umgekehrt trägt die Pflege regelmäßiger Kontakte und eines aktiven sozialen Umfelds zu einer höheren Lebensqualität und einer besseren psychischen Gesundheit bei. Auch wenn gemeinschaftliches Wohnen für Senioren keine medizinische Lösung darstellt, wirkt es sich daher positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus.

Ein Trend, der voraussichtlich wachsen wird

Angesichts einer alternden Bevölkerung gewinnen diese Modelle zunehmend an Bedeutung für Behörden und Akteure im Wohnungssektor. Inklusives Wohnen, zu dem auch gemeinschaftliche Wohnformen gehören, gilt heute als zukunftsweisende Lösung. Es ermöglicht uns, das Altern nicht als Rückzug, sondern als Fortsetzung eines aktiven, sozialen und selbstbestimmten Lebens zu begreifen.

Zusammenleben, aber jeder auf seine eigene Art

Ein zentraler Aspekt dieser Projekte ist die Freiheit. Die Bewohner wählen ihre Mitbewohner, legen ihre Hausregeln fest und gestalten ihren Alltag nach ihren Wünschen. Einige Initiativen, wie das Babayagas-Projekt, gehen sogar noch weiter und übernehmen die gemeinschaftliche Verwaltung des Wohnraums. Diese Autonomie bestärkt das Gefühl, aktiv an der Gestaltung des eigenen Umfelds mitwirken zu können.

Letztendlich wandelt sich der Ruhestand durch diese Erfahrungen. Er ist nicht länger nur eine Zeit der Erholung, sondern kann zu einer Zeit der Begegnung, des Austauschs und gemeinsamer Projekte werden. Seniorenwohnprojekte, die von wegweisenden Initiativen vorangetrieben werden, bieten somit eine andere Vision: einen lebendigen, selbstbestimmten und zutiefst menschlichen Lebensabend, in dem das Wort „gemeinsam“ seine volle Bedeutung entfaltet.