„Rassistische Kultur“: Mit 25 Jahren beendet diese australische Tennisspielerin ihre Karriere

Die australische Profitennisspielerin Destanee Aiava hat angekündigt, ihre Karriere nach der Saison 2026 zu beenden. Die 25-Jährige – sie feiert am 10. Mai ihren 26. Geburtstag – aus Melbourne begründete ihre Entscheidung mit einer tiefen Enttäuschung über das professionelle Umfeld, das sie als „toxischen Freund“ bezeichnet.

Ein „rassistisches, frauenfeindliches und homophobes“ Umfeld

In einem ausführlichen Instagram-Post erklärt Destanee Aiava, dass sie nach und nach die Freude am Tennisspielen verloren hat. Als Gründe nennt sie den Erwartungsdruck und die Schwierigkeit, sich außerhalb des Tennisplatzes ein neues Leben aufzubauen. „Manchmal habe ich weitergespielt, weil ich mich allen, die mir geholfen hatten, verpflichtet fühlte, manchmal aber auch aus Angst, wieder ganz von vorne anzufangen“, vertraut sie an.

Die derzeitige Weltranglisten-258. gibt sich nicht mit einem stillen Abschied zufrieden: Sie prangert offen die „toxische Kultur“ an, die ihrer Meinung nach ihren Sport vergiftet. „Hinter den weißen Outfits und Traditionen verbirgt sich eine rassistische, frauenfeindliche und homophobe Kultur, die jedem feindlich gesinnt ist, der von der Norm abweicht“, schreibt Aiava. Die aus Samoa stammende Sportlerin berichtet, dass sie während ihrer gesamten Karriere Diskriminierung und verletzende Bemerkungen ertragen musste.

Diese Haltung spiegelt eine weit verbreitete Besorgnis in der Tenniswelt wider. Verbände wie die ITF und die WTA haben das Ausmaß der Online-Belästigung von Spielerinnen bereits anerkannt. Im Jahr 2024 wurden fast 8.000 beleidigende oder bedrohliche Nachrichten gegen 458 Spielerinnen und Spieler registriert, die häufig im Zusammenhang mit Sportwetten standen.

Soziale Medien, ein Katalysator für Hass

Destanee Aiava schont weder Internetnutzer noch Institutionen. „Ich möchte allen, die mir das Gefühl gegeben haben, minderwertig zu sein, ein lautes ‚Fahrt zur Hölle!‘ entgegnen“, erklärte sie. Wie viele andere Sportlerinnen sei auch sie Opfer von Belästigungen in den sozialen Medien geworden, was sich negativ auf ihr Aussehen und ihre Leistung ausgewirkt habe. Spielerinnen wie die Britin Katie Boulter haben bereits versucht, auf diese Übergriffe aufmerksam zu machen, doch die Normalisierung von Beleidigungen und Drohungen untergräbt weiterhin die psychische Gesundheit vieler Sportlerinnen.

Ein Neuanfang

Trotz der Bitterkeit möchte Destanee Aiava sich auf die positiven Aspekte konzentrieren: die Reisen, die Freundschaften und die Lebenserfahrungen. „Dieser Sport hat mir viel abverlangt, aber er hat mich auch gelehrt, dass es immer eine Chance für einen Neuanfang gibt“, schreibt sie. Mit dieser Aussage stößt die Australierin eine notwendige Debatte über Werte und Diversität im Tennis an – einer Sportart, die lange als Symbol für Eleganz und Seriosität galt, deren grundlegende Transformation aber nun von vielen gefordert wird.

Mit ihrem Rücktritt vom Profitennis beendet Destanee Aiava nicht einfach nur eine vielversprechende Karriere, sondern schlägt Alarm gegen die anhaltenden Missstände und die Diskriminierung im Profitennis. Ihre Geschichte verdeutlicht die Herausforderungen eines immer noch starren Systems und fordert ein Umdenken hinsichtlich der Bedingungen, unter denen Athleten – jenseits von Äußerlichkeiten und Traditionen – erfolgreich sein können.