Die Statistik, dass fast genauso viele Frauen wie Männer Videospiele spielen, ist umstritten.

Léa Michel
Die Welt der Videospiele entwickelt sich rasant, und einige aktuelle Statistiken könnten Ihre bisherigen Vorstellungen infrage stellen. Laut einer Studie der Entertainment Software Association (ESA) , die 2025 veröffentlicht wurde, stellen Frauen mittlerweile 48 % der Gamer dar – eine Zahl, die das traditionelle Bild des Gamers infrage stellt.

Eine Statistik, die Reaktionen auslöst

Die Studie mit dem Titel „Power of Play“ befragte über 24.000 Teilnehmer in 21 Ländern. Sie zeigt nicht nur eine nahezu gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern in der Videospielwelt, sondern hebt auch hervor, dass 22 % der amerikanischen Gamer über 65 Jahre alt sind. Dies beweist, dass Videospiele nicht mehr nur etwas für Teenager oder junge Erwachsene sind, sondern mittlerweile alle Generationen ansprechen.

Diese Nachricht sorgte für Aufsehen und löste in den sozialen Medien vielfältige Reaktionen aus. Während einige die Zahlen begeistert begrüßten, blieben andere skeptisch. Mehrere Internetnutzer, vorwiegend Männer, konnten kaum glauben, dass so viele Frauen spielen. „Ich sehe nie weibliche Gamer“, erklärten sie und argumentierten mitunter, dass das Spielen von Handyspielen oder Puzzles kein „richtiges Gaming“ sei.

Die Studie zeigt jedoch, dass der Begriff „Gamer“ nicht mehr auf das stereotype Bild des isoliert vor dem Computerbildschirm sitzenden Spielers beschränkt ist. Die Spielformen sind heute extrem vielfältig: Smartphone-Spiele, Puzzles, Simulationen, Strategiespiele und sogar Gehirntraining. Noch nie war Gaming so inklusiv in Bezug auf Formate und Spielstile.

Die Spieler sprechen

Viele Frauen erklären ihrerseits, dass ihre Unsichtbarkeit auf bestimmten Plattformen nicht gleichbedeutend mit Abwesenheit ist. Die Angst vor Belästigung, sexistischen Bemerkungen oder toxischem Verhalten veranlasst sie oft dazu, anonym zu bleiben oder ihr Mikrofon stummzuschalten. Eine Nutzerin von X (ehemals Twitter) bringt es auf den Punkt: „Es ist nicht so, dass wir nicht mitmachen, wir schweigen nur, um in Ruhe gelassen zu werden.“

Diese Berichte zeigen, dass das Problem nicht im mangelnden Interesse von Frauen an Videospielen liegt, sondern vielmehr im nach wie vor übermäßig feindseligen Umfeld, in dem sie sich bewegen. Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Die Gaming-Community muss sich weiterentwickeln und respektvoller und einladender werden.

Hin zu inklusivem und universellem Gaming

Abseits der Debatten hebt die ESA-Studie eine spannende Realität hervor: Videospiele sind universell und generationenübergreifend geworden. Sie beschränken sich nicht mehr auf das stereotype Bild eines Teenagers, der über seiner Konsole brütet. Heute verbindet Gaming Frauen, Männer, Senioren, Fans von Handyspielen ebenso wie von Konsolenspielen – weltweit.

Letztendlich bleibt die Herausforderung entscheidend: einen Raum zu schaffen, in dem jeder frei spielen, sich ausdrücken und sich wertgeschätzt fühlen kann. Dies ist ein wesentlicher Schritt, damit Videospiele nicht nur der Freizeitgestaltung dienen, sondern auch Vielfalt und gemeinsamen Spielspaß ermöglichen. Also, zögern Sie nicht länger: Egal ob Sie Rollenspiele, Puzzles oder Strategiespiele bevorzugen – die Welt der Videospiele heißt Sie herzlich willkommen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
