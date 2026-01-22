Schönheit, Mode: Wie 2016 zum „Komfortjahr“ einer Generation wurde

Converse-Sneaker an den Füßen, ein verträumter Chainsmokers-Song in den Ohren, ein kariertes Hemd um die Hüfte gebunden, ein sichtbares Piercing und EOS-Balsam immer griffbereit. Was gestern noch peinlich war, ist heute ein Statement. Da 2026 voraussichtlich noch angstauslösender und ungewisser denn je wird, blicken wir gerne zurück. Wir feiern 2016, ein Jahr, in dem unsere Selfies den Retrica-Stempel trugen und unsere Stories mit Starbucks-Bechern und Palmen gefüllt waren.

Rückblick auf 2016: ein Jahr voller Farben

„Frohes Neues Jahr 2016.“ Nein, das war kein Tippfehler und auch nicht das Ergebnis einer besonders feuchtfröhlichen Silvesternacht. Die Finger sind in der Euphorie des Countdowns nicht abgerutscht. Es war Absicht. In diesen turbulenten Zeiten ist 2016 für uns so etwas wie ein Glücksjahr, unser kollektiver Zufluchtsort. Es ist das Jahr der „Mannequin Challenge“, des übertriebenen Hundefilters, der nach Erdbeere duftenden Vans und der Fotos, auf denen wir uns „Für immer jung“ auf die Unterarme tätowieren ließen. Wenn wir an all diese Farbkombinationen und maximalistischen Kleidungsstile zurückdenken, ertappen wir uns bei dem fast schon symptomatischen Satz: „Früher war alles besser.“

Wir brauchen keine Hightech-Maschine aus „Zurück in die Zukunft“, um in unsere zerrissenen Mikroshorts zurückzukehren und das Gefühl eines Samtchokers auf der Haut wiederzuentdecken. Ein kurzer Blick in unsere Archive genügt – in jene Erinnerungen, die die heutige Jugend als peinlich oder unangenehm empfinden würde. Viele verdrängen das Jahr 2026 und ziehen es vor, in jener Ära zu schwelgen, die den heutigen Teenagern wie die Steinzeit vorkommt. 2016 war so etwas wie unser goldenes Zeitalter, ein entscheidendes Jahr, in dem soziale Medien noch nicht in unser Leben eingedrungen waren und uns die Meinungen anderer gleichgültig waren.

Es war das Jahr, in dem „Swag“ noch kein Babyboomer-Slang war, sondern der meistgenutzte Hashtag unter Posts mit knalligen Farben. Es war auch das Jahr, in dem jedes Foto mit Retrica bearbeitet wurde und wir uns zu Zara Larssons „Lush Life“ die Augenbrauen nachzogen. Wir erinnern uns noch gut an den fruchtigen Abdruck von Baby Lips auf unseren Lippen und das Victoria's Secret Spray auf unserer gebräunten Haut. Es war das Jahr der gestellten und doch spontanen Schnappschüsse mit herzförmigen Haaren und Fingern, die „LOVE“ formten.

Die Wiederentdeckung des ästhetischen Komforts einer vergangenen Ära

2016 schien alles friedlicher, einfacher, unbeschwerter. Es war wie unser Paradies inmitten des aktuellen Chaos, unser emotionales Eldorado in der allgemeinen Instabilität. Wir fotografierten zum Spaß, nicht um Likes zu bekommen oder irgendwelchen Vorgaben zu folgen. Unsere Snapchat-Stories glichen eher spontanen Vlogs als sorgfältig inszenierten und durchgeplanten Drehs. Instagram und Snapchat waren noch Orte für unbeschwerte Kreativität, Tumblr ein kollektives Moodboard. All das schuf einen emotionalen Kokon, in dem sich jeder selbst definieren, wiedererkennen und sich ohne Druck mit anderen verbunden fühlen konnte. Kein Wunder, dass 2016 zum Schlachtruf wurde.

Die Erwachsenen, die 2016 wiederentdeckt haben und nun „I love NY“-T-Shirts tragen, sich wieder dem Batik-Trend hingeben und die Stimme von Charlie XCX neu entdecken, sind dieselben Teenager, die 2016 nichts anderes im Sinn hatten, als Sonnenuntergänge zu bewundern und ihren Polaroidfilm vollzuknipsen. Sie waren auch diejenigen, die davon träumten, durch die Straßen von Palm Springs zu schlendern, sich die Louis Vuitton Alma-Tasche zuzulegen und einen eigenen Pool zu besitzen, nur um ihre Haarschwünge zu üben. 2016 war ein Jahr, in dem wir das Leben durch eine rosarote Brille sahen – und nicht nur durch eine herzförmige.

2016 war ein entscheidendes Jahr, nicht übermäßig digitalisiert, aber digital genug, um einen Instagram-Feed zu füllen. Es bot eine gelungene Mischung aus Modernität und nostalgischem Flair. Zudem liegt 2016 zeitlich zwischen der Finanzkrise von 2008 und der Covid-19-Pandemie. Das erklärt die spürbare Lebensfreude und den ansteckenden Enthusiasmus. Und ob Zufall oder nicht, wir brauchten keine Ratgeber, um Positivität zu entwickeln: Sie war uns angeboren.

Nostalgie, das beste Heilmittel gegen Ungewissheit

Wenn wir 2016 in guter und friedlicher Erinnerung behalten, liegt das daran, dass es ein Jahr der Entdeckungen, des Loslassens, der Gelassenheit und der Selbstbestätigung war. Doch unsere Erinnerung scheint einige Details dieses Jahres, das auch das Jahr des Brexit und Trumps erstem Wahlsieg war, verdrängt zu haben.

Tatsächlich ist 2016 ein Bezugspunkt, genau wie das Jahr 2000 mit seinen Hüfthosen. Diese Welt ist uns vertraut; sie spricht zu uns und tröstet unser inneres Kind. Wir klammern uns an sie, nicht aus Bedauern, sondern aus Schutzbedürfnis. 2016 ist unser Notfallplan in Gefahrenzeiten. Es spiegelt auch eine Nostalgie wider, die beinahe heilsam wirkt.

Nostalgie ist keine Schwäche, sondern ein Sicherheitsnetz in Zeiten der Unsicherheit. Kurz gesagt: 2016 kehrt als ein Jahr der Geborgenheit zurück, nicht wegen bestimmter Dinge oder seines Aussehens, sondern wegen dessen, was es symbolisierte: ein fragiles Gleichgewicht zwischen Kreativität und Sicherheit, persönlichem Ausdruck und Zugehörigkeit. Im Jahr 2026 werden wir zu dem Tumblr-Girl, das wir 2016 sein wollten, und erleben jenes Jahr wie den Refrain „Für immer jung“.