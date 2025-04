Génération Alpha (naissances après 2010) : ce qu’on croit savoir et ce qu’on ignore

Ils sont encore en culottes courtes ou en plein apprentissage de la lecture, mais ils intriguent déjà les sociologues, les éducateurs et les entreprises. Nés après 2010, les enfants de la Génération Alpha portent sur leurs épaules un immense héritage technologique, social et environnemental. On les imagine ultra-connectés, bercés par l’intelligence artificielle et peu enclins à décrocher leur regard des écrans. Entre prédictions et réalités encore floues, que sait-on réellement d’eux ?

Une génération née sous le signe du digital… mais pas que

Le terme « Génération Alpha » a été proposé par le démographe australien Mark McCrindle pour désigner les enfants nés à partir de 2010. Ils succèdent à la génération Z, mais à la différence de leurs aînés, ces jeunes grandissent dans un monde où le numérique n’est plus une nouveauté, mais une évidence. Tablettes, smartphones, assistants vocaux, objets connectés… dès leur plus jeune âge, ils évoluent dans un environnement où la technologie est omniprésente.

Cette immersion technologique alimente une image d’enfants précoces, capables de manipuler un écran tactile avant même de savoir marcher. Pourtant, il serait réducteur de les considérer uniquement sous cet angle. Si la technologie façonne leur quotidien, elle ne définit pas entièrement leur identité. La manière dont ils l’utiliseront à l’âge adulte dépendra largement des valeurs transmises par leur entourage, de l’éducation reçue et des défis qu’ils rencontreront.

Un portrait biaisé par le regard des adultes

L’une des grandes limites des analyses sur la Génération Alpha, c’est qu’elles se fondent souvent sur les observations des adultes : parents, enseignants, chercheurs. Résultat ? On projette sur eux nos propres angoisses et nos espoirs, en fonction de notre vision du monde actuel. Ainsi, certains les décrivent comme une génération ultra-autonome, capables de s’adapter rapidement grâce aux outils numériques. D’autres les voient au contraire comme plus fragiles, moins résilients face aux frustrations, car habitués à l’immédiateté des technologies.

Autre exemple : on leur attribue souvent une conscience écologique accrue. Ils grandissent dans un contexte où l’on parle de dérèglement climatique, de biodiversité en danger, de responsabilité collective… Mais leur engagement futur dépendra des choix sociétaux que nous faisons aujourd’hui. S’ils deviennent une génération écologique, ce sera surtout parce que nous leur aurons donné les moyens de l’être.

Des enfants plus ouverts, plus créatifs ?

Les experts s’accordent sur un point : la Génération Alpha évoluera dans un monde globalisé et hyperconnecté. Cela pourrait en faire des individus plus ouverts sur le monde, plus sensibles à la diversité des cultures et des idées. L’accès immédiat à l’information et aux échanges internationaux pourrait leur permettre de développer une pensée plus agile, plus collaborative.

De nombreux chercheurs soulignent aussi que ces enfants baignent dans un univers où la création de contenu est plus accessible que jamais. Vidéos, blogs, podcasts, musique assistée par intelligence artificielle… les barrières de la création tombent, laissant place à une génération potentiellement plus créative et expressive. Toutefois, là encore, rien n’est écrit. Être exposé à des outils numériques ne signifie pas automatiquement savoir les utiliser intelligemment. Tout dépendra de l’accompagnement éducatif et du développement d’un esprit critique face aux flux d’informations constants.

Les paradoxes de la Génération Alpha

Comme chaque génération, celle-ci est traversée par des paradoxes :

Plus connectés, mais en quête de relations authentiques : si les Alpha grandissent avec les réseaux sociaux et les jeux en ligne, cela ne signifie pas qu’ils privilégieront toujours le virtuel au réel. De nombreuses études montrent que la quête de liens humains forts et de vraies expériences reste essentielle, même dans un monde numérisé.

Plus conscients des enjeux globaux, mais pas forcément plus engagés : ils entendent parler d’écologie, de crises économiques, de conflits internationaux… mais seront-ils réellement plus actifs dans ces luttes que les générations précédentes ?

Plus rapides dans l’acquisition de certaines compétences, mais plus vulnérables à l’anxiété : une étude menée par des psychologues du développement indique que l’exposition précoce aux écrans pourrait accentuer les troubles de l’attention et du sommeil, rendant la gestion des émotions plus complexe.

Un avenir encore à écrire

Ce que nous savons avec certitude, c’est que la Génération Alpha va grandir dans un monde en mutation permanente. Intelligence artificielle, crises environnementales, transformation du travail… ces enfants devront apprendre à s’adapter comme aucune génération avant eux. Au lieu de chercher à tout prix à les prédire ou à leur coller une étiquette, peut-être devrions-nous avant tout leur donner les moyens d’exprimer leur potentiel. Les écouter, leur transmettre des valeurs solides, les aider à naviguer dans un monde saturé d’informations et de stimulations.

Terminons en disant que : la Génération Alpha ne sera ni meilleure ni pire que les précédentes. Elle sera à l’image des opportunités que nous aurons su lui offrir.