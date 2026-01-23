Züge ohne Kinder: Wie die „Keine Kinder“-Bewegung die Kontroverse neu entfacht

Während die französische Staatsbahn SNCF Waggons testet, die ausschließlich Kindern über 12 Jahren vorbehalten sind, wächst die Kontroverse über den möglichen Ausschluss jüngerer Fahrgäste. Zwischen dem Wunsch nach Ruhe und Erholung und der Inklusion von Familien bietet Europa sehr unterschiedliche Modelle.

Eine Option ohne Kinder, die für Kontroversen sorgt

Seit dem 8. Januar 2026 testet die SNCF auf der Strecke Paris–Lyon eine neue Kategorie namens „Optimum Plus“, in der Kinder unter 12 Jahren nicht zugelassen sind. Diese Initiative wurde als „Reaktion auf die Nachfrage nach Ruhe und Komfort“ präsentiert, aber umgehend als „Symbol für eine wachsende Ablehnung von Kindern im öffentlichen Raum“ kritisiert.

Diese Maßnahme ist Teil einer breiter angelegten „Keine Kinder“-Bewegung, die in einigen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen in Erscheinung getreten ist und die Frage nach dem Stellenwert der Kindheit in der Gesellschaft aufwirft.

In der Schweiz und in Finnland werden Kinder verwöhnt

Umgekehrt haben einige europäische Länder den Fokus auf die Einbindung von Familien gelegt, um Bahnreisen gegenüber der Autonutzung zu fördern. In der Schweiz verfügen Intercity-Züge über Familienwaggons im Dschungel-Stil mit Spielecke, Büchern und frei zugänglichem Spielzeug. Ein besonderes Detail: Erwachsene, die häufig mit Kindern reisen, erhalten sogar eine spezielle Rabattkarte – eine Belohnung für Familienreisen.

In Finnland verfügen fast alle großen Zugstrecken über Familienabteile: Spielbereiche, mit Flaschenwärmern ausgestattete Kinderkrippen, Babybetten für den Mittagsschlaf und sogar Aktivitätswagen. Die Idee ist einfach: Kinder können sich austoben und spielen, ohne andere Fahrgäste zu stören. Für das VR-Unternehmen geht es dabei nicht um Toleranz, sondern um ein Recht auf Komfort für alle – Erwachsene wie Kinder.

Finnland macht Familien mit Kindern das Leben auf vielfältige Weise leichter: Hier ein Blick auf den Spielplatz und die Bibliothek in unserem Zugabteil. Fünf Stunden Zugfahrt mit unserem Einjährigen – ganz entspannt! Unser letzter Amtrak-Zug hatte dagegen keine Wickeltische an Bord. 👀 pic.twitter.com/v1y4bIHS4G – Zach Parolin (@ZParolin) 2. August 2024

Kompromisse anderswo in Europa

Österreich verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Seine Hochgeschwindigkeitszüge bieten spezielle Bereiche für Familien sowie Ruhezonen für Fahrgäste, die in Ruhe reisen möchten, ohne dass Kinder ausgeschlossen werden. Einige Züge verfügen sogar über ein kleines Kino für jüngere Kinder, um sie auf langen Fahrten zu unterhalten.

Auch in Belgien und Italien sind Kinder in Ruheabteilen erlaubt, wobei die elterliche Verantwortung im Vordergrund steht und nicht der Ausschluss. Im Gegensatz dazu verbietet die spanische Staatsbahn Renfe Minderjährigen unter 14 Jahren und Tieren ausdrücklich den Zugang zu den Ruhebereichen und verfolgt damit eine ähnliche Strategie wie die SNCF.

Es handelt sich eher um ein gesellschaftliches Problem als um eine einfache Frage des Komforts.

Hinter dieser Kontroverse steht eine Vision des Zusammenlebens. Sollten bestimmte Bereiche für Erwachsene reserviert werden, die Ruhe suchen, und dabei riskieren, jüngere Menschen auszuschließen? Oder sollten Züge so umgestaltet werden, dass sie wirklich allen Reisenden, einschließlich Kindern, gerecht werden?

In Finnland und der Schweiz haben Bahnunternehmen bewiesen, dass sich eine ruhige und familienfreundliche Atmosphäre vereinbaren lässt. Während Frankreich sich für einen kinderfreien Waggon einsetzt, bieten andere Länder Kindern mehr Platz.

Letztlich geht das „Kinderfreie“-Experiment der SNCF über die einfache Frage des Komforts hinaus. Es offenbart einen Konflikt zwischen zwei Ansätzen: dem der Trennung und dem der Inklusion. Im Bestreben, Ruhe zu bewahren, riskiert das Unternehmen, eine gesellschaftliche Müdigkeit gegenüber Kindern widerzuspiegeln. Europa beweist jedoch, dass ausgewogene Lösungen existieren: Spielbereiche für die einen, Ruhezonen für die anderen. Die Herausforderung für die SNCF besteht möglicherweise weniger in der Ausgrenzung als vielmehr darin, einen Zug zu schaffen, in dem jeder seinen Platz findet.