Ein mithilfe von KI verjüngtes Bild eines Kandidaten löst Kontroverse bei einer Kommunalwahl aus.

Eine Kommunalwahl in den Niederlanden sorgte kürzlich für Aufsehen, nachdem ein als irreführend empfundenes Foto einer gewählten Kandidatin veröffentlicht worden war. Patricia Reichman wurde in den Bezirksrat von Rotterdam gewählt, doch ein im Wahlkampf verwendetes Foto löste umgehend eine öffentliche Debatte aus. Mehrere Beobachter waren der Ansicht, dass das Porträt die Kandidatin deutlich jünger zeigte, was Fragen zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der politischen Kommunikation aufwarf.

Ein Kampagnenfoto im Zentrum der Kritik

Das Foto, das während des Wahlkampfs einer Lokalzeitung zugespielt wurde, zeigt Patricia Reichman deutlich jünger als auf anderen öffentlichen Bildern. Dieser Unterschied hat einige Wähler zu der Vermutung veranlasst, dass künstliche Intelligenz oder aufwendige Bildbearbeitung zum Einsatz gekommen sein könnten.

In meiner alten Highschool-Nachbarschaft wurde gerade eine 59-jährige Stadträtin gewählt, die mit einem KI-generierten Foto in der Lokalzeitung Wahlkampf machte. Ihre Aussage: „Ich habe ein Online-Programm benutzt, um das Bild zu verbessern, weil die Auflösung des Fotos schlecht war. Es ist einfach mein Foto, das bin wirklich ich. Ich benutze… pic.twitter.com/9OGlQ7Atyh – Jini Jane (@jinijane_) 29. März 2026

Der Kandidat bestreitet den Einsatz von KI

Als Reaktion auf die Kritik beteuerte Patricia Reichman, das Foto sei authentisch und sie habe „lediglich Software zur Verbesserung der Bildqualität“ verwendet, insbesondere zur Erhöhung der Auflösung. Sie erklärte, das Originalbild sei von geringer Qualität gewesen und sie habe es lediglich für die Veröffentlichung in der Lokalpresse schärfen wollen.

Die Kandidatin räumt ein, dass sie auf dem Foto jünger wirkt, betont aber gleichzeitig, dass ihr Aussehen je nach Umständen variieren kann, insbesondere aufgrund laufender medizinischer Behandlungen. Sie gibt außerdem an, dass sie im Alltag regelmäßig jünger wahrgenommen wird, als sie ist.

Eine Kontroverse, die über eine einfache Frage des Images hinausgeht.

Die Kontroverse eskalierte, als seine Partei, Leefbaar Rotterdam, erklärte, das Bild sei offenbar „stark mit künstlicher Intelligenz manipuliert“ worden. Die Partei stellte klar, dass das Bild nicht in offiziellen Wahlkampfmaterialien verwendet, sondern einem lokalen Medienunternehmen zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt worden sei.

Die Organisation distanzierte sich ebenfalls von der Kandidatin und begründete dies mit einem „fehlenden Vertrauen infolge dieser Kontroverse“. Laut Algemeen Dagblad wurden auch Fragen zu Patricia Reichmans Hauptwohnsitz aufgeworfen, einem wichtigen Faktor für die Vertretung eines lokalen Wahlkreises.

KI und politische Kommunikation: eine aufkommende Debatte

Dieser Fall verdeutlicht die zunehmenden Probleme im Zusammenhang mit dem Einsatz digitaler Werkzeuge zur Bildmanipulation oder -verbesserung. Im Wahlkampf kann die Authentizität der von Kandidaten verwendeten Bilder entscheidend für die öffentliche Wahrnehmung sein. Während die technische Bildbearbeitung gängig ist, wirft der potenzielle Einsatz von KI-Werkzeugen Fragen hinsichtlich Transparenz und Vertrauen zwischen Kandidaten und Wählern auf. Mehrere Beobachter betonen, dass „diese Technologien einen klaren Rahmen benötigen, um jegliche Verwirrung zu vermeiden“.

Die Kontroverse um das angeblich verjüngte Foto von Patricia Reichman verdeutlicht die neuen Herausforderungen, die künstliche Intelligenz in der öffentlichen Kommunikation mit sich bringt. Sie unterstreicht die Bedeutung von Transparenz, insbesondere in einem politischen Kontext, in dem Glaubwürdigkeit für das Verhältnis zu den Bürgern unerlässlich ist.