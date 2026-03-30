Aufwachsen mit Smartphones: Ein Intelligenzvorteil für Millennials laut einer Studie

Bildschirme gehören zu unserem Alltag, doch ihre Auswirkungen auf das Gehirn sind weiterhin Gegenstand von Diskussionen. Einige Studien deuten darauf hin, dass Millennials von einem für ihre kognitive Entwicklung günstigeren Umfeld profitierten. Diese Idee ist ebenso faszinierend wie anregend in ihrer Darstellung unseres Verhältnisses zur Technologie.

Eine Generation gefangen zwischen zwei Welten

Die Millennials, geboren zwischen Anfang der 1980er und Mitte der 1990er Jahre, wuchsen in einer entscheidenden Zeit auf. Ihre Kindheit verlief ohne allgegenwärtige Smartphones oder soziale Medien; der Internetzugang kam oft erst später und war zunehmend eingeschränkt.

Dieses Detail macht einen großen Unterschied. Ihre kognitive Entwicklung fand größtenteils in einer Umgebung statt, die weniger von Benachrichtigungen, Anforderungen und Bildschirmen geprägt war. Dadurch bleibt mehr Raum für Aktivitäten, die Zeit und Aufmerksamkeit erfordern, wie Lesen, kreatives Spielen oder Lernen ohne ständige Unterbrechungen.

Manche Forscher befürchten, dass dieser Kontext die Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit zu tiefgründigen Analysen gefördert hat. Eine Art ruhigeres mentales Trainingsfeld, auf dem sich das Gehirn in seinem eigenen Tempo entwickeln konnte.

Bildschirme: Freunde oder falsche Freunde der Aufmerksamkeit?

Heute hat sich die Situation verändert. Bildschirme sind allgegenwärtig und mit ihnen eine Vielzahl von Reizen in rascher Folge: Nachrichten, Videos, kurze Inhalte und ständige Benachrichtigungen. Der Neurowissenschaftler Jared Cooney Horvath, ein Lernspezialist, erklärt: „Diese häufige Reizüberflutung kann die Informationsverarbeitung im Gehirn beeinflussen.“ Das Gehirn passt sich zwar an, aber nicht immer im Sinne anhaltender Konzentration.

Einige Studien deuten auf mögliche Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitsspanne, das Gedächtnis und die Fähigkeit hin, sich über längere Zeiträume intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das ständige Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Informationen kann dazu verleiten, Geschwindigkeit über Tiefe zu stellen. Internationale Bildungsberichte haben zudem Veränderungen der schulischen Leistungen festgestellt und damit Fragen nach der Rolle digitaler Werkzeuge im Lernprozess aufgeworfen.

Ein Vorteil… aber keine absolute Regel

Heißt das, dass Millennials einen „IQ-Vorteil“ haben? Nicht so schnell. Experten betonen einen entscheidenden Punkt: Die kognitive Entwicklung hängt nicht allein von Bildschirmen ab. Bildung, familiäres Umfeld, Zugang zu Kultur, persönliche Neugier und Lebensbedingungen spielen eine ebenso wichtige Rolle.

Anders ausgedrückt: Aufwachsen ohne Smartphone garantiert nicht automatisch bessere intellektuelle Fähigkeiten, genauso wenig wie Aufwachsen mit Bildschirmen die Aufmerksamkeitsspanne beeinträchtigt. Die Forschung zeigt Trends auf, keine endgültigen Schlussfolgerungen. Und vor allem regt sie uns dazu an, über unseren Umgang mit digitalen Werkzeugen nachzudenken.

Die digitale Technologie hat auch viele Vorteile

Denn ja, Technologie bietet auch gravierende Vorteile. Sofortiger Zugriff auf Informationen, vielfältige Bildungsressourcen, interaktive Formate: Bildschirme können beim Lernen, Entdecken und Entwickeln von Fähigkeiten wertvolle Verbündete sein.

Es kommt ganz darauf an, wie du es nutzt. Passives Konsumieren von Inhalten hat nicht denselben Effekt wie ein Online-Kurs, das Lesen eines ausführlichen Artikels oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit. Es geht nicht darum, Bildschirme zu verteufeln, sondern ein Gleichgewicht zu finden, das dein Lerntempo, deine Aufmerksamkeitsspanne und deinen Lernstil berücksichtigt.

Auf dem Weg zu neuen Lernmethoden

Die rasante technologische Entwicklung hat unsere Lerngewohnheiten grundlegend verändert. Heute bewegen wir uns zwischen kurzen Formaten und langen Inhalten, zwischen unmittelbarer Information und Reflexion. Diese neue Lernlandschaft erfordert Anpassung: die Fähigkeit, sich trotz Ablenkungen zu konzentrieren, Pausen einzulegen und Inhalte auszuwählen, die den Geist wirklich bereichern.

Die Annahme, Millennials hätten von einer weniger kontaktfreudigen Kindheit profitiert, unterstreicht nur eines: Die Umgebung beeinflusst das Gehirn. Doch nichts ist in Stein gemeißelt. Die Fähigkeit zu lernen, sich zu konzentrieren und sich weiterzuentwickeln bleibt lebendig, flexibel und anpassungsfähig.

Letztlich geht es weniger um eine Generationenfrage, sondern vielmehr um die Aufforderung, die Kontrolle über die eigenen digitalen Gewohnheiten zurückzugewinnen und dabei das eigene Gehirn, die eigene Energie und die eigene Funktionsweise zu respektieren.