Das „Pilates-Mädchen“ fasziniert bestimmte maskulinistische Kreise: Was diese neue Obsession offenbart

Gesellschaft
Émilie Laurent
Pilates girl masculiniste
Photo d'illustration : Prostooleh / Magnific

Selbsternannte Maskulinisten, eingefleischte Alphamännchen und Incels, die sich einer virilen Ästhetik verschrieben haben, sind nicht länger von Frauen in geblümten Schürzen und perfekt gestylten Haaren fasziniert. Sie bevorzugen nun ein moderneres Bild: eine sportliche Frau in pastellfarbenen Leggings, die mit einem Matcha in der Hand und einer pinken Matte über der Schulter in ihrem Pilates-Studio erscheint. Das Pilates-Girl ist ihre neue Muse, der Liebling der Manosphäre. Maskulinisten pinnen sie in ihren Foren an wie ein Beyoncé-Poster im Zimmer eines Teenagers.

Das Pilates-Mädchen – ein Ersatz für die traditionelle Ehefrau?

Neben der Verkörperung eines Schönheitsideals beflügelt die Pilates-Frau auch die Fantasie von Männern , die die altmodische Hausfrau mit ihren starren Lockenwicklern satt haben. Der Hashtag, der unzählige Klicks generiert, ist in den obskuren Foren der Manosphäre zu einem Bezugspunkt geworden. Diese Männer, die mit ihren Zähnen knirschen und ihr Testosteron wie ein subtiles Gift versprühen, sind fasziniert von Pilates-Frauen. Von diesen Frauen, die gepolsterte Stulpen und Samtstirnbänder tragen und minimalistische Studios mit ihren Smoothies zum Mitnehmen besuchen.

Im krassen Gegensatz zur Bodybuilderin mit ihren stählernen Armen und durchtrainierten Oberschenkeln ist die Pilates-Anhängerin mehr als nur eine Frau, die sich an unverständlichen Geräten verrenkt und ihre tiefliegende Muskulatur durch technische Übungen stärkt. Sie verkörpert eine Lebensphilosophie und eine Vielzahl von Symbolen. Zu ihrem Starter-Set gehören leichte Gewichte, die ihre Arme nicht massig wirken lassen, Handtücher mit Luxusmarkenlogos und übergroße Wasserflaschen mit femininem Design.

Wenn Männerrechtler von dem Begriff „Pilates-Girl“ so besessen sind, liegt das nicht daran, dass sie sich tatsächlich für die Sportart interessieren, die ihnen für ihr Ego „zu sanft“ erscheint. Diese Frau, die sich einfach nur bewegen will, ohne ihre Gelenke zu belasten, verkörpert alles, was sie sich von einer Ehefrau wünschen. Laut dem Content-Creator Christian Bonnier ist das sogar ein Zeichen, ein „grünes Licht“. „Wenn deine Freundin Pilates macht, heirate sie sofort“, verkündet er online. Seinen voreiligen Schlüssen zufolge geht diese Gruppe von Frauen, die auf Smoothie-Bowls und gesunde Salate schwört , „am Wochenende nicht aus, um früh aufstehen zu können“. Er fährt fort : „Und sie kommt gut gelaunt zurück, weil kein aufdringlicher Typ sie anmacht.“

Wie haben sich Maskulinisten das Pilates-Girl angeeignet?

Während sich Maskulinisten von Frauen bedroht fühlen, die Gewichte stemmen und Muskeln aufbauen, sind sie fasziniert von jenen, die ihren Körper sanft auf zartfarbigen Schaumstoffmatten formen. Immun gegen Kritik und virtuelle Bestrafung genießt die Pilates-Anhängerin auf diesen undurchdringlichen Plattformen eine Sonderbehandlung. Sie ist wohl eine der wenigen Frauen, die mehr Lob als Verurteilung erntet. Diese Frau, die nie dazu bestimmt war, das stereotype Bild der idealen Braut oder das Hauptthema der Maskulinisten zu verkörpern, taucht nun unaufhörlich in den Beiträgen selbsternannter Don Juans und Hüter des patriarchalen Zeitalters auf.

Maskulinisten haben ein sehr eingeschränktes und sogar verzerrtes Bild von Pilates-Anhängerinnen. In ihren Augen ist sie eine Frau mit einem gesunden Lebensstil, die Diätgerichte zubereitet, penibel auf sich achtet und mäßig Sport treibt. Ein weiterer Vorteil, den diese Männer, die die Gesellschaft rückwärtsgewandt halten wollen, hervorheben, ist, dass Pilates-Anhängerinnen das Haus nur zum Trainieren verlassen.

„Die sogenannte ‚ Manosphäre ‘ hat eine starre Vorstellung davon, wie eine Frau zu sein hat: eine traditionelle, unterwürfige Hausfrau, die einem bestimmten Schönheitsideal entspricht. Ich denke, das mit Pilates verbundene Stereotyp hängt mit diesem Schönheitsideal zusammen“, fasst die Forscherin Mariel Barnes gegenüber dem Nachrichtenportal „19th News“ zusammen. Kurz gesagt: Die neue Generation der „traditionellen Ehefrau“ putzt nicht mehr das Haus, sondern vollführt akrobatische Posen in einem Wickeloberteil. Diese gefährlichen Bildverzerrungen machen Pilates-Trainer zu einer leichten Beute.

"Pilates", nicht mehr nur eine Übung: ein Auswahlkriterium

Anders als die selbsternannte Hausfrau, die damit prahlt, den Boden zu fegen und ihrem Mann köstliche Mahlzeiten zuzubereiten, wird die Pilates-Anhängerin ungewollt Opfer einer Fehlinterpretation. Maskulinisten, die gerne verallgemeinern, glauben, dass eine Frau mit Morgenroutine, schlanker Figur und einer Vorliebe für sanfte Sportarten ein hohes Potenzial für „Fügsamkeit“ besitzt.

Diese Männer, die sich nach Zeiten finanzieller Abhängigkeit und Vergewaltigung in der Ehe sehnen, machen es sogar zu einer Bedingung für die Liebe. Ein Kandidat der zehnten Staffel von „Liebe macht blind“ namens Chris hat diese neue Anforderung populär gemacht. Sein „Typ“ ist „eine Frau, die täglich Pilates macht“. Wenn seine potenzielle Partnerin nicht die Beine an einem Pilates-Reformer hebt und nicht vor Schweiß glüht, ist sie für ihn ein absolutes No-Go.

In einem Artikel in 19th News warnt Mariel Barnes davor, dass das Wort „Pilates“ zu einer Art „Code“ geworden ist, einem verräterischen Zeichen, das getarnte Männerrechtler entlarvt, insbesondere auf Dating-Apps. Sollten Sie beim Swipen auf einen Mann stoßen, der sich auffällig für Pilates interessiert, lassen Sie sich nicht täuschen.

Das Pilates-Mädchen ist kein Versprechen der Unterwerfung, verpackt in pastellfarbene Leggings. Und der Wunsch, sie darauf zu reduzieren, sagt viel über diejenigen aus, die sich so etwas von ihr ausmalen.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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