Ce que « les riches » jettent, elle le transforme en trésor

Maggie McGaugh est devenue une référence de l’upcycling sur TikTok, où elle montre comment transformer des objets « de luxe » abandonnés en pièces uniques. Sa démarche anticonsumériste et créative inspire une nouvelle façon de consommer.

De la benne à la viralité : l’art du recyclage chic

Chaque jour, Maggie arpente les quartiers huppés américain à la recherche de trésors délaissés : meubles oubliés, objets de designers, accessoires vintage. En vidéo, elle partage la rénovation des pièces récupérées, amassant des millions de vues et construisant une communauté engagée autour du surcyclage.

@maggiemcgaugh In my defense, I did not notice the poop until I brought it home. It also had quite a few drawers that had been chewed by something. 😬 ♬ original sound – Maggie McGaugh

Un business florissant né du « déchet »

Ce qui n’était qu’un passe-temps est aujourd’hui une entreprise lucrative : entre les ventes, les collaborations avec des marques et la monétisation de ses contenus, Maggie annonce plus de 115 000 € de revenus annuels. En France, des plateformes comme Vinted ou Vestiaire Collective permettent aussi à des passionnés de bâtir leur activité en donnant une seconde vie aux objets délaissés par les plus aisés.

@maggiemcgaugh These lockers are from the 50s, so I gave them a new life! 🎨 ♬ original sound – Maggie McGaugh

La nouvelle valeur du recyclage haut de gamme

Dans une société où les matières premières et objets précieux sont parfois gaspillés, l’upcycling inspire un modèle d’économie circulaire vertueux. La tendance est au détournement : sacs à main, meubles ou accessoires de créateurs reprennent vie, revitalisant l’idée même du luxe.

En associant créativité, respect de l’environnement et flair pour le storytelling, Maggie McGaugh prouve ainsi que ce que « les riches » jettent peut devenir le point de départ d’une réussite exemplaire et d’un nouveau rapport au « trésor ».