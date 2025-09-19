Les pièces jaunes s’invitent dans la décoration : ce qu’il en a fait est bluffant !

Vous avez certainement des pièces jaunes qui traînent au fond de votre porte-monnaie. Alors que vous essayez de vous en débarrasser à chaque passage à la boulangerie, un décorateur un peu fantaisiste les a collectionnés pour en faire un carrelage sur-mesure. Son œuvre a un cachet inestimable et relève du jamais vu.

Un sol couvert de pièces jaunes

Elles alourdissent votre bourse et pèsent un bon poids dans votre sac, pourtant elles ne valent pas grand-chose. Les pièces jaunes vous servent surtout à payer les petites sommes de vos baguettes et de vos viennoiseries. Or, cette monnaie couleur rouille vous encombre plus qu’elle ne vous dépanne. Il y a des personnes qui laissent ces centimes prendre la poussière dans une tirelire et qui les oublient au fil du temps puis il y a des génies créatifs qui les utilisent pour enrichir leur décoration et habiller le sol de leur salon. C’est ce qu’a fait Justin Flom, la Valérie Damidot des États-Unis. L’illusionniste de métier a une maison digne des pages de Lewis Caroll.

Chez lui, sa famille ne descend pas par un escalier, mais rejoint le rez-de-chaussée avec une Tyrolienne. Des portes se cachent dans les murs et un distributeur de boissons renferme une pièce aux allures de boule à facette géante. Une trappe peut s’ouvrir à tout moment et vous projeter dans un océan de balle en mousse. Bref, chaque enjambée dans son foyer provoque la même adrénaline que dans un parc d’attractions.

Ce designer excentrique ne manque pas d’inspiration. Tandis que la plupart d’entre nous n’accordent pas d’importance aux pièces jaunes, ce créateur de contenu aux 2 millions d’abonnés, lui, en a fait la pièce maîtresse de sa pièce « cosy ». Il a déversé une brouette remplie de centimes sur son sol, alors nu, et il les a disposés de sorte à former des losanges. Un travail de fourmi qui a fini par payer ! Le résultat est bluffant ! Le contraste entre les pièces et leur disposition trompent les yeux. Finalement, quand on a de l’or entre les doigts, on peut facilement redonner de la valeur aux pièces jaunes qui dorment dans les tiroirs.

Les façons de faire revivre vos pièces jaunes

Si Justin Flom fait de la magie avec tout ce qu’il touche, utiliser des pièces jaunes en guise de revêtement demande une patience extrême et un peu de technique. Il faut presque avoir un bac+5 en puzzle pour parvenir à ce résultat luxueux. Cependant, vous pouvez tout de même ennoblir votre intérieur avec vos vieilles pièces jaunes, qui, pour certaines, datent de votre enfance.

Vous pouvez vous en servir pour orner un vase un peu trop simpliste à votre goût et faire un semblant de mosaïque, en jouant avec les nuances. Si vous êtes habiles de vos mains, vous pouvez aussi construire un panier décoratif, voué à accueillir pomme de pin dorée ou faux fruits en porcelaine. Comment ? Prenez un vieux saladier, retournez-le et collez le bord de vos pièces en suivant la silhouette de votre « modèle ». Vous aimez les travaux manuels ? Vous pouvez customiser votre table basse casual en disposant les pièces et en figeant le tout dans de la résine.

Les autres idées folles de ce designer pour rêver

Justin Flom concrétise les rêves de gosse les plus loufoques entre les murs de sa maison. Il a un intérieur très fantasque loin des mises en scène bien léchées des magazines de décoration. Alors que les tendances actuelles vantent des logements épurés où rien ne dépasse et où tout est soigneusement placé, ce trublion de la déco, lui, a un logement personnalisé dans les moindres recoins.

Il a inscrit des dessins au pochoir sur les pans immaculés, il a cassé la hauteur sous plafond avec des filets semblables à ceux des parcours d’accrobranche et il a transformé la trappe à linge en une rampe de descente comme il s’en fait dans les films fantastiques.

Semez des pièces jaunes dans votre foyer et vous récolterez une décoration royale. Ce que vous voyez comme de la « ferraille » a finalement tout du trésor, à condition de savoir l’exploiter.