Ce détail dans votre chambre perturbe inconsciemment votre sommeil

Déco & Maison
Anaëlle G.
Freepik

Vous pensez que ce que vous ne voyez pas ne vous affecte pas ? Détrompez-vous : certains éléments apparemment inoffensifs dans votre chambre peuvent inconsciemment saboter la qualité de votre sommeil.

Une source de stress inconsciente

Imaginez-vous rentrer dans votre chambre après une longue journée et découvrir des piles de vêtements, de livres ou d’objets laissés ici et là. Selon des spécialistes du sommeil pour une étude menée par l’Université d’Arizona, ce désordre visible est bien plus qu’une simple question de rangement : il crée un signal constant dans votre cerveau, rappelant des tâches à accomplir et des choses « non finies ». Résultat : votre esprit reste en alerte, ce qui ralentit automatiquement la transition vers un état de repos.

Ce simple désordre visuel peut en effet augmenter le niveau de cortisol, l’hormone du stress, ce qui retarde l’endormissement et fragmente le sommeil. De plus, il peut provoquer une tension mentale persistante, même lorsque vous êtes couché, sans que vous en soyez conscient.

Transformez votre chambre pour mieux dormir

Pour favoriser un sommeil de qualité, privilégiez un environnement apaisant et minimaliste :

  • Désencombrez les surfaces visibles : tables de nuit, commodes, sols…
  • Rangez les affaires hors de vue, idéalement dans des espaces fermés.
  • Créez une atmosphère relaxante avec un éclairage doux et sans distractions visuelles.
  • Un espace rangé envoie un message clair à votre cerveau : « Tout est sous contrôle, la nuit peut commencer ».

Un petit geste, comme retirer le désordre visuel de votre chambre, peut ainsi avoir un impact direct et significatif sur votre sommeil. Vous pourriez ne pas vous en rendre compte consciemment, mais votre cerveau, lui, le ressent. Alors avant votre prochaine nuit, commencez par un rangement express – votre sommeil vous remerciera.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Adepte des réseaux sociaux, j'ai toujours passé mon temps à naviguer sur les sites de mode, santé et beauté pour les femmes. On a toutes besoin de se sentir belles quelle que soit sa taille et c'est ce qui me plaît chez The Body Optimist.
