Cette habitude après la douche qui favorise les mauvaises odeurs dans la salle de bain

Vous sortez de la douche, fraîche et détendue. Quelques heures plus tard, en repassant dans la salle de bain, une drôle d’odeur d’humidité flotte dans l’air. Et si la cause venait d’un geste tout simple, que beaucoup d’entre nous font sans même y penser ? Spoiler : tout commence avec la serviette de bain. Voici pourquoi cette habitude post-douche est souvent à l’origine des mauvaises odeurs, et comment la corriger sans effort.

Le coupable, c’est souvent la serviette mal étendue

Après s’être séchée, le réflexe est presque automatique : on accroche sa serviette en boule sur un patère, on la pose sur le bord de la baignoire, voire on la laisse traîner sur une chaise. Sauf que ce geste anodin est, selon les experts en hygiène domestique, l’un des principaux responsables des mauvaises odeurs dans la salle de bain.

Quand une serviette humide est entassée ou pliée, elle ne peut pas sécher correctement. Et dans une pièce déjà chaude et humide, c’est l’environnement parfait pour les bactéries et le mildiou (cette petite moisissure responsable de l’odeur « de renfermé »). Une serviette traditionnelle bien étalée sèche en 2 à 3 heures. La même serviette laissée en boule peut mettre 6 à 8 heures à sécher, voire bien plus dans une salle de bain mal ventilée.

Une étude qui fait réfléchir

Le sujet est d’autant plus important qu’il touche à l’hygiène. Une analyse souvent citée par les spécialistes du textile a révélé qu’environ 90 % des serviettes de salle de bain abritent des bactéries coliformes. Ce n’est pas anodin : ces micro-organismes prolifèrent dans la chaleur et l’humidité, et leur multiplication s’accompagne de cette fameuse odeur désagréable.

Bonne nouvelle : limiter le temps pendant lequel la serviette reste humide réduit considérablement leur croissance. Autrement dit, ce n’est pas la serviette en elle-même qui est en cause, mais bien la manière dont on la laisse sécher entre deux utilisations.

Les bons gestes à adopter au quotidien

Pour transformer votre salle de bain en pièce qui sent toujours bon, quelques réflexes simples suffisent.

Étalez la serviette bien à plat, sur une barre porte-serviettes plutôt que sur un crochet. L’air doit pouvoir circuler des deux côtés du tissu. C’est, de loin, le geste le plus efficace. Ventilez la salle de bain pendant et après la douche.

Selon les recommandations en matière d’hygiène domestique, l’idéal est de faire fonctionner l’extracteur ou de laisser la fenêtre ouverte au moins 20 minutes après une douche chaude, pour évacuer l’humidité. La Cleveland Clinic rappelle d’ailleurs que maintenir le taux d’humidité d’une pièce sous 50 % limite considérablement le développement des moisissures.

Lavez vos serviettes régulièrement, en moyenne toutes les 3 à 4 utilisations. Et surtout, ne les laissez jamais traîner mouillées dans le panier à linge sale : elles risquent de contaminer les autres tissus.

Évitez les adoucissants, qui réduisent l’absorption des fibres et piègent l’humidité dans le tissu. Les serviettes deviennent moins efficaces, et plus propices aux mauvaises odeurs.

Enfin, si vous avez la place, alternez entre deux serviettes pour laisser à chacune le temps de sécher complètement entre deux usages. Un petit changement qui fait une grande différence.

En résumé, une salle de bain qui sent bon, ce n’est pas une question de bougie parfumée ou de « spray miracle ». Souvent, ce sont les petits gestes du quotidien qui font la différence.