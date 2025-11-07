Ce hack thermique bluffant que les pros utilisent pour garder la chaleur chez eux

Déco & Maison
Fabienne Ba.
Freepik

Alors que les températures chutent et les factures grimpent, un accessoire malin fait la différence chez les pros du chauffage : le réflecteur de chaleur. Une solution simple pour optimiser l’efficacité du radiateur et ne jamais gaspiller un degré.

Le réflecteur à installer derrière le radiateur

Ce panneau métallique (ou film isolant) s’installe derrière le radiateur, sur le mur le plus exposé au froid. Son rôle : renvoyer les rayonnements infrarouges du radiateur vers l’intérieur, empêchant la chaleur de s’évaporer à travers les murs extérieurs. Découpé à la bonne dimension et fixé juste derrière le radiateur, il est invisible une fois en place et fonctionne en continu.

Des économies concrètes pour l’hiver

Les experts estiment que ce « hack » thermique réduit les pertes de chaleur de 5 à 10 % par radiateur, soit plusieurs dizaines d’euros économisés chaque année sur sa facture d’énergie. Sans gros travaux ni entretien, le réflecteur est particulièrement recommandé pour les logements anciens ou mal isolés. Il allège aussi la consommation d’énergie et limite l’impact écologique du chauffage.

Un geste pour le confort et la planète

Avec une chaleur mieux répartie, moins de zones froides, et une sensation de confort accrue, ce petit accessoire est un allié incontournable dès l’automne. Il permet de rester au chaud sur le temps long, tout en rendant son chauffage plus écologique et économique.

En résumé, en investissant dans un réflecteur thermique, chaque personne peut déjà préparer son logement pour l’hiver, favoriser son confort et limiter ses dépenses énergétiques.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Stop aux microbes sur vos éponges : les 4 gestes simples à adopter

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Stop aux microbes sur vos éponges : les 4 gestes simples à adopter

Souvent négligée, l’éponge de cuisine est pourtant l’un des objets les plus contaminés de la maison. Voici les...

Comment faire un espace cocooning pour votre chambre

Dans le monde de la décoration intérieure, l'œuvre d'art se présente comme bien plus qu'un simple objet :...

Ces endroits qu’on ne nettoie jamais, et pourtant ils sont pires que les toilettes

Les toilettes sont souvent perçues comme l’endroit le plus sale de nos maisons ou des lieux publics. Pourtant,...

Ces ustensiles de cuisine qu’on croit propres, mais qui ne le sont pas totalement

Cuillères, spatules, planches à découper : les ustensiles en bois sont omniprésents dans nos cuisines. Ils apportent une...

Votre maison est en désordre ? Une psychologue d’Harvard révèle ce que ça dit de vous

Le désordre chez soi ne signifie pas forcément négligence ou paresse. Selon Natalie Christine Dattilo, psychologue à Harvard,...

Ce réflexe avec votre linge pourrait rendre vos draps plus sales que vous ne le croyez

Quand on fait la lessive, certaines habitudes très répandues peuvent paradoxalement rendre nos draps, serviettes ou encore vêtements...