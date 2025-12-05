Noël sans stress : l’astuce d’une maman pour un sapin décoré en 5 minutes chrono

Alors que les enfants viennent d’ouvrir les premières cases du calendrier de l’Avent, les parents ressortent tous les cartons floqués « Noël » du grenier. Si pour beaucoup, décorer le sapin est une tradition familiale, pour les mamans c’est surtout une énième tâche dans leur agenda surchargé. Heureusement, une mère écossaise a trouvé une astuce imparable pour décorer le sapin en quelques minutes. De quoi vous retirer une belle aiguille du pied.

Un sapin décoré en version express, le rêve devient réalité

Ça y est les maisons se parent de nouveau de leurs ornements scintillants et leurs boules éclatantes. Alors que le mois de décembre est à peine entamé, les enfants veulent déjà se mettre dans l’ambiance de Noël : souper en compagnie de casse-noisettes, faire leur devoir à la lueur des guirlandes multicolores et regarder « Maman j’ai raté l’avion » en boucle. Sauf que voilà, transformer la maison en petit refuge féérique c’est du boulot. Et les parents n’ont pas de lutins à leur disposition pour mener à bien cette mission.

Même si décorer le sapin est un rituel annuel immanquable, les mamans qui courent sans cesse après le temps peuvent le simplifier. Comment ? Grâce à une astuce ingénieuse et pratique soufflée par Gillian Cowie. Cette mère écossaise n’envisage pas de breveter sa trouvaille, mais elle a l’amabilité de nous la partager.

Il y a quelques années encore, elle enfourchait l’escabeau pour accrocher les boules rouges, les rennes scintillants et les pères Noël volants entre les branches. Elle consacrait deux heures de son précieux temps au relooking du sapin. Perfectionniste par nature, elle redoublait de minutie dans cet art. Évidemment, la réalité est bien loin de ce que les films mielleux de Noël nous vendent. Les mères ont à peine le temps de se couper les ongles et de se brosser les dents alors comment pourraient-elles trouver un moment pour faire la mise en beauté du sapin ? Pas de formules miracles, juste du bon sens.

Ranger son sapin tout décoré, l’astuce qui fonctionne

La botte secrète de la maman écossaise ? Décorer le sapin de Noël une fois et puis le laisser sur son 31 jusqu’à l’année suivante. Autrement dit, au lieu de se casser la tête à ôter toutes les boules une à une et de se battre avec la guirlande lumineuse, elle range son sapin tout habillé. Comme ça, il est déjà clinquant et prêt à l’emploi pour l’année prochaine. Pour ne pas endommager les ornements ni trop défigurer le sapin, elle l’enveloppe simplement dans un film plastique. Puis, elle le laisse dans un coin de son garage.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, son fils prend un malin plaisir à déballer ce roi des forêts au summum de l’élégance. D’ailleurs c’est un bon échauffement pour le soir du réveillon et la tant attendue ouverture des cadeaux. La mère de famille a opté pour des décorations intemporelles et elle ajoute quelques nouveautés d’une année à l’autre, selon les goûts et les tendances du moment. Cette année, elle complétera certainement sa panoplie étincelante avec des boules artisanales, en verre soufflé ou des petits personnages dans des tons bruns.

Les règles d’or pour conserver la magie malgré tout

Pour les enfants, décorer le sapin est une étape incontournable pleine de significations. Avec cette astuce, on a un peu l’impression de les punir. Toutefois, on peut créer d’autres rituels autour du sapin pour enchanter les plus petits. Sur les réseaux sociaux, les parents ont trouvé une parade incroyable : ils arrosent des pommes de pin le soir et le lendemain, au petit matin, ils dressent le sapin pendant que les enfants dorment. Quand les bambins se réveillent, leurs yeux s’illuminent face à ce sapin clinquant.

On peut aussi laisser les enfants accrocher la pièce finale : l’étoile scintillante qui exaucera tous les vœux. Et pourquoi pas organiser un atelier créatif pour que chaque membre de la famille apporte sa pierre à l’édifice et soit représenté sur cette décoration principale ? On peut aussi inventer des histoires comme celles des contes et dire que le père Noël nous a filé un petit coup de main dans l’installation. Bref un mot d’ordre : faites confiance à votre imagination.

Ranger son sapin tout décoré est un gain de temps, mais aussi un beau stratagème économique. On est moins tentés de dévaliser les rayons et on fait preuve de modération dans les commerces.