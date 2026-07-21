Avis sur les produits Oviala : la marque qui aide à aménager son extérieur sans se ruiner

On parle beaucoup de garde-robe et de silhouette sur ce blog, mais le bien-être, c’est aussi se sentir bien chez soi. Et pour beaucoup d’entre nous, l’été rime avec envie de profiter d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jardin agréable, sans y laisser tout son budget vacances. C’est en cherchant ce juste équilibre qu’on est tombées sur Oviala, une marque qui mérite clairement un coup de projecteur.

Oviala, c’est qui ?

Oviala est un site e-commerce spécialisé dans le mobilier d’intérieur et d’extérieur, avec une particularité qu’on aime bien : c’est une entreprise du Nord de la France, pas juste une marque qui revend du mobilier importé sans valeur ajoutée. Le positionnement est clair : proposer du mobilier de qualité à un prix juste, sans tomber dans le « pas cher qui casse au bout de deux

étés ».

Concrètement, ça se traduit par des garanties qui ne trichent pas : 2 ans de garantie sur les produits, 30 jours pour changer d’avis, livraison offerte en France métropolitaine. Ce sont des détails, mais ce sont justement les détails qui distinguent une marque sérieuse d’un site qui vend au rabais. On a fait notre sélection dans le catalogue jardin, et deux pièces nous ont particulièrement tapé dans l’œil.

Le salon modulable MIXI, pour un coin lounge sur-mesure

Ce qui frappe avec le salon de jardin modulable MIXI, c’est la liberté qu’il laisse : les deux chauffeuses peuvent se placer face à face, côte à côte, ou en angle pour créer un vrai coin détente. Les modules se fixent entre eux grâce à des bandes velcro solides et des anneaux en acier inoxydable, donc pas de mauvaise surprise si on veut réorganiser l’espace en cours de saison.

Le tissu déperlant résiste à l’eau, aux UV et à la décoloration, ce qui est un vrai plus pour un usage extérieur toute l’année sans avoir à tout rentrer au moindre coup de pluie. Sept coloris rayés sont disponibles, de quoi s’accorder avec à peu près toutes les ambiances de terrasse.

Le montage se fait en une dizaine de minutes, seul, ce qui n’est pas un détail négligeable quand on n’a pas forcément envie de passer son samedi à assembler du mobilier de jardin.

Les avis clients sur la fiche produit confirment cette impression :

« Ils sont supers beaux et très quali et surtout très confortable » — Valentine L., avis du 27/06/2026

« Plus confortables que ce que j’espérais ! Très bien » — Manuelle M., avis du 07/04/2026

La table extensible TIVOLI, l’alliée des grandes tablées

Pour la table, on a craqué pour le modèle TIVOLI, en aluminium et céramique effet bois. Le plateau imite le bois de façon bluffante, tout en gardant l’entretien minimal propre à la céramique, un vrai bon compromis pour celles et ceux qui aiment le style naturel sans les contraintes du bois véritable.

Son atout principal : un système de rallonge automatique qui permet de passer de 2 m à 2,60 m en tirant simplement le plateau vers soi, la partie centrale se soulevant toute seule. De quoi accueillir 8 à 12 personnes selon la configuration, pratique pour les repas d’été qui s’improvisent à la dernière minute. La structure en aluminium au piétement croisé apporte une touche contemporaine qui s’accorde aussi bien avec un mobilier moderne qu’avec des chaises plus classiques.

Là encore, les avis clients vont dans le même sens :

« Très belle table, conforme à la photo » — Peter M., avis du 25/04/2026

« Très bonne qualité, rendu impeccable comme sur la photo » — Corinne C., avis du 17/05/2025

Notre avis

Entre le rapport qualité-prix assumé, l’ancrage français et nordiste, et des produits pensés pour durer plutôt que pour être remplacés l’année suivante, Oviala nous semble être une marque à suivre pour qui veut aménager son extérieur sans faire de compromis sur la qualité. Le catalogue va bien au-delà de ces deux pièces : ensembles de jardin, bains de soleil, pergolas, cuisines d’extérieur, il y a de quoi composer tout un univers.

Article réalisé en partenariat avec Oviala.