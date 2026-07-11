Une habitude dans la salle de bain favoriserait les mauvaises odeurs

Vous pensez que les mauvaises odeurs dans votre salle de bain sont uniquement liées à un manque d’aération ou de nettoyage ? Un geste que beaucoup d’entre nous font machinalement pourrait aussi jouer un rôle. Une étude scientifique met en lumière une habitude du quotidien qui favoriserait la dispersion de bactéries dans la pièce… lorsque les toilettes se trouvent dans la salle de bain.

Ce réflexe que beaucoup d’entre nous ont

Cette situation concerne les logements où les toilettes et la salle de bain partagent une seule et même pièce. Dans de nombreux logements, les WC sont séparés, ce qui limite naturellement la dispersion de microgouttelettes vers les serviettes, les brosses à dents ou les autres objets de la salle de bain. Cette configuration est d’ailleurs souvent considérée comme plus hygiénique.

En revanche, lorsque les toilettes sont intégrées à la salle de bain, il est fréquent de tirer la chasse d’eau sans prendre le temps de rabattre le couvercle. Un geste qui paraît anodin, mais qui ne serait pas sans conséquence. Lorsque la chasse est actionnée, elle ne fait pas que vider la cuvette. Elle crée également un mouvement d’air capable de projeter de minuscules gouttelettes invisibles dans toute la pièce. Ce phénomène passe totalement inaperçu, mais il pourrait avoir un impact sur l’hygiène de la salle de bain.

Des microgouttelettes qui voyagent dans toute la pièce

Des chercheurs de l’université d’Arizona, menés par le microbiologiste Charles Gerba, se sont intéressés à cette question dans une étude publiée dans l’American Journal of Infection Control. Leurs travaux décrivent ce que les scientifiques appellent le « panache de toilette ». Au moment où la chasse est tirée, un nuage de microgouttelettes se forme et peut transporter différents micro-organismes.

Ces particules se déposent ensuite sur les surfaces situées à proximité : le sol, les murs, le lavabo, mais aussi les objets laissés dans la pièce. C’est pourquoi les chercheurs recommandent de fermer systématiquement le couvercle avant de tirer la chasse d’eau et de nettoyer régulièrement les toilettes ainsi que les surfaces environnantes.

Pourquoi cela peut favoriser les mauvaises odeurs

L’étude s’intéresse avant tout à la dispersion des bactéries, mais ce phénomène pourrait aussi contribuer à l’apparition d’odeurs persistantes. Une fois déposés sur des surfaces humides, certains micro-organismes trouvent un environnement favorable à leur développement. Serviettes encore humides, tapis de bain, brosses à dents ou autres objets du quotidien peuvent ainsi devenir des supports où les bactéries prolifèrent plus facilement.

Or, certaines d’entre elles sont précisément responsables des odeurs désagréables qui peuvent s’installer dans une salle de bain. Sans être la seule explication possible, cette dispersion pourrait donc participer à rendre l’atmosphère moins agréable.

Les bons gestes pour une salle de bain « plus fraîche »

La bonne nouvelle, c’est que quelques habitudes simples permettent de limiter ce phénomène.

Le premier réflexe consiste à rabattre le couvercle des toilettes avant chaque chasse d’eau.

Il est également conseillé d’aérer la salle de bain chaque jour afin de réduire l’humidité, de nettoyer régulièrement la cuvette ainsi que les surfaces les plus sollicitées, et de laisser sécher correctement les serviettes après utilisation.

Autre conseil pratique : évitez de ranger votre brosse à dents juste à côté des toilettes lorsque celles-ci sont installées dans la même pièce.

En définitive, fermer le couvercle des toilettes ne prend qu’une seconde, mais ce réflexe pourrait contribuer à maintenir une salle de bain plus propre et plus agréable au quotidien. Comme souvent en matière d’hygiène, ce sont ainsi les petits gestes répétés qui peuvent avoir un réel impact sur votre confort au quotidien.