Cet objet de cuisine peut retenir plus de bactéries selon sa matière

Vous l’utilisez presque tous les jours sans y penser : la planche à découper est un incontournable en cuisine. Pourtant, sa matière pourrait jouer un rôle dans la présence de bactéries. Bois ou plastique, le match est plus subtil qu’il n’y paraît.

Bois vs plastique : un duel inattendu

Contrairement à certaines idées reçues, toutes les planches à découper ne se valent pas face aux bactéries. Des recherches scientifiques ont mis en évidence une différence intéressante entre le bois et le plastique.

Les planches en bois possèdent une structure naturelle composée de fibres capables d’absorber l’humidité. Résultat : certaines études montrent qu’elles peuvent éliminer jusqu’à 99 % des bactéries en quelques minutes. En pénétrant dans le bois, les micro-organismes se retrouvent privés d’eau et de nutriments, ce qui limite leur survie.

À l’inverse, les planches en plastique affichent une surface lisse… du moins au début. Avec le temps et les coups de couteau répétés, des micro-rayures apparaissent. Ces petites fissures deviennent alors des refuges parfaits pour les bactéries, parfois difficiles à atteindre lors du nettoyage.

Ce qui favorise vraiment les bactéries

La matière de votre planche ne fait pas tout. La présence de bactéries dépend aussi de votre manière de cuisiner et d’entretenir vos ustensiles. Certains aliments, comme la viande crue, le poisson ou les légumes non lavés, peuvent déposer des micro-organismes sur la surface. Si la planche est abîmée, fissurée ou mal nettoyée, ces bactéries peuvent s’y installer plus facilement.

Les recherches sur l’hygiène alimentaire montrent que les planches en bois bien entretenues peuvent rester sûres à l’usage. De leur côté, les planches en plastique sont souvent privilégiées dans les cuisines professionnelles, notamment parce qu’elles supportent le lavage à haute température au lave-vaisselle. Autrement dit, ce n’est pas seulement ce que vous utilisez, mais surtout comment vous l’utilisez.

Les bons gestes à adopter au quotidien

Bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin de révolutionner votre cuisine pour limiter les risques. Quelques habitudes simples peuvent faire toute la différence.

D’abord, il est recommandé d’utiliser des planches différentes pour les aliments crus et les aliments cuits. Cela permet d’éviter la contamination croisée.

Ensuite, un nettoyage rigoureux après chaque utilisation est essentiel. Eau chaude, savon et un bon rinçage suffisent dans la majorité des cas.

Le séchage est tout aussi important. Une planche humide peut favoriser la prolifération des bactéries, surtout si elle est rangée encore mouillée.

Enfin, pensez à surveiller l’état de vos planches. Si elles présentent de nombreuses entailles ou fissures, il peut être temps de les remplacer.

Certaines recommandations sanitaires conseillent aussi de désinfecter régulièrement les surfaces, en particulier après avoir manipulé de la viande crue.

Bois ou plastique : que choisir ?

Au final, le choix entre bois et plastique dépend surtout de vos habitudes et de votre confort en cuisine. Dans les deux cas, inutile de viser la perfection ou de culpabiliser au moindre oubli. Une cuisine vivante, utilisée et adaptée à votre rythme reste une cuisine qui vous ressemble. L’essentiel est ailleurs : adopter des gestes simples, prendre soin de vos ustensiles et cuisiner dans un environnement qui vous met à l’aise.

En résumé, la matière de votre planche à découper peut influencer la présence de bactéries, mais votre routine d’entretien reste le facteur clé. Avec quelques réflexes bien ancrés, vous pouvez cuisiner sereinement et profiter pleinement de vos moments en cuisine.