Envie de vendre ? 8 façons de faire grimper le prix de votre maison

Vous vous apprêtez à vendre votre maison ? Vous l’ignorez peut-être, mais vous pouvez en tirer gros. Même si votre bien n’a pas l’étoffe d’un manoir ou d’une maison de maître, son prix peut doubler. Comment ? Avec ces 8 astuces que les agents immobiliers se gardent bien de vous préciser et qui charment les acheteurs à tous les coups.

La première impression compte plus que tout

La façade, c’est un peu le sourire de votre maison. Portail dégondé, peinture écaillée ou boîte aux lettres cabossée ? Même si l’intérieur est somptueux, ces détails peuvent refroidir un acheteur. Un petit coup de peinture, un paillasson tout neuf et quelques plantes en pot suffisent à envoyer un message clair : ici, on prend soin.

Une maison qui sent bon… la maison

Les acheteurs visitent avec tous leurs sens. Des odeurs désagréables (tabac, humidité, nourriture) peuvent tout de suite gâcher ce tour des lieux pourtant décisif. Aérez, nettoyez à fond, et si le cœur vous en dit, faites cuire un gâteau ou du pain juste avant une visite. Ambiance chaleureuse garantie.

Un intérieur lumineux, c’est un intérieur heureux

La lumière naturelle est un atout de taille. C’est plus facile de se projeter dans une maison où il fait jour du matin au coucher. Débarrassez les fenêtres de tout ce qui l’encombre : rideaux trop épais, meubles devant les ouvertures… Pensez aussi à multiplier les sources lumineuses, avec des lampes bien placées. Un intérieur baigné de lumière paraît plus spacieux et plus accueillant. Vous pouvez aussi « ruser » en ajoutant du blanc ça et là.

Désencombrer, c’est chouchouter l’espace

Il ne s’agit pas de vivre dans le vide, mais de laisser de l’air entre les objets. Trop de bibelots, de meubles ou de photos de famille peuvent rendre une pièce étroite ou empêcher les visiteurs de se projeter. Faites le tri, louez un petit espace de stockage temporaire si besoin. Moins, c’est mieux.

Des petits travaux qui rapportent gros

Changer une poignée cassée, recoller une plinthe, réparer une chasse d’eau : autant de petites réparations qui rassurent. Une maison bien entretenue inspire confiance. Et parfois, un simple coup de pinceau blanc sur les murs suffit à offrir une nouvelle jeunesse à un intérieur fatigué. Vous pouvez aussi ennoblir votre intérieur en ajoutant de fausses poutres au plafond ou en remplaçant les vieilles faïences de la cuisine par des carreaux métro en crédence. Votre intérieur gagne tout de suite en cachet.

Misez sur la cuisine et la salle de bain

Ce sont les pièces qui font (ou défont) une vente. Inutile de tout refaire, mais moderniser une crédence, changer les poignées de placards ou poser un miroir lumineux peut suffire à convaincre les visiteurs de passer à l’achat sans négocier. Un exemple concret : hissez des verrières pour couper une pièce en deux. N’oubliez pas : propreté, fonctionnalité et fraîcheur sont vos meilleurs alliés.

Créez une atmosphère chaleureuse

Des coussins bien choisis, un plaid sur le canapé, une table joliment dressée, une chambre zen… Il ne s’agit pas de « vendre votre déco », mais de créer une ambiance dans laquelle l’acheteur se sent bien. Il doit se sentir comme chez lui. Alors pas question de laisser la table à repasser en travers du salon et la pile de linge sur le canapé.

Mettez en scène chaque mètre carré

Un coin lecture, un espace bureau, un petit balcon fleuri : chaque recoin peut devenir un atout. Montrez à quoi peut servir chaque espace, surtout dans les petits logements. Un espace bien pensé, c’est un espace qui se vend mieux.

Il ne s’agit pas de mentir ou de surjouer, mais de montrer votre maison sous son meilleur jour. Faites-lui une petite mise en beauté et ce sera le coup de coeur assuré ! Les acheteurs vont tout de suite vouloir poser bagages.