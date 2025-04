Voici à quoi servent les bandes de tissu sur les serviettes de bain

Discrètes mais omniprésentes, les bandes de tissu sur nos serviettes ne sont pas là par hasard. Loin d’être purement décoratives, elles jouent un rôle clé : découvrez-le !

Une histoire de renfort

À l’origine, les bandes de tissu sur les serviettes de bain (liteaux) étaient conçues pour une raison simple : renforcer les bords des serviettes, là où les frottements, tractions et lavages répétés provoquaient le plus d’usure. Comme les coins des poches sur les jeans, ces zones sont en effet particulièrement sollicitées. Les liteaux, souvent réalisés avec un tissage plus serré ou dans un tissu différent, viennent alors consolider l’ensemble pour éviter que la serviette ne s’effiloche ou se déforme avec le temps.

Dans les établissements hôteliers ou hospitaliers, où les serviettes sont lavées à haute température et manipulées intensivement, ces renforcements prolongent considérablement la durée de vie du linge. Ce détail technique permet aussi de limiter les coûts de renouvellement du matériel textile.

Une fonction esthétique et identitaire

Les liteaux permettent aussi aux fabricants de se démarquer en matière de design. Brodés, unis, à rayures, ou encore tissés façon jacquard, ils apportent une touche de fantaisie au linge de bain. Certaines marques en ont même fait un élément identitaire, en utilisant des motifs ou des coloris reconnaissables.

Dans les gammes de luxe ou haut de gamme, les liteaux sont souvent conçus dans un tissu différent, comme le satin ou le velours, créant un contraste subtil avec la texture éponge de la serviette.

Une aide pour l’entretien et le pliage

Ces bandes ont aussi un rôle pratique au quotidien. Leur structure plus rigide facilite le pliage des serviettes, leur permettant de conserver une forme rectiligne et de s’empiler proprement dans les armoires ou sur les présentoirs en boutique. C’est un détail apprécié dans les hôtels ou spas, où la présentation du linge fait partie intégrante de l’expérience client.

Par ailleurs, la différence de texture entre la bande et le reste de la serviette permet d’identifier plus facilement le bon sens pour l’accrocher ou la plier. Cela peut sembler anecdotique, mais à l’échelle industrielle ou dans une buanderie bien organisée, ce genre de repère visuel fait gagner un temps précieux.

Absorption et séchage : un équilibre maîtrisé

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces bandes ne sont pas faites pour sécher. Le tissage utilisé est généralement plus plat et plus dense, ce qui limite l’absorption de l’eau à cet endroit. Pourquoi ? Parce qu’une serviette entièrement éponge met plus de temps à sécher et peut retenir l’humidité.

Les liteaux agissent donc comme des zones tampon, facilitant l’aération et le séchage global. En réduisant la quantité de tissu très absorbant sur certaines portions, on accélère le séchage de l’ensemble tout en maintenant une bonne efficacité de séchage sur le reste de la surface.

Derrière ce détail que l’on pourrait croire purement décoratif se cache ainsi en réalité une véritable ingénierie textile. Les bandes de tissu sur les serviettes de bain sont un savant mélange de fonctionnalité, de durabilité et d’élégance. La prochaine fois que vous sortirez de la douche, vous saurez enfin pourquoi ce petit détail mérite toute votre attention.