Vous ne ferez plus vos achats chez Ikea comme avant grâce à ces astuces économiques !

À chaque fois que vous franchissez le seuil du magasin Ikea, vous divaguez à droite à gauche et vous vous laissez distraire par tous les objets soigneusement mis à l’honneur. Devant tous ces meubles scénarisés et cette déco quasi « donnée », comment pouvez-vous résister ? Vous avez beau avoir une liste en poche, vous repartez toujours avec les bras chargés. Même si Ikea est le temple des bons plans, vous pouvez encore alléger la note avec des astuces futées que l’enseigne se garde bien de vous partager. Alors si vous cherchez à meubler votre cocon ou à renouveler votre style intérieur, voici des astuces économiques méconnues pour faire des affaires en or chez Ikea.

Ne suivez pas les flèches du magasin

C’est l’un des stratagèmes phares de la boutique suédoise. Pour vous inciter à faire tout le tour du magasin et à shopper des objets dont vous n’aviez peut-être pas forcément besoin, Ikea vous montre le droit chemin. Lorsque vous rentrez dans ce magasin aux allures d’Eldorado, vous suivez assidûment le sens des flèches. Dès que vous faites un écart, vous vous remettez dans la trajectoire comme si quelqu’un s’apprêtait à vous houspiller. Mais un conseil : soyez rebelle et déviez de cette ligne toute tracée. Déjà vous êtes beaucoup moins tenté.e et vous allez tout de suite à l’essentiel. Plus question de vous faire avoir ! En rejoignant directement vos rayons de prédilections, vous limitez les achats superflus.

À l’inverse, si vous vous fiez aux flèches sous vos pieds, vous risquez de tomber dans le piège de l’enseigne, qui veut vous faire acheter plus ! Arrivés à la caisse, vous vous retrouvez avec quatre plantes vertes, parce que « on a en jamais assez », un plaid, trois mugs et une lampe dont vous n’avez même pas l’utilité. Alors soyez indiscipliné.e pour une fois ! C’est l’une des astuces économiques les plus évidentes pour shopper à moindre coût chez Ikea.

Explorez l’espace seconde vie sur place

Le magasin Ikea est un véritable labyrinthe. Vous vous y aventurez le matin, vous en ressortez seulement en début d’après-midi. Vous avez donc peut-être raté le coin de la seconde chance. Et c’est bien dommage. Souvent situé au bout de ce long parcours, quand vous avez déjà quasiment tout acquis, il recense des objets de fin de série, des meubles d’occasion, des modèles d’exposition et des articles légèrement endommagés. Vous avez de quoi trouver votre bonheur. Vous pouvez même dénicher des articles iconiques à l’image de l’étagère Billy. Cet endroit un peu excentré est une sorte d’île aux trésors.

Évidemment, veillez à ce que les produits soient fonctionnels et n’affichent pas trop de stigmates. En général, ils sont vérifiés et analysés sous toutes les coutures avant d’être exposés. Visiter l’espace seconde vie en réel est une des astuces économiques les plus prometteuses pour faire des trouvailles à prix cassés chez Ikea.

Ou tapez « circular hub Ikea » sur Google

C’est l’une des astuces économiques les plus vantées sur la toile pour se procurer des meubles Ikea sans trop dépenser. Si vous préférez faire vos achats en ligne ou que vous n’avez pas la foi d’aller en boutique physique, tapez « circular hub Ikea » dans la barre de recherche. Ce mot clé va totalement changer votre vie ! Grâce à cette petite tactique, vous allez diviser par deux la totalité de votre panier. En effet, le « circular hub Ikea » est l’équivalent virtuel de « l’espace seconde vie » précédemment évoqué. Autant vous prévenir, vous n’avez pas fini de scroller !

Une fois que vous avez précisé votre position géographique, une panoplie d’articles s’offrent à vous et défient toute concurrence. Étagère esthétique, poêle en cuivre, linge de lit, chaise… Le tout vendu à moitié prix. Vous allez pouvoir combler tous les trous de votre maison sans vous ruiner ! N’allez pas croire que cette plateforme est un vulgaire « débarras ». Elle possède une vitrine particulièrement éloquente qui invite facilement au clic. Méfiez-vous !

Allez à l’espace visserie gratuit

Monter des meubles Ikea, c’est un peu comme construire une structure en Lego, il manque souvent des petites pièces. Un boulon en moins et vous voilà totalement bloqué dans l’assemblage. Mais ça, c’est de l’histoire ancienne. Vous n’avez peut-être jamais fait attention, mais quelque part dans la boutique Ikea, vous pouvez faire le plein de vis, sans débourser un centime. Il existe une étagère qui recèle de vis en tout genre pour vous dépanner au cas où. Un panneau indique clairement « servez-vous ». Vous n’allez quand même pas vous en priver. Les produits gratuits se font assez rares alors autant en profiter !

Adhérez au programme Ikea Family

C’est l’une des astuces économiques les plus incontournables si vous êtes de passage chez Ikea. Loin d’être un scoop ou une découverte incroyable, cette technique relève plus du bon sens. Comme la plupart des enseignes, Ikea propose un programme de fidélité qui vous permet de cumuler des points et d’avoir des réductions en avant-première. Évidemment, cela induit des alertes supplémentaires par mails. Mais au moins vous ne passez jamais à côté des bons plans.

Grâce à ces astuces économiques, vous sortez de chez Ikea avec un caddie rempli et des trouvailles à prix mini. Ensuite, il ne vous rester plus qu’à mettre vos nouvelles acquisitions en scène en vous inspirant du style regencycore ou bohème.