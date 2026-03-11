Guerra en Oriente Medio: En Dubái, los animales son víctimas de abandono masivo

El conflicto en Oriente Medio se intensifica a diario, sumiendo a numerosas ciudades en el caos. Dubái, un paraíso para los influencers y una ciudad de lujo y excesos, se ha convertido en blanco de varios atentados. Aunque el gobierno local insta a la población a no entrar en pánico, los expatriados se han apresurado a hacer las maletas, dejando atrás a sus mascotas.

Los animales, víctimas invisibles del conflicto

Un gato atrapado en un balcón, cuyo maullido es un grito de auxilio. Gatitos abandonados a su suerte en un pueblo casi fantasma. Un perro atado a una farola, esperando a su dueño que nunca regresará, y decenas de otros vagando por calles desiertas, con sus collares aún puestos. Es imposible permanecer impasible ante estas escenas de desolación y profundo sufrimiento animal. Desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, Dubái se encuentra en una situación vulnerable. Esta ciudad, antaño aclamada como un paraíso, se ha sumido gradualmente en la incertidumbre, obligando a los expatriados a reservar vuelos a países "más seguros", ubicados fuera de la "zona de guerra".

A pesar de sus declaraciones tranquilizadoras, los líderes del país no lograron superar el infame "instinto de supervivencia". Los influencers que pueblan esta tierra de los Emiratos Árabes Unidos abandonaron sus villas y áticos deslumbrantes para buscar refugio y salvar sus vidas, dejando a sus mascotas con un destino sombrío. Desde este éxodo masivo, los refugios se han visto desbordados de solicitudes, y las organizaciones protectoras de animales están indignadas por tal falta de humanidad.

Estos animales, abandonados como basura en un entorno hostil, se encontraron repentinamente sin familia. Según el testimonio de un voluntario de la Comunidad Animal de los EAU, publicado por The Telegraph , algunos incluso pidieron a los veterinarios lo impensable: «Sacramentar a sus animales sanos... porque no quieren asumir los gastos de la mudanza ni el papeleo».

Expatriados que huyen de Dubái abandonan a sus mascotas en las calles y fuera de los centros de rescate mientras se apresuran a abandonar el estado del Golfo https://t.co/zQBUTrzueI - Correo diario (@DailyMail) 9 de marzo de 2026

Influencers en el centro de la polémica

Los trámites administrativos "engorrosos" son un tema recurrente en las discusiones de los influencers. Este fue el caso de la estrella de internet Maddy Burciaga, quien dejó atrás la contaminación para disfrutar del cielo azul de Mauricio. Mientras sigue publicando historias de palmeras y se adapta a su nueva vida tropical, su perra Maya se quedó en Dubái. Aclaró la situación, recordando a todos que su perra estaba en buenas manos: las de su niñera. También especificó que no era un viaje solo de ida y que la familia se reuniría pronto.

A pesar de este intento de defensa, la Liga Animal no se anduvo con rodeos. "Un perro jamás abandonaría a su humano para salvar su pellejo. Los perros están dispuestos a librar una guerra para quedarse con sus humanos. Esa es la diferencia entre lealtad... y comodidad", se quejó furioso en X (anteriormente Twitter), señalando una flagrante falta de empatía. Estos perros y gatos, que siempre habían conocido el calor de un hogar, pasaron del cariño infinito a la miseria absoluta en tan solo unos días, simplemente porque su documentación no estaba "en regla". Y los refugios , pequeñas instalaciones en Dubái, están tan saturados que no pueden rescatar a todos estos animales sin hogar.

Simplificar los procedimientos es esencial para el bienestar animal.

Si bien los influencers pueden permitirse villas con vistas al mar, ropa de diseñador y coches de lujo, los internautas han deducido que también pueden permitirse un jet privado para resolver los "problemas administrativos" relacionados con sus compañeros peludos. Esto es lo que, según se informa, hizo la creadora de contenido de estilo de vida Jade Lavoie, con 1,3 millones de seguidores. Una opción mucho más razonable y lógica que abandonar a la mascota en el desierto o en las afueras de ciudades en llamas. Para los viajeros comunes, que no tienen el presupuesto para viajar como las celebridades, es un poco más complicado. Llegar a la tierra prometida con el fiel amigo de cuatro patas requiere paciencia.

“Las condiciones para la entrada de animales en la Unión Europea, en particular el requisito de los títulos de anticuerpos antirrábicos, que deben analizarse 30 días después de la vacunación y 3 meses antes de la llegada a Francia”, explica la Fundación Brigitte Bardot . Dada la urgencia de la situación y las alertas de misiles cada vez más frecuentes, cumplir estos plazos es difícil. Sin embargo, en 2022, Ucrania hizo una excepción a la ley con una disposición especial que permite a los refugiados traer a sus animales consigo, independientemente de sus circunstancias.

En una ciudad donde todo parece posible, brindar seguridad básica a las mascotas debería ser la norma, no la excepción. Las imágenes de gatitos hambrientos en balcones y perros callejeros vagando por calles desiertas son llamados silenciosos a la concienciación global. Porque detrás de cada animal abandonado se esconde una historia de lealtad traicionada. El abandono no es una solución; es una lacra, una ilustración de la profundidad de la depravación humana.