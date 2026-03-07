Un aspecto "descuidado": el nuevo corte de pelo "masculino" de moda

En 2026, las tendencias capilares para hombres (y para quienes tienen el pelo corto) están tomando un giro más relajado. Una nueva tendencia capilar "masculina" está surgiendo en redes sociales: el look "effortless chic". Las texturas naturales, el volumen suave y la libertad de movimiento son cada vez más atractivos para los hombres que buscan un look elegante sin rigidez.

El corte del lobo, estrella del desorden controlado

Es imposible ignorar el corte lobo. Este corte híbrido, inspirado tanto en el mullet como en los flequillos voluminosos de los años 70, se ha convertido en uno de los estilos más buscados del momento. Su principio: media melena en la parte superior, deliberadamente despeinada, combinada con capas más suaves a los lados.

El resultado es un look dinámico, ligeramente salvaje, pero siempre elegante. El encanto del corte lobo reside en esta impresión de peinado casi improvisado, como si el cabello hubiera encontrado su lugar de forma natural.

En redes sociales, este corte es popular por su carácter libre. Realza el movimiento natural del cabello y queda especialmente bien con texturas onduladas o ligeramente gruesas. Es un corte que celebra la personalidad y la individualidad, en lugar de la perfección rígida.

Messy crop: el corte francés, la versión casual

Otro imprescindible ahora mismo es el corte despeinado, una evolución más relajada del famoso corte francés. El flequillo, ligeramente cónico, roza las cejas mientras el cabello se mantiene mate y texturizado. El objetivo ya no es peinar el cabello hacia atrás, sino dejar que su movimiento fluya con naturalidad. Los estilistas en redes sociales publican numerosos tutoriales para mostrar cómo lograr este efecto natural, casi espontáneo.

Este corte es ideal para cabello ondulado o rizado, ya que aporta textura y volumen al instante. También es ideal para hombres (o cualquier persona con cabello corto) que buscan un peinado fácil de mantener: basta con unos sencillos pasos para lograr un look elegante.

El regreso de los largos naturales con el bro flow

Para los hombres (o cualquier persona con cabello corto) que prefieren mantener una mayor longitud, el estilo bro flow es una de las opciones más populares. Este estilo se basa en cortes en capas que crean volumen y permiten que el cabello caiga naturalmente alrededor del rostro. El resultado evoca un efecto de "recién llegado de la playa", con mechones suaves y vaporosos que se mueven con libertad.

La idea no es domar el cabello, sino trabajarlo. Un aceite ligero o un spray texturizante aportan brillo y definen las hebras sin apelmazarlo. El look general se mantiene fluido, natural y muy fácil de llevar.

¿Por qué es tan atractivo el corte de pelo “imperfecto”?

Si estos cortes de pelo para hombres (o para cualquiera con pelo corto) se están volviendo tan populares en todas partes, no es casualidad. Reflejan a la perfección una nueva visión del llamado estilo masculino.

En primer lugar, requieren poco mantenimiento. Se realza la textura natural del cabello, lo que permite secarlo al aire y peinarlo en tan solo unos segundos.

Además, encarnan una forma de autenticidad. La era del peinado ultra suave y el gel brillante parece estar dando paso a un enfoque más relajado, donde el estilo se construye en torno a la personalidad.

Finalmente, estos cortes de pelo para hombres (o para cualquier persona con cabello corto) son extremadamente versátiles. Funcionan igual de bien en un ambiente profesional que en uno más festivo o creativo.

En resumen, una cosa es segura: en 2026, el llamado estilo "masculino" celebra la imperfección controlada más que nunca. Un corte/peinado vibrante, libre y natural que demuestra que a veces basta con dejar que el cabello respire para revelar todo su potencial.