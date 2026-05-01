En Nueva York, una nueva norma en las escuelas de peluquería podría cambiar las reglas del juego para millones de mujeres.

A partir de septiembre de 2026, el estado de Nueva York dará un paso sin precedentes: la formación en cabello rizado, ondulado y afro será obligatoria en todas las escuelas de peluquería. Una medida aparentemente sencilla, pero que aborda décadas de discriminación silenciosa por el cabello.

Un problema que todo el mundo conoce, pero que nadie resuelve.

¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en una peluquería: «No sé peinar cabello rizado» ? La exclusión del cabello con textura del currículo general de peluquería es consecuencia directa de la historia segregacionista de las peluquerías estadounidenses: los manuales de formación se centraban casi exclusivamente en el cabello liso o ligeramente ondulado, dejando fuera a todo un segmento de la población. ¿El resultado? Generaciones de peluqueros cualificados, expertos en ciertas texturas, pero completamente desprevenidos para otras.

60% de la población, 8 estados formados

La paradoja es sorprendente. Más del 60 % de la población estadounidense tiene cabello con textura. Sin embargo, hasta ahora, solo 8 de los 50 estados habían implementado la capacitación obligatoria en este tipo de texturas en las escuelas de peluquería. El 75 % de los peluqueros afirma que desea recibir más capacitación sobre diferentes tipos de cabello, pero dado que esta capacitación no era obligatoria, no adquirían estas habilidades antes de ejercer. Esta falta de capacitación tiene consecuencias muy reales para millones de clientes.

Con la ley firmada, Nueva York cambia las reglas.

La gobernadora Kathy Hochul promulgó el proyecto de ley, patrocinado por la representante Michaelle Solages y el senador Jamaal Bailey. El senador Bailey resumió la cuestión de forma concisa: «Los estándares actuales a menudo no preparan adecuadamente a los profesionales para trabajar con diversos tipos de cabello. Esta deficiencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas de color, quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios adaptados a sus necesidades». La ley entrará en vigor plenamente en septiembre de 2026.

En términos concretos, ¿qué está cambiando en las escuelas?

El volumen de formación no es revolucionario; el total de horas sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el contenido. Ahora, las escuelas deberán dedicar tiempo a analizar todos los tipos de cabello, brindar cuidados para el cabello natural, dominar las técnicas de trenzado y extensiones, y peinar el cabello con textura: definir rizos, secar con secador y peinar el cabello natural. Son habilidades que parecen obvias, pero hasta ahora, simplemente no formaban parte del plan de estudios.

"Un marco jurídico contra la discriminación"

Michaelle Solages, una mujer negra con cabello rizado, aclaró el alcance de la reforma : «Quedó claro que se necesitaban medidas más concretas. Esta ley responde a la necesidad constante de diversidad e inclusión en la industria cosmética, para garantizar que todas las personas, independientemente de su tipo de cabello, reciban la atención y la experiencia que merecen en los salones». Más allá de la capacitación, el verdadero problema es la discriminación: negarse a peinar a alguien por desconocimiento también constituye una forma de exclusión.

¿Y después de Nueva York?

Según la Asociación de Escuelas de Belleza del Estado de Nueva York , las escuelas deberían poder incorporar estos nuevos requisitos sin mayores dificultades. La Asociación Profesional de Belleza, que ha apoyado la reforma desde el principio, expresó su esperanza de que otros estados adopten rápidamente una legislación similar y que Nueva York se convierta en un modelo a nivel nacional. La pregunta ya no es si es posible. Nueva York acaba de demostrar que sí lo es.

En resumen, capacitar a todos los peluqueros para que sepan tratar todo tipo de cabello es una verdad evidente que tardó décadas en convertirse en obligatoria. Nueva York acaba de dar ese paso. Y para millones de mujeres que durante mucho tiempo han escuchado "lo siento, no sé cómo", es mucho más que una reforma administrativa. Es un reconocimiento.