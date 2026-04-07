El "bob de abuela", el corte de pelo estrella de la temporada.

El corte bob estilo abuela está de vuelta como una de las tendencias capilares imprescindibles. Inspirado en el bob clásico, este corte resulta atractivo por su elegancia atemporal y su fácil mantenimiento. Adoptado por numerosas celebridades y visto en las pasarelas, se está consolidando como una alternativa moderna a los estilos más estructurados.

Una versión más suave del clásico corte bob.

El corte bob estilo abuela toma la forma básica del bob, pero con un enfoque más suave y natural. Generalmente cortado a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, se caracteriza por líneas menos marcadas y un movimiento sutil.

A diferencia del bob de líneas definidas, este corte opta por un aspecto ligeramente difuminado, a veces combinado con un volumen sutil o una textura ondulada. El objetivo es lograr un resultado elegante sin que parezca demasiado rígido. Esta tendencia forma parte de un regreso generalizado a los peinados de bajo mantenimiento que requieren un mínimo de peinado diario.

¿Por qué es tan popular el corte de pelo "granny bob"?

El éxito del corte bob estilo abuela radica en gran medida en su versatilidad. Este corte se adapta a diferentes texturas de cabello, ya sea liso, ondulado o ligeramente rizado. Además, ayuda a enmarcar el rostro manteniendo un aspecto natural. Algunos estilistas señalan que este tipo de bob puede dar movimiento al cabello fino y controlar el cabello más grueso. Se puede llevar con raya al medio para un look minimalista o con raya lateral para mayor volumen.

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Una tendencia observada entre varias celebridades.

Varias celebridades han contribuido a popularizar este peinado en los últimos meses, ayudando a su regreso. El "bob de abuela" forma parte de una tendencia que apuesta por versiones actualizadas de cortes clásicos, como el bob largo o el bob texturizado. Este tipo de peinado suele apreciarse por su equilibrio entre sofisticación y sencillez, lo que permite una gran variedad de estilos para diferentes ocasiones.

Cómo adoptar este corte de pelo

Para lograr un corte bob estilo abuela, los expertos recomiendan optar por un corte ligeramente capeado para mantener el movimiento. Su mantenimiento es relativamente sencillo, con retoques espaciados según la velocidad de crecimiento del cabello. Un estilo natural, con un secado ligero o al aire libre, realza el aspecto de este corte. Como con cualquier peinado, el resultado puede variar según el tipo y la densidad del cabello, así como la forma del rostro.

El corte bob estilo abuela confirma el regreso de peinados atemporales y modernos. Fácil de llevar y adaptable a muchos estilos, se ha convertido en una opción popular para quienes buscan un peinado elegante sin complicaciones. Esta tendencia ilustra el creciente interés por looks modernos y fáciles de mantener.