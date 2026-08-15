Esta técnica permite dar volumen al cabello fino sin necesidad de cardarlo.

¿Te encanta el cabello con volumen, pero odias la idea de dañarlo para conseguirlo? Buenas noticias: existe una técnica de secado sencilla para dar volumen a las raíces sin cardar. Y sobre todo, recuerda que tener el cabello fino o lacio no es ningún defecto: el volumen es simplemente una opción si quieres divertirte con tu peinado.

El secreto: secar las raíces en la dirección opuesta.

El cabello fino tiende a caer naturalmente en la dirección de su crecimiento, lo que puede hacer que se vea más lacio. Para crear movimiento, simplemente juega con esta tendencia natural al secarlo.

Con el secador de pelo, dirige el aire caliente hacia las raíces mientras orientas los mechones en la dirección opuesta a la que suelen ir.

Muévalas hacia atrás, luego hacia adelante o hacia los lados, variando las direcciones. El objetivo no es forzar la fibra, sino darle temporalmente una nueva orientación.

Una vez secas, las raíces quedan ligeramente separadas del cuero cabelludo y ofrecen más textura.

El gesto que lo cambia todo: el aire frío

Este es probablemente el paso más fácil de omitir... y, sin embargo, desempeña un papel crucial.

Tras secar una sección manteniendo las raíces elevadas, cambie a la configuración de aire frío durante unos segundos. Este cambio de temperatura ayuda a que la fibra conserve la forma que tenía durante el secado.

También puedes usar pinzas pequeñas y planas para mantener las raíces ligeramente levantadas mientras se enfrían, lo que te dará tiempo para peinar el resto del cabello. Sin este tiempo de enfriamiento, es probable que las raíces vuelvan rápidamente a su posición natural y el efecto de volumen se perderá.

Espuma o spray: opta por la ligereza.

Para complementar esta técnica, no es necesario usar multitud de productos. El cabello fino generalmente se beneficia de texturas ligeras, como una espuma ligera o un spray voluminizador.

Aplica el producto sobre las raíces húmedas, evitando las puntas para no apelmazarlo. Una pequeña cantidad es suficiente: el equivalente al tamaño de una nuez es suficiente para todo el cabello.

¿Cuál es la mejor opción? Empieza con una pequeña cantidad de producto y añade más si es necesario. Para el cabello fino, "más" no siempre es lo mejor: demasiado producto puede producir rápidamente el efecto contrario al deseado.

Dos pequeños consejos para aumentar el alivio

También puedes experimentar con la raya. Si siempre la llevas en el mismo sitio, cámbiala unos centímetros. El cabello acostumbrado a caer en una sola dirección creará naturalmente un poco de resistencia y textura en las raíces.

Otra opción es el corte. Unos mechones ligeramente más cortos en la parte superior pueden añadir movimiento y dar la impresión de un cabello más abundante. Para encontrar la opción ideal, lo mejor es consultarlo con tu peluquero para que pueda adaptar el corte a la textura de tu cabello y a tus preferencias.

Hábitos que provocan la caída de las raíces

Incluso con una técnica de secado bien dominada, ciertas acciones pueden hacer que el resultado desaparezca rápidamente.

Lo primero que hay que evitar es aplicar tratamientos densos, mascarillas o productos nutritivos directamente en las raíces. Pueden apelmazar la fibra capilar y dificultar el levantamiento de volumen.

A continuación, intenta no manipular constantemente tu cabello durante el día. Al tocarlo repetidamente, transfieres sebo y corres el riesgo de tirar de las raíces contra el cuero cabelludo .

Por último, reserva el cepillo para antes de que el cabello se seque. Una vez que se haya creado el volumen, cepillarlo con fuerza puede alisar las raíces y deshacer parte del trabajo realizado.

Y lo más importante, no hay necesidad de "corregir" tu cabello fino.

Tener el cabello fino, lacio o delgado no es, obviamente, un problema que deba resolverse. Cada textura de cabello tiene sus propias características, y el cabello fino puede ser tan hermoso, elegante y lleno de personalidad como el cabello muy grueso. El volumen puede convertirse fácilmente en una herramienta de peinado, al igual que una raya diferente, ondas o un nuevo corte. Si te gusta la idea de añadir más dimensión, esta técnica te permite hacerlo suavemente, sin cardar ni enredar el cabello intencionadamente.

En la práctica, recuerda estos tres pasos: seca tus raíces en diferentes direcciones, fija el peinado con una ráfaga de aire frío y aplica el producto con moderación. Solo necesitas unos minutos para experimentar con un nuevo estilo sin alterar la textura natural de tu cabello.