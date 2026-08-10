Según un estudio, estas notas de perfume son las favoritas de las mujeres.

¿Y si tu nariz tuviera sus fragancias favoritas? Un estudio realizado en el Imperial College de Londres analizó los perfumes mejor valorados por los consumidores. El resultado: tres familias olfativas principales destacaron, con una gran sorpresa respecto a las combinaciones que realmente marcaron la diferencia.

Un estudio que analiza los perfumes más populares

Para comprender qué hace que una fragancia sea atractiva, los investigadores Vaiva Vasiliauskaite y Tim Evans adoptaron un método bastante original. En lugar de preguntar a los participantes qué notas preferían, analizaron miles de reseñas de perfumes femeninos escritas por usuarias. Luego, compararon estas valoraciones con la composición detallada de las fragancias para identificar los ingredientes y acordes estadísticamente asociados con las mejores calificaciones. Este enfoque les permitió observar las preferencias a través de la experiencia real, en lugar de basarse simplemente en opiniones personales.

El trío que destaca entre la multitud

Tres familias olfativas destacan especialmente: florales, almizcle y vainilla. Estas notas se asocian con una apreciación más positiva de las fragancias, pero la importancia del estudio no termina ahí. Los investigadores sugieren que estas notas no solo resultan atractivas por sus propias cualidades intrínsecas, sino que también pueden actuar como amplificadores, realzando los demás ingredientes del perfume. La vainilla, por ejemplo, puede aportar una faceta cálida y envolvente a una composición, mientras que las notas florales pueden añadir profundidad y dimensión. El almizcle, por su parte, suele contribuir a crear una sensación suave y armoniosa.

¿El secreto? Atrévete a hacer combinaciones inesperadas.

Quizás el descubrimiento más interesante se encuentre en otro lugar. Ciertas notas muy populares, como la lavanda o el geranio, aparecen con frecuencia en perfumes de renombre. Sin embargo, son algunas combinaciones menos obvias las que parecen estar más estrechamente vinculadas a las composiciones mejor valoradas. Entre ellas, los investigadores destacan el jazmín combinado con menta, o el almizcle acompañado de vetiver y vainilla.

Esto demuestra que, en perfumería, los dúos y acordes pueden deparar gratas sorpresas. Una nota familiar puede volverse mucho más original al encontrarse con un matiz inesperado. La familiaridad resulta atractiva, pero la combinación puede crear ese toque especial que hace que una fragancia sea memorable.

No te quedes con una sola nota.

¿Te encanta la vainilla? Eso no significa necesariamente que te vayan a gustar todos los perfumes que la contienen. Lo mismo ocurre con el jazmín, el almizcle o las notas amaderadas. Para encontrar una fragancia que te favorezca, lo mejor es fijarse en la composición completa y, sobre todo, en cómo interactúan las diferentes notas entre sí.

La vainilla combinada con maderas, notas frescas o flores creará una impresión completamente diferente. Y, sobre todo, deja que la fragancia se desarrolle en tu piel. Un aroma puede revelar nuevas facetas después de unos minutos y luego cambiar de nuevo con el paso de las horas. Tu piel, tus recuerdos y tu sensibilidad olfativa también influyen.

Un perfume no tiene género.

Aunque el estudio se refiere a "perfumes femeninos", esta es simplemente la categoría estudiada por los investigadores, no una regla a seguir. No existen notas reservadas para mujeres u hombres. Puedes usar vainilla, vetiver, almizcle, rosa, lavanda o cualquier otra nota que te guste, independientemente de tu género. Las clasificaciones de "para ella" y "para él" se basan principalmente en las tendencias del mercado y el marketing. En definitiva, el mejor criterio es el tuyo: si una fragancia te agrada y te hace sentir bien, es perfecta para ti.

En definitiva, este estudio pone de relieve una hermosa verdad: los perfumes más apreciados no se basan necesariamente en una sola nota estrella, sino en el sutil equilibrio entre varios ingredientes. Las flores, el almizcle y la vainilla parecen tener ventaja, pero tu olfato sigue siendo el juez definitivo.