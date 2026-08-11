Se dice que estas marcas de belleza tienen un significado dependiendo de su ubicación.

¿Y si tu lunar pudiera revelar mucho sobre ti? Durante siglos, ciertas tradiciones le han atribuido significados según su ubicación. Una interpretación simbólica fascinante, a veces divertida, por descubrir como un pequeño juego… sin olvidar lo que la ciencia realmente puede enseñarnos.

Una pequeña marca, mil interpretaciones.

Un lunar en la mejilla, otro cerca del ojo o incluso en la mano: en diversas culturas, su ubicación se ha asociado tradicionalmente con rasgos de personalidad o ciertos aspectos de la vida. Esta práctica tiene un nombre: moleosofía. Presente ya en la antigua Grecia, se desarrolló en Europa durante el Renacimiento y también tiene equivalentes en algunas tradiciones chinas e indias.

Estas interpretaciones solían vincularse a la fisonomía, que buscaba deducir el carácter de una persona a partir de sus rasgos físicos. Según la tradición, un lunar en la mejilla podía asociarse con una personalidad sociable, uno cerca del ojo con gran sensibilidad, y uno en la mano con cierta destreza. Todas estas pequeñas historias confieren a estas marcas naturales una dimensión casi misteriosa.

Cuando los lunares se convierten en un verdadero lenguaje

La moda no se limitó a las antiguas creencias. En la Europa del siglo XVIII, los famosos "parches de belleza" incluso se convirtieron en un accesorio de moda. Estas marcas artificiales, que se pegaban en el rostro, podían colocarse en diferentes lugares para transmitir un mensaje o sugerir un rasgo de la personalidad. Un parche de belleza "bien colocado" podía, por lo tanto, convertirse en una verdadera declaración social. Detrás de estos códigos subyacía, sobre todo, el deseo de jugar con la propia apariencia, de seducir y de comunicarse de una manera diferente.

Entonces, ¿qué dice realmente la ciencia?

Aquí es donde debemos separar lo simbólico de lo médico. Hasta la fecha, ningún dato científico nos permite afirmar que la ubicación de un lunar revele tu personalidad, tu futuro o tu destino. Biológicamente, un lunar generalmente corresponde a una agrupación localizada de melanocitos, las células responsables de producir melanina. Su apariencia y distribución dependen, en particular, de factores genéticos y de la exposición al sol. En otras palabras, el lunar en tu mejilla no te dice si eres particularmente sociable. Sin embargo, siéntete libre de encontrar esta interpretación divertida, si te resulta familiar.

El único mapa que necesitas conocer: el que tienes en la piel.

Si bien las interpretaciones simbólicas pueden alimentar la curiosidad, existe otra forma mucho más útil de observarlas a diario: haciendo un seguimiento de la evolución de los lunares. Para controlarlos, los dermatólogos suelen utilizar la regla ABCDE:

A de asimetría;

B como en Bordes Irregulares;

C de color no homogéneo;

La D significa Diámetro, especialmente cuando supera los 6 mm;

La E es de Evolución, cuando una marca ha cambiado recientemente su apariencia.

Un lunar benigno suele ser regular y estable. Sin embargo, un cambio repentino en su tamaño, forma o color justifica una consulta médica.

¿Cuándo se debe consultar a un médico?

El seguimiento regular puede ser especialmente importante si tiene la piel clara, numerosos lunares, antecedentes familiares de melanoma o exposición frecuente al sol. Un lunar que sangra espontáneamente, pica persistentemente, se inflama o cambia rápidamente también debe ser monitoreado. En estos casos, lo mejor es consultar a un profesional de la salud: solo un examen médico puede determinar con precisión la causa.

¿Revela realmente tu lunar tu carácter? Puedes creerlo, sonreír ante estas viejas creencias o simplemente considerarlas una encantadora muestra de patrimonio cultural. Cada quien tiene derecho a su opinión, pero una cosa es segura: frente al espejo, el mapa más interesante es el que te permite comprender tu piel y detectar cualquier cambio.