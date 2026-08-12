¿Cómo proteger tu cabello del calor de las planchas y rizadores?

Puntas abiertas, cabello áspero, cabello sin brillo: los efectos de las herramientas de peinado con calor pueden dejar huella. La buena noticia es que puedes minimizar este daño sin renunciar a tus peinados favoritos. Y lo más importante: no necesitas alisarte el cabello para sentirte guapa; lucirlo al natural es igual de válido.

¿Por qué el calor debilita el cabello?

El calor actúa directamente sobre la queratina, la proteína que compone la fibra capilar. Cuando es demasiado intenso o repetido, puede alterar su estructura y debilitar la cutícula, la capa protectora de la superficie del cabello. Como resultado, el cabello puede perder brillo, resecarse, absorber los tratamientos con menos eficacia y romperse con mayor facilidad.

A diferencia de la piel, las fibras capilares dañadas no se regeneran: una vez que el daño está hecho, solo cortándolo se puede eliminar. Esto no significa que debas renunciar a las planchas y rizadores. La idea es más bien adoptar algunos buenos hábitos para cuidar tu cabello.

El protector térmico: tu mejor aliado

Si hay un paso que no debes saltarte, es este. El protector térmico crea una fina película alrededor de la fibra capilar para distribuir mejor el calor y limitar la pérdida repentina de humedad. Según su textura, se puede usar sobre cabello secado con toalla o seco. En todos los casos, aplícalo principalmente en los largos y las puntas, que son más vulnerables que las raíces.

Un detalle es especialmente importante: el cabello debe estar completamente seco antes de usar una plancha o rizador. Cualquier resto de humedad en la fibra capilar puede convertirse en vapor bajo el efecto del calor y debilitarla desde el interior.

No es necesario llevar la temperatura al máximo.

Más calor no significa necesariamente más eficacia. Al contrario, el calor excesivo aumenta innecesariamente el daño térmico. Para cabello fino o teñido, una temperatura de alrededor de 150 °C suele ser suficiente. El cabello grueso o muy rizado puede necesitar alrededor de 180 °C. En todos los casos, evite superar los 200 °C: la fijación del peinado se ve limitada a medida que aumenta la exposición al calor. Por lo tanto, opte por un aparato con ajuste de temperatura. Esto le permitirá adaptarlo a su cabello en lugar de someterlo sistemáticamente al calor máximo.

Un pasaje vale más que tres

¿Sueles repasar la misma sección de cabello varias veces para lograr un alisado perfecto? Eso es precisamente lo que debes evitar. Trabaja en secciones pequeñas y realiza una pasada lenta y controlada, en lugar de varias pasadas rápidas. Para organizarte mejor, divide tu cabello en cuatro secciones antes de empezar. Este método permite un mayor control y limita el tiempo de exposición al calor de cada sección.

¿Y si simplemente dejaras tu cabello tranquilo?

Este es probablemente el consejo más sencillo y efectivo. La mejor manera de proteger tu cabello del calor sigue siendo no usarlo. No necesitas alisarte el cabello para lucir elegante. El cabello rizado, ondulado, crespo, con textura o simplemente natural merece el mismo trato y consideración. Tu textura natural no tiene por qué corregirse para ajustarse a un estándar.

Si te encanta tu cabello tal como es, déjalo así. Y si a veces disfrutas de un secado con secador, un cabello liso o unas bonitas ondas, simplemente que sea una opción, no una necesidad. Entre secados, considera peinados sin calor: una trenza, un moño suelto o dejarlo secar al aire. También puedes usar champú en seco para prolongar el secado y evitar usar la plancha inmediatamente.

En definitiva, ten esto presente: no tienes nada que demostrar con tu cabello. Llevarlo al natural, cambiar de peinado cuando quieras o usar la plancha de vez en cuando: todo esto es perfectamente compatible con una relación positiva con tu cabello. El objetivo no es lograr un cabello "perfecto", sino cuidar el que tienes y sentirte bien con él.