Piscina: la receta casera anticloro para mantenerla todo el verano.

En verano, pasamos más tiempo en el agua que en tierra firme. Nos dejamos llevar por las corrientes saladas del Mediterráneo o nos zambullimos en piscinas cloradas. Si bien nos sentimos como en casa durante nuestras excursiones acuáticas, nuestra piel no lo tolera tan bien. Para protegerla del cloro y disfrutar de la natación sin preocuparte por dañarla, aquí tienes un producto ideal para llevar en tu neceser.

El cloro, un aliado para el agua pero no para la piel.

En pleno verano, nadar es una actividad diaria. Sin embargo, antes de zambullirse en el agua, bucear o inventar una nueva técnica de natación, no hay que olvidar los primeros auxilios básicos. Si bien es importante aplicarse protector solar para protegerse de los rayos UV y evitar quemarse, el sol no es el único enemigo invisible del verano.

El cloro, que mejora el agua de la piscina y provoca escozor nasal cada vez que te quedas tumbado en una tumbona, anula todos tus esfuerzos por cuidar tu piel. Es implacable con las bacterias y, a la vez, muy agresivo con la piel. Esta sustancia, que incluso se utilizó como arma de guerra en el siglo pasado, es altamente irritante, sobre todo en concentraciones excesivas, especialmente en piscinas privadas.

«El cloro es bastante protector contra infecciones y bacterias», declaró el Dr. Jimmy Mohammed a RTL . Sin embargo, si bien desinfecta el agua de las piscinas, que sin él puede agriarse rápidamente, debilita la barrera cutánea y reduce la eficacia de la película hidrolipídica que protege la piel. Además, tiene el inconveniente de acelerar la deshidratación cutánea. Esto explica por qué las zonas más finas del cuerpo tienen la textura de papel de lija a finales de agosto, a pesar de una generosa aplicación de crema hidratante.

Un spray anticloro para piel protegida en todas las condiciones.

Ya conoces el dicho: «más vale prevenir que curar». Así que, en lugar de intentar deshacer el daño causado por esa agua ligeramente tratada químicamente, que te hace sentir como si hubieras bebido un vaso de lejía con cada chapuzón fallido, protégela de forma inteligente. En un vídeo práctico, la creadora de contenido @margolistice, especializada en un estilo de vida con bajo contenido de toxinas y bienestar integral, comparte su receta para un spray repelente al cloro.

No se trata de un producto milagroso que te hará completamente inmune al cloro. Sin embargo, es un remedio natural útil para ayudar a regenerar la piel después de nadar en agua tratada. Además, está disponible en varias presentaciones.

El primer paso consiste en utilizar 250 ml de agua filtrada y 1 cucharadita de vitamina C en polvo para contrarrestar el efecto oxidante del cloro.

Una segunda infusión se preparó con 250 ml de infusión fría de manzanilla o caléndula, dos plantas conocidas por sus propiedades calmantes. Esta también se complementó con una cucharadita de vitamina C.

Y una tercera variante que utiliza la misma base que la receta anterior, con la adición de una cucharada de gel de aloe vera. Este ayuda a mantener la barrera cutánea gracias a sus propiedades hidratantes y calmantes.

Este spray no pretende contrarrestar los efectos nocivos del cloro en la piel, sino simplemente preservar su microbioma y, por lo tanto, su equilibrio, así como su luminosidad veraniega. Sería una pena tener un bonito bronceado pero una piel seca como el pergamino.

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Otras buenas prácticas para limitar los efectos del cloro

La creadora de contenido, que encuentra soluciones a todos sus problemas en la generosidad de la naturaleza, recomienda aplicar este spray antes y después de nadar para maximizar su eficacia. «Lo agito, lo rocío sobre mi piel y cabello antes y después de nadar, y luego lo enjuago al llegar a casa», explica, animando al público en general a usarlo correctamente. Para eliminar el cloro antes de que dañe la piel, no olvides ducharte con agua tibia después de salir de la piscina.

A continuación, opta por un tratamiento rico en ingredientes hidratantes, como gel de aloe vera o una crema nutritiva, para devolverle la elasticidad a tu piel. ¿Y para el cabello? El mismo método: un champú suave seguido de un acondicionador hidratante. En solo unos minutos podrás despedirte de los residuos de cloro y lucir una piel y un cabello suaves y brillantes.

Si bien el cloro puede tranquilizar a la gente y desinfectar esas piscinas gigantes donde todos chapotean, no es bueno para la piel. Sin embargo, con algunos buenos aliados en tu neceser de belleza y algunas medidas preventivas, podrás mantener tu piel radiante hasta el comienzo del año escolar.