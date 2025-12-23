Después del look “clean girl” de 2025, esta tendencia de maquillaje podría brillar en 2026.

Durante varias temporadas, la belleza se resumía en una sola palabra: "limpia". Cutis radiante, labios nude y cejas meticulosamente cuidadas dominaban las tendencias (chica limpia). En 2026, la tendencia cambia. Esta estética discreta da paso a un regreso seguro del maquillaje visible, expresivo y audaz. El minimalismo chic da paso a un renovado deseo de creatividad.

El "maquillaje-maquillaje": una nueva energía

Esta transición no rechaza la búsqueda de la naturalidad, sino que la redefine. La tendencia "maquillaje-maquillaje" conserva la ligereza del llamado maquillaje invisible, a la vez que recupera estructura e intensidad. El delineador de ojos regresa con fuerza, las sombras de ojos se vuelven más profundas y el contorno regresa en versiones más sutiles. El objetivo: revelar la personalidad en lugar de disimular los rasgos.

Colores y texturas atrevidos

Los tonos neutros dan paso a marrones cálidos, grises ahumados y brillos metálicos. El labial recupera su pigmentación original, símbolo de confianza y audacia. Los maquilladores vuelven a destacar la textura: iridiscente, mate, cremosa... todo vale. Esta libertad estética transforma el maquillaje en un lienzo para la expresión emocional.

En definitiva, este movimiento refleja un cambio de actitud. Tras glorificar la "perfección natural" (la tendencia "clean girl"), 2026 busca celebrar la individualidad. La idea ya no es asemejarse a un ideal, sino honrar el estilo propio. Entre la autenticidad, la imaginación y un renovado disfrute del maquillaje, 2026 marca el renacimiento de una belleza más encarnada, vibrante y con una firmeza asertiva.