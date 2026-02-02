Dile adiós al rubor: este pequeño accesorio marroquí ilumina la tez al instante.

Para dar color a tus pómulos y darle un toque cálido a tu tez, probablemente uses esos famosos rubores. ¡Pero pronto dejarás de lado tus polveras! Un simple recipiente de terracota puede lograr esta encantadora tarea y reemplazar el rubor tradicional. Este accesorio discreto, que cabe en la palma de la mano, es todo lo que necesitas para iluminar tu maquillaje.

Un recipiente de terracota con propiedades cosméticas.

Es un accesorio que fácilmente podría confundirse con un objeto decorativo o una pieza de vajilla. Sin embargo, sin duda debería estar en neceseres y estantes de baño. Parece un plato de tajín en miniatura, pero rivaliza con los rubores más efectivos y mejor valorados del mercado cosmético. ¿Su nombre? Aker fassi. ¿Su poder? Con un simple toque de los dedos, restaura el color de la tez y realza el maquillaje.

Un artículo codiciado entre los entusiastas de la belleza online, este pequeño envase es la nueva pieza clave de la belleza 2.0. En vídeos virales, el Aker Fassi revela todo su potencial. Tras unas cuantas pulverizaciones, esta herramienta revela un tono bermellón que haría sonrojar incluso a las marcas más importantes del sector. Sin embargo, no es un invento reciente.

Aker Fassi es un polvo cosmético tradicional marroquí, utilizado durante siglos en rituales de belleza. Su nombre proviene de "aker", que significa pigmento, y "fassi", de Fez, una histórica ciudad marroquí famosa por sus artesanos. Este producto es 100 % natural y artesanal, elaborado con pétalos de amapola secados al sol y cáscara de granada finamente molida.

La promesa de un maquillaje lleno de vitalidad

Los videos hablan por sí solos y ni siquiera necesitan subtítulos. Los creadores de contenido que prueban este pequeño ejercicio de belleza quedan maravillados con los resultados. Incluso tienen que repasar la misma zona varias veces para difuminar el color; es tan vibrante. Aker Fassi proporciona un brillo saludable sin productos sintéticos. Y no solo sirve para resaltar los pómulos y dar ese aspecto de "recién llegada de la playa".

Algunas también lo usan como sombra de ojos o para adornar los labios. Dependiendo de la cantidad aplicada en el dedo, el efecto es más o menos intenso. Aker Fassi permite explorar todos los tonos de rojo en una misma superficie. En Marruecos, tierra de tradiciones y saber hacer, las mujeres no solo usan la henna para realzar su apariencia.

Los secretos para incorporar este accesorio a tu rutina

Vendido en zocos entre bolsos de cuero y espejos de estilo oriental, en lugar de bajo luces de neón artificiales junto a polvos sueltos y otros potenciadores de la tez, Aker Fassi tiene la ventaja de ser versátil. No se limita a una sola zona del rostro; trasciende los límites de las mejillas para realzar los párpados con un delicado efecto ahumado y aplicar una sutil prebase en los labios. Tú decides la cantidad y difuminarlo durante la aplicación.

Otra opción: también puedes usarlo en tu rutina de cuidado facial . Toma una pequeña cantidad y mézclala con agua de rosas, miel o yogur para crear una mascarilla regeneradora y calmante. Si buscas un nuevo look y quieres probar la vibrante tendencia capilar actual, también puedes mezclarlo con henna y dejarlo actuar en el cuero cabelludo. Siempre y cuando la coloración casera se realice correctamente. Una advertencia antes de usar este truco de belleza: prueba el producto en una pequeña zona de la piel para ver cómo reacciona.

Aunque la era de las chicas limpias parece haber terminado, es hora de darle un toque especial a tu maquillaje y añadir color donde antes solo había nude. Aker Fassi es el mejor aliado para tu creatividad.