Recientemente enfermo: ¿debería tirar todo mi maquillaje?

Te acabas de recuperar de una gripe fuerte o una infección debilitante y estás retomando tu rutina de belleza como si nada hubiera pasado. Sin embargo, puede que hayas dejado gérmenes en la punta del lápiz labial o en el pincel de la máscara de pestañas. ¿Es esto un mito de higiene ansiosa o una realidad? Una experta opina.

Tirar el maquillaje después de una enfermedad: ¿excesivo?

En pleno invierno, proliferan virus y bacterias. Quizás lo hayas experimentado recientemente. Sin embargo, cuando enfermas, tu primer instinto no es necesariamente tirar el maquillaje. ¿Por qué? Porque sientes que estás tirando dinero y desperdiciando producto.

Seamos sinceras, tirar una paleta de Urban Decay casi sin usar o un labial recién abierto y rayado es increíblemente desgarrador. Tanto que incluso podrías guardar tu maquillaje usado después de su fecha de caducidad. Ya lijas tus sombras de ojos hasta el último ápice y afilas tus lápices de kohl hasta que te duelen tanto que apenas puedes sostenerlos, así que no vas a sacrificar tu maquillaje solo por un simple resfriado pasajero.

Y te equivocas. «Los productos de maquillaje aplicados directamente sobre la piel pueden albergar gérmenes. Su duración depende del microorganismo, pero hay que asumir que persistirán mientras el producto se conserve», explica el químico cosmético Perry Romanowski en la revista Today . En otras palabras, cuando un producto entra en contacto directo con la piel, absorbe la suciedad y se convierte, en cierto modo, en el equivalente al paciente cero. Los conservantes, aunque a menudo se critican, permiten «esterilizar» los productos a largo plazo y evitar este círculo vicioso.

¿Cuándo deberías realmente tirar el maquillaje?

Lamento decirlo, pero casi seguro tendrás que dejar tus bálsamos labiales con color, sobre todo si tienen aplicador. Son los productos de belleza más "contagiosos" de tu neceser. Y como nos recuerdan los expertos, "más vale prevenir que curar, una y otra vez". Estos productos, que usas como arma de belleza, son caldo de cultivo para microbios, y es probable que estas bacterias latentes se reactiven con la saliva.

"Si acabas de resfriarte, no te recomiendo tirar todo el maquillaje, pero sí te aconsejo que reemplaces o guardes los productos para labios que usaste mientras estabas enferma", aconseja el Dr. David Lortscher, dermatólogo certificado, en declaraciones a Today.

Por otro lado, los productos que se aplican con la palma de la mano antes de tocarse el rostro son menos riesgosos. Esto aplica especialmente a las bases de maquillaje con dosificador y los rubores en crema en envase. Los expertos también señalan que el sistema inmunitario debe cumplir su función y prevenir una recaída, a menos que se tenga un sistema inmunitario comprometido.

El caso específico de las enfermedades oculares

Aquí no hay margen de negociación. Si tienes un orzuelo o conjuntivitis, lo mejor es despedirse de tus productos esenciales para el cuidado de los ojos. De lo contrario, la situación médica se repetirá una y otra vez y las gotas para los ojos se convertirán en algo cotidiano. No quieres eso. Estos virus que nublan la visión temporalmente son muy resistentes y, a diferencia de otros, no mueren por contacto con objetos.

Así que, si te cubres las pestañas con un cepillo de rímel contaminado, tus ojos no te lo perdonarán y el calvario del que acabas de escapar volverá a empezar. Por lo tanto, haz una pequeña limpieza de maquillaje para preservar tu preciado sentido de la vista y, si tienes dudas, refresca tu neceser. Delineador líquido, sombra en polvo o en crema, rímel, lápiz… Sí, tendrás que cometer este delito y tirarlo todo. Y, por supuesto, tendrás que esterilizar todos tus cepillos (ya sabes, esos que no has lavado desde que los compraste). ¿Cómo? Con jabón antibacterial y repite el proceso una vez a la semana.

Algunos recordatorios de las normas de higiene para un maquillaje saludable

Los expertos aprovechan esta oportunidad para recordarnos algunas buenas prácticas cosméticas. Primero, nunca prestes tu maquillaje (ni siquiera a tu mejor amiga que te lo ruega con cara de Gato con Botas). Otra recomendación para los productos en frasco: usa una espátula limpia para aplicarlos, no los dedos. Opcional, pero importante: escribe la fecha de tu primer uso del maquillaje en una etiqueta para asegurarte de que cumples con la fecha de caducidad indicada en el pequeño símbolo.

Tirar el maquillaje después de enfermar no es cosa de obsesivos, sino una medida preventiva. De ahí el beneficio de desmaquillarse. Quizás te resulte más fácil adoptar el look "sin maquillaje" después de leer este artículo.