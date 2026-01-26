Search here...

Recientemente enfermo: ¿debería tirar todo mi maquillaje?

Constituir
Émilie Laurent
Jeter son maquillage après malade
Freepik

Te acabas de recuperar de una gripe fuerte o una infección debilitante y estás retomando tu rutina de belleza como si nada hubiera pasado. Sin embargo, puede que hayas dejado gérmenes en la punta del lápiz labial o en el pincel de la máscara de pestañas. ¿Es esto un mito de higiene ansiosa o una realidad? Una experta opina.

Tirar el maquillaje después de una enfermedad: ¿excesivo?

En pleno invierno, proliferan virus y bacterias. Quizás lo hayas experimentado recientemente. Sin embargo, cuando enfermas, tu primer instinto no es necesariamente tirar el maquillaje. ¿Por qué? Porque sientes que estás tirando dinero y desperdiciando producto.

Seamos sinceras, tirar una paleta de Urban Decay casi sin usar o un labial recién abierto y rayado es increíblemente desgarrador. Tanto que incluso podrías guardar tu maquillaje usado después de su fecha de caducidad. Ya lijas tus sombras de ojos hasta el último ápice y afilas tus lápices de kohl hasta que te duelen tanto que apenas puedes sostenerlos, así que no vas a sacrificar tu maquillaje solo por un simple resfriado pasajero.

Y te equivocas. «Los productos de maquillaje aplicados directamente sobre la piel pueden albergar gérmenes. Su duración depende del microorganismo, pero hay que asumir que persistirán mientras el producto se conserve», explica el químico cosmético Perry Romanowski en la revista Today . En otras palabras, cuando un producto entra en contacto directo con la piel, absorbe la suciedad y se convierte, en cierto modo, en el equivalente al paciente cero. Los conservantes, aunque a menudo se critican, permiten «esterilizar» los productos a largo plazo y evitar este círculo vicioso.

¿Cuándo deberías realmente tirar el maquillaje?

Lamento decirlo, pero casi seguro tendrás que dejar tus bálsamos labiales con color, sobre todo si tienen aplicador. Son los productos de belleza más "contagiosos" de tu neceser. Y como nos recuerdan los expertos, "más vale prevenir que curar, una y otra vez". Estos productos, que usas como arma de belleza, son caldo de cultivo para microbios, y es probable que estas bacterias latentes se reactiven con la saliva.

"Si acabas de resfriarte, no te recomiendo tirar todo el maquillaje, pero sí te aconsejo que reemplaces o guardes los productos para labios que usaste mientras estabas enferma", aconseja el Dr. David Lortscher, dermatólogo certificado, en declaraciones a Today.

Por otro lado, los productos que se aplican con la palma de la mano antes de tocarse el rostro son menos riesgosos. Esto aplica especialmente a las bases de maquillaje con dosificador y los rubores en crema en envase. Los expertos también señalan que el sistema inmunitario debe cumplir su función y prevenir una recaída, a menos que se tenga un sistema inmunitario comprometido.

El caso específico de las enfermedades oculares

Aquí no hay margen de negociación. Si tienes un orzuelo o conjuntivitis, lo mejor es despedirse de tus productos esenciales para el cuidado de los ojos. De lo contrario, la situación médica se repetirá una y otra vez y las gotas para los ojos se convertirán en algo cotidiano. No quieres eso. Estos virus que nublan la visión temporalmente son muy resistentes y, a diferencia de otros, no mueren por contacto con objetos.

Así que, si te cubres las pestañas con un cepillo de rímel contaminado, tus ojos no te lo perdonarán y el calvario del que acabas de escapar volverá a empezar. Por lo tanto, haz una pequeña limpieza de maquillaje para preservar tu preciado sentido de la vista y, si tienes dudas, refresca tu neceser. Delineador líquido, sombra en polvo o en crema, rímel, lápiz… Sí, tendrás que cometer este delito y tirarlo todo. Y, por supuesto, tendrás que esterilizar todos tus cepillos (ya sabes, esos que no has lavado desde que los compraste). ¿Cómo? Con jabón antibacterial y repite el proceso una vez a la semana.

Algunos recordatorios de las normas de higiene para un maquillaje saludable

Los expertos aprovechan esta oportunidad para recordarnos algunas buenas prácticas cosméticas. Primero, nunca prestes tu maquillaje (ni siquiera a tu mejor amiga que te lo ruega con cara de Gato con Botas). Otra recomendación para los productos en frasco: usa una espátula limpia para aplicarlos, no los dedos. Opcional, pero importante: escribe la fecha de tu primer uso del maquillaje en una etiqueta para asegurarte de que cumples con la fecha de caducidad indicada en el pequeño símbolo.

Tirar el maquillaje después de enfermar no es cosa de obsesivos, sino una medida preventiva. De ahí el beneficio de desmaquillarse. Quizás te resulte más fácil adoptar el look "sin maquillaje" después de leer este artículo.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como experta en palabras, manejo recursos estilísticos y perfecciono el arte de los remates feministas a diario. En mis artículos, mi estilo ligeramente romántico te ofrece sorpresas realmente cautivadoras. Disfruto desentrañando temas complejos, como un Sherlock Holmes moderno. Minorías de género, igualdad, diversidad corporal… Periodista al límite, me sumerjo de lleno en temas que generan debate. Adicta al trabajo, mi teclado a menudo se pone a prueba.
Article précédent
¿Uñas que cambian según tus caprichos? La ficción se hace realidad.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Uñas que cambian según tus caprichos? La ficción se hace realidad.

Si creciste en los 90, probablemente recuerdes esos esmaltes de uñas sensibles al calor que cambiaban de color...

Se inspira en películas para crear looks de maquillaje y fascina a los internautas.

La maquilladora Emerald Vysions cautiva a millones de internautas al transformar películas icónicas en obras pictóricas sobre los...

"Frosted lips", la tendencia de labios escarchados que realza el invierno

Los labios escarchados, esos icónicos labios perlados de los 2000, han vuelto como tendencia de belleza imprescindible para...

El brillo corporal ha vuelto a estar de moda: ¡aquí te contamos por qué decimos que sí!

Habían desaparecido de nuestros neceseres desde los años 2000, y ahora han vuelto a ser el centro de...

Este rubor está arrasando en las tendencias: +130% de aumento en búsquedas en solo unas semanas

Relegado durante mucho tiempo a un simple toque final, el rubor es ahora la estrella indiscutible del cutis....

Se tatúa los labios y al instante se arrepiente del resultado.

Kalita Hon nunca olvidará el día en que sintió pánico durante una sesión de rubor labial, una técnica...

© 2025 The Body Optimist