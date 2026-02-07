La tendencia "Rostro Eslavo": qué revela sobre los estándares de belleza actuales

Pómulos altos, una mirada absorbente pero amenazante, un rostro impecable pero inaccesible. Todos quieren emular a las chicas eslavas y apropiarse de estos rasgos físicos que les fueron otorgados al nacer. Tras adorar la tez de porcelana de las coreanas, los internautas ahora están cautivados por esta estética oriental, inexpugnable y dominante. Imitan con naturalidad lo que hacen las mujeres eslavas.

El «Rostro Eslavo», el nuevo nombre en clave estético

En general, fantasear sobre los propios orígenes está fuertemente condenado, pero en el mundo de la belleza es un hábito, incluso una tendencia. Hace un tiempo, el público general se delineaba los ojos en forma de almendra con delineador delineado para parecerse a las ídolos coreanas y adoptaba el look de labios glaseados , siguiendo el ejemplo de Hailey Bieber y adoptando las técnicas de belleza casi "patentadas" de las mujeres negras y sudamericanas.

Hoy en día, las adictas a la belleza se instalan en Europa del Este, imitando la coquetería de las mujeres eslavas. Intentan replicar lo que las mujeres con gorros y abrigos de piel consiguen de forma natural y sin exagerar: la famosa "mirada fatal", esa que penetra desde dentro y da la impresión de tener ojos que despiertan la curiosidad.

En redes sociales, el "rostro eslavo", tan común como la expresión agria de las parisinas, se ha vuelto viral. Todos se suman a esta imitación. Rostro cerrado, mejillas hundidas, mirada intimidante esculpida sin fruncir el ceño, mandíbula apretada... Esta máscara de mármol, similar a la de las modelos de la Semana de la Moda, se está consolidando como un nuevo estándar de belleza colectiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marina LIFESTYLE•LUXURY TRAVEL (@marigladkaya)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ROBERTA ┃ Lifestyle UGC (@robertagreebe)

Desear lo que la genética no nos ha dado

Mejillas sonrosadas por las gélidas temperaturas, labios teñidos sin rastro de maquillaje, un rostro revitalizado por la genética. Las chicas nacidas fuera de tierras eslavas adoptan estos rasgos con la ayuda de polvos, cremas y sérums. Envidian el aura magnética de las chicas eslavas, y ellas mismas no intentan ser tan cautivadoras a propósito.

Además, si rara vez sonríen, no es por temor a las arrugas ni por conformarse con esa imagen de la mafia de la KGB, sino por respeto a la cultura. Si bien en algunos países la sonrisa es una herramienta social, incluso un catalizador para conectar, en los países de Europa del Este no tiene la misma connotación cálida. « La risa sin motivo es señal de necedad», reza un proverbio ruso. Las chicas eslavas no se ajustan a un estándar, sino a una costumbre. Y quienes prueban el «rostro eslavo» se someten a un dictado físico.

Siempre es la misma batalla de siempre con nuestros reflejos. Quienes tienen el pelo rizado sueñan con el pelo liso, y viceversa. Quienes tienen ojos almendrados intentan parecer más "europeos", y las propias europeas se estiran los párpados con delineador. Esta insatisfacción crónica parece ser un síntoma típicamente femenino. Y tendencias como "Rostro Eslavo" no incentivan la aceptación, sino la comparación y la autocrítica.

Un ideal globalizado… pero muy uniforme

Aunque la tendencia afirma tener un origen geográfico, forma parte principalmente de un ideal globalizado. Los filtros, las técnicas de maquillaje , la cirugía estética y las inyecciones han creado gradualmente un rostro "internacional": pómulos altos, labios carnosos, nariz fina y piel tersa.

El "Rostro Eslavo" es, por lo tanto, menos una realidad cultural que una proyección estética. Muestra la similitud de los estándares entre países. Tras la aparente diversidad de tendencias, a menudo encontramos los mismos criterios, simplemente rebautizados. El "Rostro Eslavo" se ha desviado de su significado original para convertirse en una nueva exigencia. Como si ya no tuviéramos suficientes.

Pintarse la cara de negro se considera racismo puro, pero adornarse con lápiz labial bermellón, botas forradas de piel, un pañuelo estilo matrioska y disfrazarse de chica eslava hasta el punto de ser una caricatura es perfectamente tolerado. Sin embargo, el "rostro eslavo", por muy llamativo que sea, es un signo de pertenencia, no una moda. Recordemos: la belleza tiene mil caras y no encaja en ningún molde.