Este rubor está arrasando en las tendencias: +130% de aumento en búsquedas en solo unas semanas

Relegado durante mucho tiempo a un simple toque final, el rubor es ahora la estrella indiscutible del cutis. Revive, ilumina y realza todos los tonos de piel sin ocultarlos. En esta búsqueda de un maquillaje que se adapte a las texturas naturales de la piel, ha surgido una nueva generación de fórmulas: los rubores en gelatina. Su auge ha sido meteórico, con un aumento de las búsquedas de productos de belleza de más del 130 % en tan solo unas semanas.

Una tendencia impulsada por las redes sociales

El rápido auge del rubor en gelatina se debe en gran medida a las redes sociales. Pinterest, en su informe Predicciones 2026 , confirma el entusiasmo en torno al "rubor en gelatina", que se convirtió en uno de los términos más buscados del año. Abundan los videos de demostración en TikTok e Instagram, mostrando un efecto fresco, translúcido y modulable. Los creadores de belleza lo adoran por su capacidad para realzar la piel sin crear un aspecto pastoso, permitiendo que las marcas de belleza, las texturas y las expresiones se reflejen. Una verdadera oda a un rostro vibrante y seguro.

Una textura que cambia las reglas del juego.

Lo que distingue al rubor en gelatina es, sobre todo, su experiencia sensorial. Dile adiós a los polvos, que a veces pueden ser demasiado densos, o a las fórmulas cremosas que requieren una aplicación meticulosa. Aquí, la textura es acuosa, flexible y casi elástica al tacto. Se funde al instante con la piel, sin líneas gruesas ni ásperas. Lo aplicas, das toques y listo.

Esta textura ultraligera es apta para todo tipo de piel, incluso las propensas a la sequedad. No acentúa las zonas secas y proporciona un acabado luminoso que da la impresión de una piel radiante. El resultado es modulable: un brillo rosado para una luminosidad saludable o un color más intenso para resaltar los pómulos, siempre sin opacar la tez.

Marcas que se suben a la ola del entusiasmo

Ante este entusiasmo, varias marcas han logrado destacar. Milk Makeup cautiva con un rubor en gel que proporciona un efecto refrescante inmediato, diseñado tanto para mejillas como para labios. Sephora Collection ofrece una versión divertida cuyo tono se adapta al pH de la piel, haciendo que cada aplicación sea única. Y Rimmel apuesta por la practicidad con un formato versátil, fácil de llevar y usar en cualquier lugar.

Estos productos tienen algo en común: simplifican el maquillaje sin quitarle placer. Pocas herramientas, pocos pasos, pero un acabado favorecedor y moderno que se adapta a tu ritmo y personalidad.

Rubor en gelatina, el futuro imprescindible de 2026

No es casualidad que el rubor en gelatina se convierta en uno de los productos imprescindibles de 2026. Responde al deseo colectivo de un maquillaje más intuitivo, suave e inclusivo. No busca transformar el rostro, sino complementar la piel tal como es, con su textura, luminosidad y carácter.

En un mundo donde el look "sin maquillaje" y el brillo natural dominan las tendencias, este rubor lo tiene todo: rápido de aplicar, cómodo de llevar y favorecedor para todos. Más que un simple producto, encarna una visión de belleza positiva para el cuerpo, donde cada cutis merece ser realzado, sin filtros ni excesos. No solo añades color; revelas tu luminosidad.

Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
