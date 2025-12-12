¿Tienes los ojos verdes? Este estilo de maquillaje podría hacer que tu mirada sea fascinante.

El creador de contenido de TikTok @michaelaberd revela el look de maquillaje perfecto para realzar los ojos verdes: el "look espresso". Este estilo monocromático en cálidos tonos café resalta la mirada con una intensidad natural e hipnótica. Perfecto para el otoño, combina profundidad y elegancia sin excesivo esfuerzo.

Los tonos espresso son la base ideal para los ojos verdes.

Los tonos espresso —esos marrones intensos y mate inspirados en el café— crean un contraste favorecedor con los ojos verdes, realzándolos como esmeraldas. @michaelaberd destaca su versatilidad para lograr un efecto ahumado sutil y sofisticado. Aplícalos como base en el párpado y el pliegue para una profundidad instantánea.

Delineador de ojos de ala larga y sombra de ojos bronceada

Dibuja un delineador negro con una ala alargada que envuelva el ojo, creando un cautivador efecto de sirena. Luego, difumina con una sombra de ojos bronceada para suavizar los bordes y añadir calidez. Este dúo intensifica el verde del iris y le da a los ojos un aspecto tridimensional.

Rubor bronceado para una armonía general

Termina con un rubor bronceado, aplicado en la parte alta de los pómulos para una tez bronceada y luminosa. Este acabado unifica el rostro en la paleta espresso, conectando ojos y mejillas para una apariencia cohesiva y radiante. El resultado: un rostro fresco y cautivador, listo en minutos.

El look espresso transforma los ojos verdes en un imán, demostrando que los tonos cálidos bien equilibrados son todo lo que necesitas para lograr el máximo impacto. Accesible para todos, esta tendencia de otoño invita a la experimentación para un look inolvidable. Pruébala en tu próxima salida y deja que tu belleza natural brille.