El espejo mágico de Disney por fin está aquí: llega a nuestros baños

Todos recordamos esa escena de "Blancanieves" donde la madrastra le pregunta al espejo : "¿Quién es la más bella de todas?". Este accesorio de cuento de hadas se ha hecho realidad gracias a la magia de la tecnología. Por supuesto, no hay una cara aterradora que revele las desgracias de nuestro reflejo, sino una inteligencia artificial que analiza el estado de nuestra piel y evalúa la eficacia de nuestra rutina de cuidado facial.

Una prometedora innovación en belleza

Es una pequeña revolución en nuestros baños. El espejo inteligente es la última maravilla de la belleza. Y la buena noticia es que es mucho más sofisticado que el espejo parlante de Blancanieves. Este no nos hiere el ego; ilumina nuestra rutina, literalmente. Algunos modelos dan la hora, proyectan luces LED dignas de un set de rodaje y anuncian el tiempo del día. También hay otros que escanean nuestra piel y nos proporcionan un informe preciso.

En la era de los asistentes de voz, las aspiradoras autónomas y los robots domésticos, esta innovación es una obviedad. Es el siguiente paso lógico tras las máscaras LED y el maquillaje de realidad aumentada, lo último en una larga lista de productos de vanguardia. El nuevo santo grial para los amantes de la belleza conectada, este espejo es el guardián de nuestra apariencia, el conductor de nuestra rutina matutina y una fuente de consejos de expertos. ¿Su nombre? Hi-Mirror. ¿Su función? Inspeccionarnos desde todos los ángulos y ofrecer recetas personalizadas para el cuidado de la piel. Nos proporciona un diagnóstico de la piel en casa y nos ayuda a leer entre líneas nuestro propio rostro.

Las características de este espejo mágico

Este espejo, que parece sacado de una película de ciencia ficción, detecta poros , asperezas, manchas, rojeces y diferentes tipos de imperfecciones . Incluso puede evaluar la calidad de nuestra tez en tiempo real. Todo se basa en un porcentaje: cuanto mayor sea, más sana será nuestra piel. Con un solo clic, proporciona un informe detallado de nuestro tipo de piel y nos guía en nuestras decisiones de cuidado facial.

Este espejo detecta señales invisibles a simple vista y proporciona una "retroalimentación objetiva". Desmiente algunos mitos comunes sobre nuestra piel y nos ofrece un cambio de imagen con consejos útiles. También podemos escanear los códigos de barras de nuestros productos de belleza esenciales para ver si son compatibles con nuestra piel o si necesitamos replantearnos nuestro neceser. Este espejo es como nuestro asesor personal de imagen. "Es bastante ingenioso; el espejo analiza tu piel cada vez que lo acercas y detecta hasta el más mínimo cambio", admite la periodista Jacqueline Kilikita, quien lo reseñó en Refinery 29 .

Y este espejo no ha demostrado todo su potencial: ajusta la luz según la hora del día para un maquillaje impecable. Esto nos salva de la tez anaranjada de Donald Trump y del maquillaje de ojos recargado.

Una ayuda, no una alternativa a los dermatólogos.

Lejos de ser un dispositivo engorroso, este espejo futurista es una herramienta valiosa. Permite cuidar la piel con atención y seleccionar los productos más adecuados. En su reseña, la periodista también elogia la privacidad del dispositivo. "Aprecio que haya un botón para disparar el obturador; no necesito recurrir a la paranoica (pero perfectamente justificada) solución de cubrir la cámara con Blu-Tack por miedo a que me espíen", explica en su artículo.

Sin embargo, aunque este espejo inteligente rebosa de buenas intenciones y perfecciona nuestras rutinas diarias de belleza, también tiene sus limitaciones. No debe sustituir un examen dermatológico exhaustivo. Este espejo, por muy sofisticado que sea, puede exagerar pequeños detalles o, por el contrario, pasar por alto problemas más graves. De ahí la importancia de consultar a un especialista cualificado en caso de duda.

Por la módica suma de 250 euros, puedes regalarte un espejo utópico que refleja tu imagen y realza tu encanto natural. Una inversión maravillosa para las fiestas.