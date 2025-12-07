Cejas finas: la tendencia de los años 2000 resurge y genera un gran debate

La belleza es un ciclo sin fin. Si bien en los últimos años las cejas estaban de moda —gruesas, pobladas y audaces—, a medida que nos acercamos a 2026, están perdiendo terreno. Las cejas finas, consideradas durante mucho tiempo un error de moda, ahora tienen mucha demanda en los salones de belleza. Este gesto estético, antes relegado a los años de rebeldía, está volviendo y despertando viejas inquietudes.

Depilarse las cejas finas: una tendencia que antes desaparecía está volviendo.

Es una tendencia que aún perdura en nuestras mentes. Las mujeres que crecieron en la década del 2000 aún recuerdan las sesiones de depilación de cejas en casa, no siempre muy exitosas. Querían parecerse a los íconos de la época, como Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston. En aquella época de vaqueros de tiro bajo, botas con pompones y blusas tie-dye, las cejas finas reinaban. No era un recorte menor, sino una poda completa, especialmente para quienes tenían cejas naturalmente gruesas.

Y entonces Cara Delevingne se convirtió en nuestro nuevo icono estético, boicoteando en silencio las pinzas y las bandas de cera. Cejas pobladas que enmarcaban ojos azules, una mirada profunda y misteriosa oculta bajo reflejos platino... ¿cómo podríamos olvidar esa icónica imagen de Tumblr? Durante décadas, las cejas finas fueron una "ofensa cosmética" castigada con los juicios más severos. Reliquia de una época pasada, esta línea de pelo, de apenas unos milímetros de largo, había desaparecido de nuestra vista. Sin embargo, con el auge del estilo Y2K y la nostalgia imperante, era inevitable que reaparecieran en nuestras cejas.

Esta técnica de belleza, que los esteticistas no han realizado en veinte años, es la nueva seña de identidad de las it girls. Este look retro y atrevido, que nuestros ídolos irreverentes de la época lucieron como un eslogan militante, ha encontrado su público. Desde Pamela Anderson hasta Lena Situations, las cejas finas están por todas partes.

Los argumentos de quienes están a favor de las cejas finas

Hace apenas unos meses, las cejas finas estaban completamente pasadas de moda. En el a veces contradictorio mundo de la belleza, lo que ayer se consideraba pasado de moda puede convertirse en un fenómeno global mañana. Esta depilación desenfrenada está resurgiendo en popularidad, en parte gracias a la red social TikTok, que adora rebuscar en sus archivos. Las cejas, cuidadas y estilizadas con el mismo cuidado que el cabello, se reinventan constantemente. Rellenadas con lápices de colores, moldeadas en ángulos rectos , recubiertas de gel de aloe vera… adoptan una forma variable y evolucionan con las tendencias.

Hoy en día, se prefieren las cejas finas, pero no ilegibles. Estas llamadas "cejas delgadas" son un poco menos radicales y más accesibles que en los 90. La idea es más bien "dar forma" a las cejas. Para quienes dudan en dar el paso, Lena Situation tiene algunas palabras convincentes. Este pequeño cambio en la forma de sus cejas ha tenido un gran impacto en su confianza. "Abre la mirada. Puedes crear pliegues marcados que antes no podías hacer. No tenía el mismo efecto (...). Lo probé y no entiendo por qué no lo hice antes", dice en TikTok. Y si te preocupa el resultado, puedes "simular" este estilo con filtros antes de dar el paso.

El verdadero consejo de belleza: haz lo que quieras con tu rostro

Obviamente, las cejas finas no convencieron a todos; peor aún, revivieron viejos traumas. Las mujeres de los 90 no querían repetir los errores del pasado. Para las más reticentes, las cejas finas eran un triste error de juventud, una elección cosmética inconsciente que podía causar mucho daño capilar. Algunas incluso creían que el vello de sus cejas nunca volvería a crecer. Y eran libres de seguir sus propios deseos.

Ya sea que prefieras cejas gruesas, finas, naturales o decoloradas , la individualidad es mejor que la conformidad. En definitiva, las cejas finas no deberían verse como una regla más ni como un estigma, sino como una invitación a la creatividad. Es una forma de experimentar con tu imagen, salir de tu zona de confort y verte desde una nueva perspectiva.

Aunque las cejas finas hacen que muchas mujeres frunzan el ceño, este look tiene el mérito de remontarnos a una época de desenfado y despreocupación. Las cejas finas están cargadas de simbolismo. Para algunas, lucirlas es una forma de transgredir las normas sociales.