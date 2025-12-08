El truco secreto de las drag queens para una mirada cautivadora

Conocidas por su maquillaje opulento y rasgos exagerados, las drag queens rara vez son ejemplos de looks de belleza. Con demasiada frecuencia se las considera "latas de pintura" o "payasos de cabaret", pero poseen técnicas que los maquilladores prefieren mantener en secreto. Aquí está la clave de su transformación, que cambia su apariencia espontáneamente y realza su mirada.

Un trazo de lápiz simple y bien colocado para abrir los ojos.

Ojos recargados de sombras de colores, pestañas XXL como las de muñecas de cera, una tez esculpida por el contorno, una boca falsamente carnosa adornada con... La personificación misma de la palabra diva, la personificación del glamour en su forma más radical, las drag queens crean arte con sombras de ojos, brillo y rubor . Son, en cierto modo, las Van Gogh de la belleza: artistas a veces incomprendidas, pero a menudo admiradas.

Las drag queens no son precisamente los mayores iconos estéticos. Sin embargo, sin duda poseen más conocimientos que las autoproclamadas chicas limpias de internet. Obviamente, la idea no es copiar al pie de la letra sus looks maximalistas y escandalosos en el escenario, a menos que tengas una fiesta de disfraces próximamente. No, el objetivo es aprender de su transformación física.

En un video revelador, Kardi Blac, de la cuenta @makeupbykardiblac, nos enseña los fundamentos de una mirada felina, hipnótica y misteriosa. En lugar de simplemente trazar una línea a lo largo de la línea de las pestañas y crear un pequeño toque en el lagrimal, la maquilladora comienza dibujando una línea nude cerca de la línea de agua, a lo largo de la línea de las pestañas inferiores. Y es este detalle el que marca la diferencia. Además de definir claramente el maquillaje y proporcionar una línea guía, esta pincelada ilumina la mirada al instante. Con un pincel angular, la maestra del iluminador crea una línea de delineador negro, extendiéndola desde el lagrimal hasta la sien.

Un tutorial fácil de reproducir y económico

A diferencia de algunos ejercicios de estilismo complejos, este es accesible, incluso para los menos experimentados. Como la impresora de belleza aún no existe (excepto quizás en un episodio de Black Mirror), podemos inspirarnos en las drag queens para completar con éxito nuestra transformación frente al espejo. Podemos usar un trozo de cinta adhesiva para evitar manchas, pero, lógicamente, este tutorial no debería fallar. Además, tiene la ventaja de ser económico: requiere lo mínimo indispensable. Solo necesitas una sombra de ojos clara y una más oscura.

Aunque el maquillaje drag tenga un toque burlesco, en realidad está perfectamente controlado. Cada gesto es notablemente preciso. Esto no sorprende, ya que las drag consideran su rostro un lienzo en blanco para rellenar, no un boceto para corregir. Tras su colorida fachada se esconde una auténtica alma creativa y un profundo deseo de individualidad.

Otros consejos de las drag queens para simplemente brillar

Las drag queens tienen mucho que enseñarnos. En su página de Instagram, Kardi Blac nos muestra un vistazo tras bambalinas y comparte pequeños consejos que ni siquiera las más apasionadas de la belleza conocen. Por ejemplo, en lugar de brillo labial, la maquilladora recomienda un aceite labial de doble acción, más sedoso y cómodo. Y para el delineador, empieza en la línea de las pestañas inferiores, no directamente en el párpado.

Las drag queens no son solo "personas disfrazadas" ni "hombres vestidos de mujer"; son maestras de la apariencia. Pero, sobre todo, son nuestras mejores consejeras de belleza. Ya sea que busquemos maquillaje de fiesta o un look para el día a día, las drag queens ofrecen las soluciones perfectas.