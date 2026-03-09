Este tono de lápiz labial ya está generando revuelo por una razón inesperada.

Cada temporada trae consigo nuevos deseos de belleza. En primavera, las tendencias suelen inclinarse por colores más suaves y brillantes. Este año, 2026, un tono de lápiz labial es especialmente llamativo: el nude rosado. Un tono sutil… que, sin embargo, esconde un efecto sorprendente.

Nude rosado, el look de maquillaje estrella de la primavera

Con la llegada del buen tiempo, los looks de belleza se vuelven más ligeros y naturales. Las paletas de temporada suelen favorecer tonos frescos y luminosos: rosas delicados, tonos melocotón o beiges rosados. En esta primavera, el nude rosado se consolida como una de las opciones más populares para los labios.

A medio camino entre el beige y el rosa, este color ofrece un resultado sutil que realza los labios sin sobrecargarlos. Resalta los labios manteniendo un efecto natural, lo que explica su popularidad.

Su éxito también se debe a su gran adaptabilidad. El labial nude se integra fácilmente en diferentes estilos de maquillaje: un look minimalista para el día, una tez radiante para la primavera o incluso un look más sofisticado para una salida nocturna. Es un color que complementa tu belleza natural sin intentar transformarla, sino realzarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Bouche Rouge, París (@laboucherougeparis)

Una ilusión óptica que intriga a los expertos en belleza.

Este tono está causando mucho revuelo, y no solo por su elegancia y facilidad de uso. Algunos maquilladores explican que puede producir un efecto visual inesperado: hace que los dientes parezcan más blancos.

Esta observación se basa en un principio bien conocido en el mundo del maquillaje: la teoría del color. Ciertos tonos de lápiz labial tienen subtonos fríos, especialmente rosados o ligeramente azulados. Al aplicarlos en los labios, estos tonos crean un contraste con los reflejos naturales del esmalte dental. El resultado: la sonrisa puede parecer visualmente más brillante. El efecto es, obviamente, puramente óptico, pero a veces un simple juego de colores basta para añadir más luminosidad a la sonrisa.

El papel de los matices en el efecto "sonrisa brillante"

Todo se reduce a los pigmentos utilizados. En el círculo cromático, el azul es el opuesto del amarillo. Los dientes suelen tener matices ligeramente amarillentos de forma natural. Cuando un lápiz labial contiene matices fríos de azul o rosa, estos pigmentos pueden neutralizar visualmente estos reflejos amarillos. El contraste resultante hace que los dientes parezcan más blancos.

Por el contrario, los labiales con subtonos cálidos, como los tonos naranja intenso o coral, a veces pueden acentuar estos reflejos. Por eso, muchos expertos en belleza recomiendan labiales de tonos fríos (frambuesa, baya, rojo azulado o rosa frío) para iluminar una sonrisa.

Encuentra el tono nude rosado que más te favorezca

Aunque el nude rosado suele considerarse un tono universal, ciertos matices pueden favorecer más tu tez. El truco más sencillo es elegir un color ligeramente más intenso que tu color natural de labios. Esto ayuda a definir los labios, manteniendo un aspecto natural y armonioso. Los tonos palo de rosa, beige rosado o rosa frío son algunas de las opciones más fáciles de usar a diario.

La otra ventaja de este color reside en su versatilidad. Se adapta tanto a un maquillaje sencillo como a uno más elaborado, con ojos acentuados o una tez luminosa.

Discreto pero efectivo, el tono nude rosado se consolida entre los imprescindibles del momento. Tras su aparente simplicidad, ilustra a la perfección la magia del maquillaje: a veces, un solo tono basta para realzar tu sonrisa y resaltar lo que te hace única.